農林水産省は、「みどりの食料システム戦略」の一環として、消費者庁、環境省と連携し、「あふの環（わ）2030プロジェクト」を実施しています。本プロジェクトにおいて実施する、食や農林水産業に関わるサステナブルな取組動画を表彰する「サステナアワード2025」の受賞作品が決定しました。

表彰式は令和8年2月2日（月曜日）14時00分から、AgVenture Lab（東京都千代田区）にて開催します。

1.概要

サステナアワード2025では、食や農林水産業に関わる地域・生産者・事業者のサステナブルな消費、生産（環境との調和、脱炭素、生物多様性、資源循環）等の取組動画を昨年8月1日から11月9日まで募集しました。（主催：あふの環2030プロジェクト（農林水産省、消費者庁、環境省）、共催：一般社団法人 AgVenture Lab）

募集の結果、56作品の応募があり、有識者による審査を経て、農林水産大臣賞、環境大臣賞、消費者庁長官賞をはじめとする各賞が決定しました。なお、今年は公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会後援の下、新たに「GREEN×EXPO 2027賞」を設置し、環境と共に生きる、みんなと共につくるGREEN×EXPO 2027の機運醸成を図ります。

2.受賞作品

受賞作品は、下表のとおりです。動画は、農林水産省ホームページで公開します。（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2025.html）

3.表彰式

（1）開催案内

表彰式は、受賞団体等関係者とメディア関係者のみで、次のとおり開催いたします。

日時：令和8年2月2日（月曜日）14 時00 分から16 時00 分まで

場所：AgVenture Lab（アグベンチャーラボ）

東京都千代田区大手町1丁目6－1 大手町ビル 9 階

内容：受賞者表彰、審査委員による講評ほか

（2）報道関係者の皆様へ

・表彰式は全公開で、カメラ撮影も可能です。

・当日の取材を希望される場合は、令和8年1月28日（水曜日）までに次のURL よりお申込みください。

・当日は記者証等の身分証をご提示いただき、受付で名刺をご提出ください。

・事務局において、記録及び広報にのみ利用させていただく目的で、表彰式の模様を撮影させていただきますので、あらかじめご了承ください。

・締め切り後の参加申し込みとなる場合は農林水産省内事務局までお問合せください。

4.入賞作品の活用

入賞作品を表彰し、あふの環プロジェクトホームページや省公式YouTubeチャンネル（maffchannel）で紹介するとともに、農林水産省、消費者庁、環境省の様々なイベント等で発信します。

受賞作品については、英語版の動画を作成し、世界に広く発信することにより、持続可能な生産・消費の拡大を目指します。報道機関等にて、本アワードの受賞作品の放送希望等ございましたら、「お問合せ先」のあふの環プロジェクト事務局までご連絡ください。

＜参考＞

あふの環プロジェクトとは「あふの環2030プロジェクト～食と農林水産業のサステナビリティを考える～」は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の2030年までの達成を目指し、持続可能な生産消費を広めるための活動を推進するプロジェクトです（農林水産省、消費者庁、環境省連携）。令和7年12月末時点、219社・団体等が参画しています。

