³ô¼°²ñ¼ÒTR¥Çー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ´´Íº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¢¨¤ÎÂàµîÀè¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÏÁ´¹ñ¤Î²ð¸î»ÜÀßµÚ¤ÓµïÂð¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤àÌó24Ëü·ï¤Î¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·ÈÇ¥Çー¥¿¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨Ç§ÃÎ¾É¹âÎð¼Ô¤òÆþµïÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢²ð¸îÊÝ¸±Ë¡¾å¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÂÐ±þ·¿¶¦Æ±À¸³è²ð¸î¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡×¤ÈÄêµÁ¡£
1)Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÂàµîÀè
¡ÚÄ¹´üÂÚºß·¿¤Î»ÜÀß¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÄã¤¤´Ç¼è¤êÎ¨¡Û
¿Þ1¤Ï»ÜÀß¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÂàµîÀè¥Çー¥¿¤ò½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë(ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡Ö»àË´(»àË´Âàµî)¡×¡á¡Ö¥Ûー¥àÆâ¤Ç¤Î´Ç¼è¤ê¡×¡¢¡Ö»àË´ÂàµîÎ¨¡×¡á¡Ö´Ç¼è¤êÎ¨¡×¤ÈÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë)¡£´Ç¼è¤êÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à(°Ê²¼¡¢ÆÃÍÜ)¤ÎÌó7³ä¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç²ð¸î°åÎÅ±¡µÚ¤ÓÆÃÄê»ÜÀß¤¬Æ±Î¨¤ÎÌó5³ä¤ÈÂ³¤¯¡£Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Î´Ç¼è¤êÎ¨¤ÏÌó3³ä¤Ç¡¢¼«ÂðÉüµ¢¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÏ··ò¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ºÇ¤â´Ç¼è¤êÎ¨¤¬Äã¤¤»ÜÀß¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÃÍÜ¡¢ÆÃÄê»ÜÀß¡¢Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ç¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¾å¤Î¡Ö´Ç¼è¤ê²ð¸î²Ã»»¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼ÒÄ´¤Ù¤Ç¤ÏËÜ²Ã»»¤ÎÊ¿¶Ñ»»ÄêÎ¨¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì66¡ó¡¢60¡ó¡¢51¡ó¤ÈÂç¤¤Ê³«¤¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¿Þ1¡Ë»ÜÀß¥¿¥¤¥×ÊÌ ÂàµîÀè³ä¹ç
¡Ú´Ç¼è¤êÎ¨¤Ï±ÄÍøË¡¿Í¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ä°åÎÅË¡¿Í¤ÏÄã¤¤¡Û
¿Þ2¤ÏÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÂàµîÀè¤òË¡¿Í¼ïÊÌ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£´Ç¼è¤êÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï±ÄÍøË¡¿Í¤Î39¡ó¤Ç¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ï25¡ó¤ÈºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÅ¾±¡¤¬43¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Þ2¡ËÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à Ë¡¿Í¼ïÊÌ
¡Ú´Ç¼è¤êÁ°¤ËÅ¾µï¤¬¾ïÂÖ²½-ÆÃÍÜÊ»Àß·¿¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÌÕÅÀ¡Û
¿Þ3¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÂàµîÀè³ä¹ç¤¬¡ÖÆÃÍÜ¤Î±¿±Ä¼ÂÀÓ¤äÊ»Àß¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«Èæ³Ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃÍÜ¤ò±¿±Ä¤·³î¤ÄÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ËÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÍÜ¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤¬Ìó3³ä¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿(¿Þ3¡¾1)¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÍÜ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô(¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ÇÆÃÍÜ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹´Þ¤à)¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ç¼è¤êÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿(¿Þ3¡¾3)¡£
¿Þ3¡ËÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à ÆÃÍÜ¤Î±¿±Ä¡¦Ê»ÀßÊÌ
2)±ÄÍøË¡¿Í¤Î´Ç¼è¤ê¼ÂÀÓ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ÚÆÈ¼«¤Î´Ç¼è¤ê¥¹¥³¥¢¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó¡£´Ç¼è¤ê¤Ë¶¯¤¤Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ï¤É¤³¤«¡©¡Û
É½1¤ª¤è¤Ó¿Þ4¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÄê°÷Áí¿ô100¿Í°Ê¾å¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»àË´ÂàµîÎ¨¤È¼ÂºÝ¤Î»àË´Âàµî¼Ô¿ô¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ö´Ç¼è¤êÂÐ±þÎÏ(´Ç¼è¤ê¥¹¥³¥¢)¡×¤òÆÈ¼«¤ËÉ¾²Á¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë(Ã±¤Ë´Ç¼è¤êÎ¨¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¿ô¥Ùー¥¹¤ò²ÃÌ£¤·¤¿É¾²Á¡Ë¡£
¼ó°Ì¤Ï³Ø¸¦¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥±¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É½1¡ËÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à ´Ç¼è¤ê¥¹¥³¥¢ ¥ê¥¹¥È
¿Þ4¡ËÇ§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à ´Ç¼è¤ê¥¹¥³¥¢ ¥¯¥í¥¹½¸·×
¡Ú¥Çー¥¿½ÐÅµ¸µ¡Û
½ÐÅµ¸µ¤Ï²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¾ðÊó¸øÉ½¥·¥¹¥Æ¥à(¸üÏ«¾Ê)¡£Ä´ºº»þÅÀ(2025Ç¯12·îËöÆü)¤ÇÅö¼Ò¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤¿¾ðÊó¤Ë¸Â¤ê¡¢¸½¾õ¤È¤Ï¿ôÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
Âàµî¼Ô¿ô¤¬ÉÔÌÀ¤Î¥Ûー¥à¤ÏËÜÅý·×¤«¤é½ü³°¡¿ÂàµîÀè¹àÌÜ¤Î¡Ö»àË´¡×¤Ï¡¢´Ç¼è¤ê°Ê³°¤Î¥±ー¥¹(»ö¸Î»à¤Ê¤É)¤â´Þ¤à¡¿¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ï»ñËÜ´Ø·¸¤ò¸µ¤ËÅö¼Ò¤ÇÀßÄê¡¿´Ç¼è¤ê¥¹¥³¥¢¤Î»»½Ð¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î·×»»¼°¤Ç¤¢¤êÈó¸ø³«¡£
