【一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部】高根公団駅タクシーのりば　防犯カメラ運用開始のプレスリリースにつきまして

写真拡大 (全10枚)

一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部/京葉地区タクシー運営協議会





さて、京成線　高根公団駅のロータリー改修工事に伴うタクシーのりば移設、


防犯カメラ新設工事を行っておりましたが、2026年1月に完了しました。


つきましては、下記日程において報道関係者向け発表会を行います。



　このモニタリングシステムは、現在16駅に約70台の防犯カメラが運用されており、


タクシーの輸送秩序の維持はもちろん、防犯、災害対策等に活用されております。


当駅のタクシー乗り場にて17駅目となります。


高根公団駅についても、地域の安全、安心に貢献できるよう防犯協定を締結している


船橋東警察署への映像提供、のりば掲示板を活用した防犯情報掲載等も行われる予定です。



日時：2026年2月3日（火）　13:30～13:45


場所：〒274-0065 千葉県船橋市高根台１丁目６


京成線　高根公団駅前タクシーのりば



【参加予定者】


千葉県警察　船橋東警察署　


署長（予定）



千葉県タクシー協会京葉支部/京葉地区タクシー運営協議会


会長　小池　満尚



