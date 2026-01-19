メインビジュアル





有限会社クリエイティブハウスポケット(本社：東京都調布市、代表取締役：野口 式一)が展開する、SNS発の人気キャラクター『AngryBabyz(アンベビ)』。彼らの魅力がギュッと詰まったiPhoneケースが、株式会社エム・ディー・シーのライセンス商品として販売開始されました。









◆商品情報

【選べる楽しさ！個性豊かなデザインラインナップ】

本商品では、『AngryBabyz(アンベビ)』の不動の人気を誇るキャラクター、アヒルのミック・ゾウのモンガス・ウサギのミッシー・ヒツジのパフィーの個性あふれるイラストを採用。





さらに、アンベビが一段と怒りをあらわにした表情が印象的な「グリムフェイス」や、公式Instagramで反響を呼んだイラストを凝縮した「アンベビ大集合」など、ファン必見のラインナップを展開。

毎日持ち歩くiPhoneを、アンベビの世界観に染め上げる特別なラインナップをお届けします。





商品ラインナップ(1)

商品ラインナップ(2)





◆商品詳細

商品 ： AngryBabyzスマホケース

種類 ： 全6種

金額 ： 2,970円(税込)

型 ： iPhone 15/14/13兼用・iPhone16・iPhone17

発売場所： 株式会社エム・ディー・シー 楽天通販サイト

https://item.rakuten.co.jp/c-factorystore/abz1/





※一部、有限会社クリエイティブハウスポケット開催のポップアップショップイベントでの販売を予定









◆SNSでフォロワー急増中のキャラクター「AngryBabyz(通称：アンベビ)」とは

怒ってるように見える？実は、一生懸命なだけ！

AngryBabyz(通称：アンベビ)は、不思議な島「わらわら島」に暮らす個性豊かな10匹の子どもたち。

止まらない好奇心と無邪気さで、“ワクワクする気持ち”を思い出させてくれる。

InstagramやYouTubeでイラストとアニメを中心に活動しています。

さあ、あなたもアンベビの世界をのぞいてみませんか？





アンベビ紹介画像





◆「AngryBabyz」情報

公式HP ： https://www.ch-pocket.co.jp/angrybabyz/

公式通販サイト ： https://angrybabyz.stores.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/angrybabyz/

YouTube ： https://www.youtube.com/@AngryBabyz

X ： https://x.com/anbaby_10

LINE公式アカウント： https://lin.ee/F2mTk3G

LINEマンガ ： https://manga.line.me/indies/product/detail?id=6801









■会社概要

商号 ： 有限会社クリエイティブハウスポケット

代表者 ： 代表取締役 野口 式一

所在地 ： 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目32番2号

京王調布小島町ビル4階

設立 ： 1996年12月17日

事業内容： ゲームイラスト制作・キャラクター制作・2Dモーション・

グラフィックデザイン・仕様書制作・漫画制作・ゲーム素材・

UIデザイン・アニメーション・シナリオ・3DCG・VR・

インタラクティブアート

URL ： https://ch-pocket.co.jp/