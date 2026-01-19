Smash、ダイヤモンドファンタジーと販売代理店契約を締結

株式会社Smash

株式会社Smash（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：佐野 敏哉、以下「当社」）は、2026年1月19日に、デジタルマーケティング活動を支援する株式会社ダイヤモンドファンタジー（本社：東京都中央区、代表取締役：井上 達樹、以下ダイヤモンドファンタジー）と、Smashが提供する「チャットページ」「解約受付チャットボット」に関する販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、ダイヤモンドファンタジーの持つデジタルマーケティング業界における顧客基盤と、Smashが持つ最先端のデジタルコミュニケーション・ソリューションを融合させます。これにより、WEBサイトを持つ企業のCVR(コンバージョン率）向上と、解約抑止によるLTV（顧客生涯価値）の最大化を支援してまいります。

背景・目的

近年、WEBサイトやLP（ランディングページ）では、企業側からの「一方的な情報提供」による訪問者の離脱や、「顧客の解約理由や本音」が見えないといった課題が顕在化しています。

Smashは、こうした課題をWEB上で「双方向な会話」を通じて解消し、UX(ユーザー体験）を最適化するプロダクトとして、「チャットページ」および「解約受付チャットボット」を提供してまいりました。

ダイヤモンドファンタジーは、デジタルマーケティング業界において企業の成長支援を行ってきた実績を有しており、同社の支援領域とSmashのプロダクトは親和性が高く、両社の強みを掛け合わせることで、企業のCVR向上およびLTV（顧客生涯価値）の最大化をより強力に後押しできると確信し、本契約の締結に至りました。

チャットページについて

年々、LP(ランディングページ）は情報過多によりユーザーのニーズとのミスマッチを引き起こし、離脱の原因となっています。Smashが提供する「チャットページ」は、この課題を解決する次世代のWEBツールです。従来の「一方的な情報提示」と「無機質なフォーム入力」という構造を打破し、会話をしながら、ニーズに合わせて内容が変化する、これまでにない心地よいユーザー体験を提供します。

▪️快適な接客コミュニケーション

チャットページは会話速度を最適化し、ユーザーの心情に寄り添うことでWEB上でありながら、温かみのある心地よいコミュニケーションを体現します。この体験がユーザーの自発的な意思決定を促し、CV向上のみならず、LTV（顧客生涯価値）改善まで見据えた企業の成長を支援します。

▪️属性・行動を深く読み取る「パーソナライズ接客」

従来のLPは一律の情報提供しかできませんでしたが、チャットページは属性や選択の押し直し順序、訪問回数といったあらゆるデータから、顧客の購買心理を深く理解します。

ユーザーに合わせたシナリオ出し分けや導線を提供し「納得感のある自発的な意思決定」を促します。また、会話ログを通じて、ユーザーの興味や課題といった深いインサイトをデータとして取得できるため、戦略的なマーケティング活用が可能です。

サービス詳細：https://smash.ne.jp/chatpage/

解約受付チャットボットについて

「解約受付チャットボット」は、コールセンターの優秀なオペレーターの知見をベースに設計された、会話型リテンションツールです。サブスクリプションサービスや定期通販の解約を検討しているユーザーの解約理由を丁寧にヒアリングし、最適なレコメンドをタイミングよく提示することで、解約抑止とLTV（顧客生涯価値）最大化を同時に実現します。

▪️本音を捉える分析で顧客体験の進化へ

WEB上でありながら、アイコンの表情変化やエモーショナルな会話を実現します 。この温かみのあるコミュニケーションが顧客の心情に寄り添い、解約の裏に隠された「真の本音」を顕在化させます。

一方的な引き止めではなく、顧客の心に届く会話を通じて不満や不安を解消することで、信頼関係を強固なものへと再構築し、LTVの最大化に直接的に貢献します。

▪️解約データの資産化へ

収集した解約理由や購買パターンを顧客セグメントごとに分析し、マーケティング戦略に直結するインサイトを提供します 。また、ブラウザ完結型で入力のやり直しにも柔軟に対応できるため、人的ミスやセキュリティリスクを排除しながら、深い顧客インサイトを安全に蓄積できます。

サービス詳細：https://smash.ne.jp/chatbot/

株式会社Smashについて

サブスクリプションサービスや定期通販の企業をはじめ、WEBサイトを持つ企業とユーザーのデジタルコミュニケーションをサポートしています。 解約理由の可視化や顧客理解を実現する「解約受付チャットボット」、LPをユーザーとコミュニケーションを行うインタラクティブな接点へと進化させる「チャットページ」を提供することで、獲得から継続・ロイヤルティ強化まで、ユーザー体験全体の最適化を実現します。

これまでの既成概念を打ち砕き、新しいアイデア、新しいテクノロジーで時代や社会に必要とされる会社を目指しています。

会社概要

株式会社Smash

代表取締役 CEO：佐野 敏哉

設立：2021年3月31日

URL：https://smash.ne.jp/

公式note：https://note.smash.ne.jp/

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル４F

事業内容：マーケティング・コンサルティングおよびデータ分析・解析サービス

株式会社ダイヤモンドファンタジー

代表取締役：井上 達樹

設立：2009年11月

URL：https://diamond-f.co.jp/

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-13 銀座三丁目ビルディング2F

事業内容：デジタルマーケティング事業、ITソリューション事業および自社サービス事業