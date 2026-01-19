SB C&S、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの「Japan Alliance Distributor Award 2025」を受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、包括的なサイバーセキュリティソリューションプロバイダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、日本法人社長：佐賀 文宣、以下「チェック・ポイント」）の「Japan Alliance Distributor Award 2025」を受賞しました。

本アワードは、チェック・ポイントのソリューション拡販において特に優れた取り組みを行ったディストリビューターに贈られる賞で、今回は特にエマージングテクノロジー領域における市場開拓活動に対して、その貢献が評価されました。SB C&Sは、チェック・ポイントの支援を受けて専任の担当者を配置し、新しい技術分野での製品販売や市場開拓に積極的に取り組み今回の受賞に至りました。今後もSB C&Sは、企業や組織が安心してビジネスを展開できるよう、より強固で信頼性の高いセキュリティ対策を提案します。

【チェック・ポイント製品について】

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社について

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（https://www.checkpoint.com/）は、デジタルトラストのリーディングプロバイダーとして、AIを駆使したサイバーセキュリティソリューションを通して世界各国の10万を超える組織を保護しています。同社のInfinity Platformとオープンガーデン型エコシステムは、防止優先のアプローチで業界最高レベルのセキュリティ効果を実現しながらリスクを削減します。SASEを中核としたハイブリッドメッシュネットワークアーキテクチャを採用するInfinity Platformは、オンプレミス、クラウド、ワークスペース環境の管理を統合し、企業とサービスプロバイダーに柔軟性、シンプルさ、拡張性を提供します。Check Point Software Technologiesの全額出資日本法人、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（https://www.checkpoint.com/jp/）は、1997年10月1日設立、東京都港区に拠点を置いています。

