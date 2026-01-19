統合型人事システム「ジンジャー」、サービス提供開始から10周年特設サイト「ひとの可能性を最大解放する未来へ。」を本日公開

jinjer株式会社

jinjer株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：冨永 健）が提供する統合型人事システム「ジンジャー」は、サービス提供開始から10周年を迎えました。 これまで多くのお客様に支えられ、人事労務・勤怠管理・給与計算など、人事業務の効率化と戦略的な意思決定を支援してきた「ジンジャー」は、この節目を記念して特設サイトを公開したことをお知らせします。今後1年間を通して、「ジンジャーが歩んできた10年、これから先の10年」を伝える多様なコンテンツを順次拡充していきます。

10周年特設サイト「ひとの可能性を最大解放する未来へ。」

「ジンジャー」提供開始から10年。これまで私たちは、人事担当者の煩雑な定型業務を効率化し、より戦略的な業務へ注力できる環境を提供することを目指してきました。 現在、日本企業を取り巻く状況は急速に変化し、人的資本経営に対する必要性の浸透とともに「戦略人事」の重要性もかつてないほど高まっています。正しい人事データを活用し、企業価値最大化に向けた変革の担い手となること。それこそが、私たちが目指す人事の未来です。

この10周年を、単なる通過点ではなく、新たな一歩を踏み出す契機と捉えています。「ジンジャー」を利用してきた多くのお客様に対する過去10年の感謝と、未来への決意を込めて、本プロジェクトを始動しました。統合型人事システム「ジンジャー」とともに、ひとの可能性を最大解放する未来を。そんな想いを込めたコンテンツを、1年間にわたり順次拡充していきます。

第1弾となる今回は、「ジンジャー」が歩んできた10年の軌跡を公開しました。お客様と共に歩んできた変化の歴史を振り返ることで、私たちが大切にしている価値観を紹介しています。

▼10周年特設サイト「ひとの可能性を最大解放する未来へ。」

https://hcm-jinjer.com/10th-anniversary/

統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務・勤怠管理・給与計算・人事評価・サーベイ・データ分析といった幅広い人事業務を、1つの人事データベースで管理できる統合型人事システムです。 1つの人事データベースだから実現できる「正しい人事データ」は、AIによる定型業務の自動化から人的資本経営に向けた高度なデータ活用までを実現し、業務効率化と組織の意思決定の質を高め、ひとの可能性を最大解放する未来を創出します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

ジンジャー CM「バラバラ事件」篇 30秒

https://youtu.be/Em_JDZ1Bfuc

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/