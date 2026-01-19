店舗向けLINE予約システム「CRAFT」、LINE公式アカウントで使えるオンライン決済機能の提供を開始* | 個人・中小オーナー待望の「LINE内決済」で売上成長を全力支援

edii株式会社*LINEユーザーIDと連携して、予約時の都度課金およびプラン契約時の継続課金の両方を行うことができる機能 - 当該決済情報と紐づけた副次的な機能（LINE通知のセグメント配信や予約可能プログラムの表示制御等）を含みます。なお、本サービスはLINEヤフー社が提供するAPIを活用して当社（edii株式会社）が提供するサービスです。LINEヤフー社提供の決済機能ではありませんのでご留意ください。

edii株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：刈田修平、以下「edii」）は、自社で運営するLINE公式アカウント連動型の予約管理システム「CRAFT」（以下、「CRAFT」）において、2026年1月より新たにオンライン決済機能「クラフト決済」の提供を開始することをお知らせします。

■「クラフト決済」について

本機能の提供にあたっては、SMBC GMO PAYMENT株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：田中靖剛）が提供するSMBCマルチペイメントサービス(*1)との連携を行います。これにより、導入企業様はCRAFT上において予約やプランの申込受付から決済・売上管理までをワンストップで完結できるようになります。

従来までは、LINE予約に特化したライトな補助ツールとして、既存システムとの併用でCRAFTをご導入頂くケースが少なくありませんでした。この柔軟性はCRAFTの強みである一方で、ご契約いただく企業様の運用形態が多様化する中、予約機能と外部決済システムの分離により、顧客対応の煩雑化や、一元的なデータ管理ができないなどの課題が存在していました。店舗や施設経営をより多面的にサポートするためにも、この度予約や契約手続きと連動したLINEアプリ内完結の決済機能を実装する運びとなりました。

具体的には「クラフト決済」をご導入いただくことで、無人対応を含めた現場運営の効率化や、サブスクリプション型ビジネスでは、会員登録から契約、サービス利用までの初回手続きの完全自動化を実現できます。また、予約時にクレジットカード登録をしてもらうことで、キャンセル時にキャンセルポリシーに従ったスムーズな料金徴収も可能になります。更には契約プランに応じた予約可能プログラムの表示、回数券管理機能などもご利用いただけます（一部開発中）。

■今後のCRAFTについて

CRAFTは、LINE公式アカウントと連携し、予約・会員管理・決済・シフト調整等の機能が利用できる店舗・施設向けの業務管理システム（LINE拡張ツール）です。特に予約機能においては、複数店舗（複数LINE公式アカウント）と紐づけて予約情報を管理できる他、様々なシチュエーションに応じた定員管理やメニュー選択、オプション選択、スタッフ指名、通知内容のカスタマイズ等が可能になっております。また、ユーザー目線においても、普段使い慣れたLINEでの操作を前提とすることで、あらゆる年代・属性の方々に抵抗ないUI/UXを実現しております。

おかげさまで、サービス本格リリースから約1年で累計予約者数は30,000ユーザー(*2)を突破し、導入企業様がリーチできる潜在顧客数（LINE公式アカウント友だち数等）で換算すれば数十万人規模にまで、CRAFTの経済圏は拡大しております。主な業界としては、フィットネスジム、美容サロン、医療クリニック、運動スクール、イベント運営、子供向け施設、レジャー施設など、多岐にわたる業種・業態の現場で活用いただいております。その導入効果としても、予約数1.5倍~3倍増といったトップライン伸長を含め、現場経営に大きな影響をもたらしております。

引き続き、CRAFTはLINE公式アカウントを機能拡張するオールインワンツールとして、あらゆる業種業態におけるサプライチェーンのDXに貢献してまいります。

LINE公式アカウント運営会社のLINEヤフー社によれば、LINE公式アカウントに様々なビジネスソリューションをつなげ、企業やお店の総合的なビジネス支援を実現する「Connect One」構想(*3)が掲げられております。弊社は、顧客接点を直接有するシステムベンダーとして、当該構想に伴走しながら、予約・決済機能のほか、販促支援、Eコマース、受発注管理など、今後も幅広いソリューションをより有機的に提供してまいります。

(*1) SMBCマルチペイメントサービス

https://www.smbc-gp.co.jp/service/mulpay.html

(*2)：2025年12月時点

(*3)「Connect One」構想

https://www.lycbiz.com/jp/brand/connect-one/

■サービス概要

■運営会社

- ランディングページ：https://lp.craftapp.jp/(https://lp.craftapp.jp/)- 問い合わせ：https://www.edii.co.jp/ContactForAll- 会社名：edii株式会社- 代表者：代表取締役 刈田 修平- 所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階- 設立：2022年6月- 事業内容： SaaS事業、アプリコンテンツ事業- コーポレートサイト：https://www.edii.co.jp/- お問合せ先：info@edii.co.jp