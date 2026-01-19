高速ギガビット対応、強力マグネット付きPoEスイッチングハブを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ギガビット対応かつPoE+給電が可能なスイッチングハブ「LAN-GIGAPOE55（5ポート）」「LAN-GIGAPOE85（8ポート）」を発売しました。

LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行えるため、電源確保が難しい場所へのネットワーク機器設置に最適です。強力マグネット付きの金属筐体で従来品よりも小型のため、設置性・放熱性・静音性にも優れています。

【掲載ページ】

品名：ギガビット対応PoEスイッチングハブ（マグネット付き）

品番：LAN-GIGAPOE55（5ポート）/LAN-GIGAPOE85（8ポート）

標準価格：23,100円（税抜き 21,000円）/37,400円（税抜き 34,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-GIGAPOE55

LAN-GIGAPOE55（5ポート）LAN-GIGAPOE85（5ポート）LAN-GIGAPOE55（8ポート）LAN-GIGAPOE85（8ポート）

IEEE802.3af/at準拠

従来のPoE規格より高出力が可能な、PoE+（IEEE802.3at）規格に対応。

LAN-GIGAPOE55は全体で最大60W、LAN-GIGAPOE85は最大130Wの出力が可能です。

LAN-GIGAPOE55（5ポート）LAN-GIGAPOE85（8ポート）

ネットワーク機器へのPoE給電に

LANケーブルを用いて機器に電力を供給する、PoE対応スイッチングハブです。

ギガビットで高速データ転送

LAN-GIGAPOE55（5ポート）LAN-GIGAPOE85（8ポート）

全ポートが1Gbps（1000Mbps）の通信速度に対応しています。動画や画像など大容量データも転送できます。

スチール面に固定できる強力マグネット付き

スチール製キャビネットやデスクにしっかり固定できる、強力マグネットを搭載。

放熱性・耐久性に優れたメタル筐体

内部の熱を効率よく逃すことのできるメタル筐体を採用。プラスチック筐体と比べ、耐久性が高いのが特長です。

静音ファンレス仕様

静かなオフィスでも動作音を気にせず使用できます。

ストレートケーブル、クロスケーブル両対応

ストレートケーブル、クロスケーブルを自動認識する、AUTO-MDIX機能を搭載。接続ミスを防ぎます。

従来品に比べ小型化で省スペースに設置可能

本製品はACアダプタ給電タイプなので、本体がコンパクトサイズになっています。設置する場所を選びません。

給電中のポートにのみ電力供給する省電力機能搭載

LAN-GIGAPOE55（5ポート）LAN-GIGAPOE85（8ポート）

接続していないポート、もしくは通信していないポートを自動で判別する省電力機能を搭載しています。

付属の金具で壁面取り付け可能「LAN-GIGAPOE85」

金具取付け位置に壁取り付け金具を付ければ、壁面に設置することができます。

