【70代でも身体は「若返る」】平均年齢が高い現場で実証。わずか1ヶ月で「転倒リスク」に直結するバランス能力が8.5秒向上
企業の健康経営・労災予防事業を展開する株式会社イースリー（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小野寺 徹也）は、山万総合サービス株式会社（本社：千葉県佐倉市、代表取締役：木戸一郎）の従業員（20代～80代）約80名を対象に実施した「身体機能改善プログラム」において、わずか1ヶ月間で、転倒や腰痛リスクに直結する身体指標が有意に改善したことを発表いたします。
■ 背景：安全教育だけでは防げない「身体起因」の労災
現在、労働現場では高齢化が進み、転倒や腰痛などの「行動災害」が増加傾向にあります。これまでの労災対策は「注意喚起」や「安全教育」が中心でしたが、本人の自覚がないまま進行する「加齢による身体機能の低下」には対応しきれていないのが現状です。
そこで今回、「身体機能の可視化（数値化）」と「隙間時間での機能改善」を組み合わせた実証を行いました。
■ 取り組み概要
取り組みの内容
対象者：山万総合サービス株式会社従業員80名
年代：20～80代（40～70代を中心）
期間：1ヶ月
取り組み：身体機能の測定と運動指導
■ 分析結果のハイライト：全体平均と世代別詳細
本実証では、全体の底上げだけでなく、世代ごとに異なる身体的課題の解決が見られました。
1. 【全体成果】 短期間での「機能改善」を実証
1ヶ月の平均での変化
フィジカル年齢： 平均 －2.2歳 の若返り
閉眼片足立ち（バランス）： 平均 ＋8.5秒 の向上 多くの現場で課題となっている「転倒・つまずき」を防ぐための体幹機能・バランス能力が、年齢に関わらず短期間で改善可能であることが実証されました。
2. 【年代別分析】 世代ごとの「身体リスク」への効果
全体平均をさらに細分化すると、各世代で以下の特徴的な改善が見られました。
年代別の特徴
【～40代・50代】 潜在リスクの劇的な改善
働き盛りのこの世代では、フィジカル年齢が最大で平均-4.0歳（40代以下）若返る結果となりました。
特にバランス能力が低い「隠れ転倒予備軍」の層において、数値が正常範囲へ回復するケースが多発し、将来の事故予防（一次予防）に大きく寄与しました。
【60代】 「移動機能（歩く力）」の向上
定年延長などで就労が増える60代においては、「2ステップテスト（歩行能力）」の数値向上が顕著でした。
現場内での移動やつまずき回避に必要な「脚力・歩幅」が強化され、活動的な就労を支える土台が作られました。
【70代以上】 加齢による「機能低下」の阻止・維持
通常、1年単位で機能低下が進む70代・80代においても、数値の低下を食い止め、フィジカル年齢を-1.1歳改善、または現状維持することに成功しました。
「衰えさせない」ことが最大の労災対策となる高齢層において、安全に働き続けるための身体機能が維持されました。
■ 実施企業（山万総合サービス株式会社）担当者の声
「現場で働く方々の高齢化が進む中で、転倒予防プログラムを体験し、自身の現状の身体能力を可視
化できたことは、今後の労働災害防止に繋がるのではないかと実感しております。」
■ 今後の展望：「勘と経験」の安全管理からの脱却
株式会社イースリーでは、本事例をもとに製造業・物流業・建設業・サービス業など 高年齢化が進む現場を中心に、PoC（検証導入）を順次展開していく予定です。
【株式会社イースリー 概要】
所在地：東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP 301
設立日：2003年8月8日
代表：代表取締役 小野寺 徹也
URL：https://www.e-3.jp/
事業内容：
・メディア事業(サカイク、COACH UNITED、ヤンサカ等)
・リアル事業(フットサル大会運営、サッカースクール・キャンプ・イベント運営等)
・リテール事業(タニラダー、知のサッカー等オリジナル商品の企画・販売等）
・スポーツヘルスケア事業(スポーツを活用した健康課題の解決等）