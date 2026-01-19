株式会社クエスト(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智、以下 クエスト)は、経済産業省が創設した「おもてなし規格認証」において情報通信業では稀有な認証となる紺認証とサービスエクセレンス成熟度評価(ISO 23592準拠)「SE★★★(LV4)」を継続更新いたしました。

さらに、今回は、SDGs成熟度評価認定(ISO 26000対応)を新たに取得し、最高ランクの評価を受けました。『経済産業省選定おもてなし規格認証機関／ISO 23592(SE)及びSDGs成熟度評価登録機関：一般社団法人日本CSR協会「株式会社イー・キュー・マネジメント技研」が審査・分析)』

クエストは、2023年に情報通信業界としては稀有となるサービスエクセレンス成熟度ISO 23592に基づく最高レベル評価を獲得いたしました。今回の認証更新は、『お客さまの期待を大きく超える「おもてなし」提供者』としてのサービス品質の向上における取り組みが継続的に評価されたものです。





各認証：継続更新及び新規取得





■クエストの取り組みに対する審査評価

・国際規格に沿った仕組み

サービスエクセレンスのリーダーシップと組織文化、従業員エンゲージメント、顧客体験の設計、改善を続ける運営力、サービスエクセレンスを高め続ける運用力によるPDCAサイクルで運用されており、ISO 23592運用基盤である組織能力を有している。





・ESG推進を軸とした持続可能な経営／創立60年(連続黒字)の安定基盤

多様な人財が学び、活躍と成長ができる働きがいのある職場の醸成、社会課題を解決するITサービスと新たな提供価値の探究、誠実で透明性の高い経営を実現。





・おもてなしの工夫と顧客との共創

顧客及び自社の成長に向け、次世代の働き方や新しいITサービスの提供に向けたプロセスの見える化を図り、「最高のエクセレントサービス(卓越した顧客体験とデライトをもたらす行為に向けた活動)」を追求。









■認証内容

【今回継続更新：2023年3月より取得】

1. おもてなし規格認証(紺認証)

経済産業省が2016年8月に創設したサービス産業の活性化・生産性向上及び地域の活性化を目的とした認証規格。

認証の取得を通じて、サービス産業事業者が事業所の提供するサービス品質を「見える化」(PDCA推進)することにより、サービスを受ける企業は規格認証マークを参考にサービス事業者の選択ができ、マークを持つサービス事業者はおもてなし規格認証制度を活用し、より高品質なサービス提供を行っていることを示します。





2. サービスエクセレンス成熟度評価(ISO 23592準拠)

組織が「エクセレントサービス(優れた顧客体験)」を一貫して提供するための能力を、体系的に評価・可視化します。ISO 23592に準拠しており、「驚きのある優れたサービス(Surprisingly Excellent Service)」を目指す組織の成熟度を4段階で評価します。クエストは、2023年に情報通信業界としては稀有となるISO 23592に基づく最高レベルの「SE★★★(LV4)」評価を取得し、最高位の「おもてなし規格認証(紫認証)」に相当する評価を得ています。





【今回新規取得】

3. SDGs成熟度評価認定(ISO 26000対応)

企業や組織が持続可能な開発目標(SDGs)に対してどれだけ取り組めているかを、国際規格ISO 26000の視点から人権、組織統治、労働慣行、環境配慮、社会貢献、ガバナンスなど、組織の自主的な社会的責任を果たす取り組みを総合的に評価・分析します。





クエストが提供するおもてなし型ITサービス





■今後の展望

クエストは、「おもてなしITサービス」をブランドコンセプトに掲げ、顧客との共創、働き方改革や地域社会への貢献を一層推進してまいります。そのため、推進体制の強化や情報交換・勉強会の継続的な実施を通じて、社内における更なる理解と共感を広げ、今後も持続可能な成長の実現を目指します。









■株式会社クエスト

クエストは、「技術を探求し、価値を創造し、お客様とともに成長する」を理念に掲げ、システム開発から運用保守まで一貫して手掛けるITサービス＆ソリューション企業です。大手企業との直接取引が多く、製造業、金融、エンタメ、物流、電力・鉄道など幅広い分野で、アプリケーション開発、ITインフラ構築、DX推進支援などを提供しており、創業以来赤字決算なしの健全経営で成長を続けています。





＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

事業内容 ： 業務コンサルティング／

ITコンサルティング／ソフトウェア開発

システム運用管理／ソリューション提供

資本金 ： 4億9,103万円

WEBサイト： https://www.quest.co.jp/