立川バス「落とし物クラウドfind」 導入！

株式会社find

立川バス株式会社（本社：東京都立川市、取締役社長：鈴木 智、以下「立川バス」）は、株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウドfind」を導入いたします。

◆導入の背景

立川バスでは、これまでお忘れ物のお問い合わせを電話にて受け付けておりましたが、AIを活用した、24時間365日対応することにより落とし物をされたお客さまの不安を解消できるシステムを導入いたしました。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2026年1月19日（月）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～22:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00 以降に順次回答いたします- 対象のお忘れ物立川バスが運行する路線バス・コミュニティバス・高速バス車内でお預かりしたお忘れ物- ご利用方法立川バス公式サイト内のバナー「お忘れ物」ページにアクセスしてくださいURL：https://www.tachikawabus.co.jp/route/information/#anc1◆導入後の業務フロー

スマートな落とし物対応業務を実現します。（下記イメージ図）

◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/