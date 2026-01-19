TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¡ÖÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¡ÖÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ß¡ÖÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼õÃí¤ò1·î13Æü ¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/190,458,1708?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \10,560(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë69¡ß52mm¡¡¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë37¡ß37mm¡¡¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Íー¥à¥×¥ìー¥È
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \660(ÀÇ¹þ), BOX \7,920(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë68¡ß27mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \8,580(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë76¡ß47mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÎÐÃ«½Ðµ×¡¦ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¦¹ì¾ÇÅà ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \7,260(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \3,300(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \3,300(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÎÐÃ«½Ðµ× ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \3,300(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë26¡ß8.7cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë9.7¡ß3.6cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÎÐÃ«½Ðµ× ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë18.4¡ß6.3cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë7.5¡ß2.8cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨¼ïÎà¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥àÉ÷BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÎÐÃ«½Ðµ× ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥àÉ÷BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê·Ê¿§¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,100(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë98¡ß78mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ÎÐÃ«½Ðµ× ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \880(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´7¼ï¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢½¸¹ç¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§A3
ÁÇºà ¡§»æ
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· ½¸¹ç ¥µ¥Õ¥¡¥ê¥ë¥Ã¥¯ver. ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
½ñÎàÀ°Íý¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§\550(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º ¡§A4
ÁÇºà ¡§PP
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \14,080(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´16¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë67¡ß55mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß25mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \11,440(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´16¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë70¡ß60mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿ー²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö½¸¹çB ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. 75mm¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¡õ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \605(ÀÇ¹þ), BOX \9,680(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´16¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \4,400(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´16¼ï
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§½¸¹ç ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥Ñー¥«ー
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö½¸¹ç ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥Ñー¥«ー ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Ñー¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ë¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é³°½ÐÃå¤È¤·¤Æ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î1Ëç¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \7,678(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡Êver.A¡¢ver.B¡¢ver.C¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ M¡¢L
ÁÇºà ¡§ÌÊ100¡ó
¢§½¸¹ç ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. BIG¥¸¥Ã¥×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö½¸¹ç ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. BIG¥¸¥Ã¥×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥° ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢BIG¤Ê¥¸¥Ã¥×¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢³«¤±¸ý¤Ë¤Ï¥¸¥Ã¥Ñー¤¬¤Ä¤¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆü¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \5,478(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡Êver.A¡¢ver.B¡¢ver.C¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§¡ÊÌó¡Ë¹â¤µ35¡ßÉý62¡ßÄì¥Þ¥ÁÉôÊ¬16cm
ÁÇºà ¡§ÌÊ100¡ó
¢§½¸¹ç ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. ¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë
ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¼ê»æ¤ËÅ½¤ë¤Ê¤É»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§\1,100(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º ¡§50¡ß44mm°ÊÆâ
Ëç¿ô ¡§16ÊÁ¡¢³Æ1Ëç¡Ê¹ç·×16Ëç¡Ë
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. B8¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÎÐÃ«½Ðµ× ¤Á¤Ó¥¥ã¥é Æ°Êª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤ver. B8¹Å¼Á¥«ー¥É¥±ー¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¥±ー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
B8¥µ¥¤¥º°ÊÆâ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¹Å¼Á¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤ò¤ª²Ã¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \660(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´16¼ï¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×¡¢Çú¹ë¾¡¸Ê¡¢ÎïÆü¤ªÃã»Ò¡¢¹ì¾ÇÅà¡¢³¿¿áÇß±«¡¢ÀÚÅç±Ô»ùÏº¡¢¾åÌÄÅÅµ¤¡¢¼ªÏº¶Á¹á¡¢¿´Áà¿Í»È¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡¢Áêß·¾ÃÂÀ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡ー¡¢¥Ûー¥¯¥¹¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡¢è¸Èû¡¢¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¡Ë
¥µ¥¤¥º ¡§³°À£¡ÊÌó¡Ë10¡ß7cm¡¡ÆâÀ£¡§¡ÊÌó¡Ë9.4¡ß6.7cm ¡ÊB8¥µ¥¤¥º¡Ë
ÁÇºà ¡§¹Å¼ÁPVC
¢§ÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í·±àÃÏ¡¢Æ°Êª±à¡¢²Ö¤È¿¢Êª¤Î¹¾ì¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºë¶Ì¸©¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ì¥¸¥ãー¥é¥ó¥ÉÅìÉðÆ°Êª¸ø±à¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/190,458,1708?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡¡¡¡¡https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ