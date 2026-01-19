高速ギガビット対応、強力マグネット付きPoEスイッチングハブを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」を発売しました。
LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行えるため、電源確保が難しい場所へのネットワーク機器設置に最適です。強力マグネット付きの金属筐体で従来品よりも小型のため、設置性・放熱性・静音性にも優れています。
【掲載ページ】
品名：ギガビット対応PoEスイッチングハブ（マグネット付き）
品番：LAN-GIGAPOE55（5ポート）/LAN-GIGAPOE85（8ポート）
標準価格：23,100円（税抜き 21,000円）/37,400円（税抜き 34,000円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-GIGAPOE55
LAN-GIGAPOE55（5ポート）
LAN-GIGAPOE85（8ポート）
LAN-GIGAPOE55（8ポート）
LAN-GIGAPOE85（8ポート）
IEEE802.3af/at準拠
従来のPoE規格より高出力が可能な、PoE+（IEEE802.3at）規格に対応。
LAN-GIGAPOE55は全体で最大60W、LAN-GIGAPOE85は最大130Wの出力が可能です。
LAN-GIGAPOE55（5ポート）
LAN-GIGAPOE85（8ポート）
ネットワーク機器へのPoE給電に
LANケーブルを用いて機器に電力を供給する、PoE対応スイッチングハブです。
LAN-GIGAPOE55（5ポート）
LAN-GIGAPOE85（8ポート）
ギガビットで高速データ転送
全ポートが1Gbps（1000Mbps）の通信速度に対応しています。動画や画像など大容量データも転送できます。
スチール面に固定できる強力マグネット付き
スチール製キャビネットやデスクにしっかり固定できる、強力マグネットを搭載。
放熱性・耐久性に優れたメタル筐体
内部の熱を効率よく逃すことのできるメタル筐体を採用。プラスチック筐体と比べ、耐久性が高いのが特長です。
静音ファンレス仕様
静かなオフィスでも動作音を気にせず使用できます。
ストレートケーブル、クロスケーブル両対応
ストレートケーブル、クロスケーブルを自動認識する、AUTO-MDIX機能を搭載。接続ミスを防ぎます。
従来品に比べ小型化で省スペースに設置可能
本製品はACアダプタ給電タイプなので、本体がコンパクトサイズになっています。設置する場所を選びません。
LAN-GIGAPOE55（5ポート）
LAN-GIGAPOE85（8ポート）
給電中のポートにのみ電力供給する省電力機能搭載
接続していないポート、もしくは通信していないポートを自動で判別する省電力機能を搭載しています。
付属の金具で壁面取り付け可能「LAN-GIGAPOE85」
金具取付け位置に壁取り付け金具を付ければ、壁面に設置することができます。
