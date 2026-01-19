千葉工業大学松崎元教授「博士（工学）」との共同研究から誕生。寝返りを科学する高級寝具ブランド「DE・MON（デーモン）」が日本上陸。

ULIFE株式会社

ULIFE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：杉山貴史）は、千葉工業大学教授と共同開発した独自構造「くの字カット」を採用した高級マットレスブランド『DE・MON（デーモン）』を、2026年1月19日（月）より日本市場にて展開いたします。

第一弾商品として、厚さ10cmの3つ折りマットレス（シングル／セミダブル／ダブル）の販売を開始 。続いて1月末には、より高い支持力と快適性を追求した厚さ14cm・21cmのモデルを順次発売する予定です 。

■ 開発の背景：寝返りを妨げる「構造的矛盾」の解消

現代人の多くが抱える「十分な睡眠時間を確保しても、起床時に疲れが残る」という課題。その原因の一つに、マットレスによる「無意識な寝返りの阻害」が挙げられます 。従来の寝具は、柔らかさを追求すれば身体の支えが不足し、支持力を重視すれば圧迫感が強まるという、二律背反の課題を抱えていました 。

この課題に対し、DE・MON（デーモン）は「素材の積み重ね」ではなく「力学的構造」による解決を模索 。千葉工業大学の松崎元教授との共同研究を通じて、睡眠中の身体のメカニズムの知見を取り入れた独自の「くの字カット」構造を開発しました 。身体の動きに合わせて合理的に応答するこの構造は、スムーズな寝返りをサポートし、睡眠を「単なる休息」から「魂と身体の再生時間」へと進化させます 。

■ 製品の特長とラインナップ

DE・MON（デーモン）のマットレスは、CNC（コンピュータ数値制御）による精密カット技術を用い、機能を明確に分担させた「分層機能設計」を採用しています 。

1. スタンダードモデル（厚さ10cm）

高密度ウレタンに「くの字カット」を施し、部位ごとに差異化したサポートを提供。「腰の浮き」や「寝返りのしにくさ」といった基本課題を解消する、ブランドの中核モデルです 。



2. PROモデル（厚さ14cm）

スタンダードの構造に、振動吸収に優れた低反発ウレタンの緩衝層を追加 。寝返り時の振動を抑え、睡眠の連続性を高めます 。



3. Premiumモデル（厚さ21cm）

最上位モデルとして、支持力と包み込まれるようなフィット感を両立 。最上層に柔らかな触感層を加えた多層構造により、至高の寝心地を実現しました 。

■ その他の主な機能

・ 高反発・高通気設計： 沈み込みすぎを抑える高反発ウレタンと、湿気がこもりにくい独自構造を採用 。

・ 清潔な睡眠環境： 竹炭配合ウレタンにより消臭効果を発揮 。

・ 国際基準の安全性： カバー生地には「エコテックス(R)スタンダード100」認証を取得 。

■ 販売情報

・商品名：DE・MON MATTRESS デーモン マットレス 厚さ10cm（シングル/セミダブル/ダブル）

・商品リンク：https://de-mon.jp/products/demon-mattress-10cm(https://de-mon.jp/products/demon-mattress-10cm)

・シングルサイズ

定価：54,800円（税込）

セール価格：34,800円（税込）

・セミダブルサイズ

定価：59,800円（税込）

セール価格：39,800円（税込）

・ダブルサイズ

定価：64,800円（税込）

セール価格：44,800円（税込）

・発売開始日：2026年1月19日（月）

・販売店：DE・MON 公式サイト、DE・MON公式楽天市場店

・URL：https://de-mon.jp

■ 会社概要

会社名：ULIFE株式会社

所在地：東京都中央区日本橋横山町6丁目1NBアネックスビル 3F

代表者：代表取締役 杉山 貴史

設立：2021年7月

事業内容：寝具製品の企画・開発・製造・販売

■ DE・MON公式サイト：www.de-mon.jp

広報・PRに関するお問い合わせ：r_huang@yourlife.co.jp

カスタマーサポートセンター

E-mail：home@yourlife.co.jp

TEL：0120-541-898」

Instagram：https://instagram.com/demon_sleep_official

Facebook：https://facebook.com/demon.sleep.official

X (旧Twitter)：https://x.com/DE_MON_Japan

Tiktok：https://tiktok.com/@demon_sleep_official

LINE：https://line.me/R/ti/p/@719zbeuz

Youtube：https://youtube.com/@DEMON_Sleep_Official

お問い合わせフォーム：https://de-mon.jp/pages/contact