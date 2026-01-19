【一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部】高根公団駅タクシーのりば　防犯カメラ運用開始のプレスリリースにつきまして

一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部/京葉地区タクシー運営協議会

拝啓、時下益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別の御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、京成線 高根公団駅のロータリー改修工事に伴うタクシーのりば移設、

防犯カメラ新設工事を行っておりましたが、2026年1月に完了しました。

つきましては、下記日程において報道関係者向け発表会を行います。

このモニタリングシステムは、現在16駅に約70台の防犯カメラが運用されており、

タクシーの輸送秩序の維持はもちろん、防犯、災害対策等に活用されております。

当駅のタクシー乗り場にて17駅目となります。

高根公団駅についても、地域の安全、安心に貢献できるよう防犯協定を締結している

船橋東警察署への映像提供、のりば掲示板を活用した防犯情報掲載等も行われる予定です。

日時：2026年2月3日（火） 13:30～13:45

場所：〒274-0065 千葉県船橋市高根台１丁目６

京成線 高根公団駅前タクシーのりば

【参加予定者】

千葉県警察 船橋東警察署

署長（予定）

千葉県タクシー協会京葉支部/京葉地区タクシー運営協議会

会長 小池 満尚

