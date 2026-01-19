バリア機能を守るうるおいマスク『スクワランマスク アクアチューニング』2026年3月1日(日)より、ロフト・＠cosme SHOPPINGほか全国のバラエティショップ※1にて販売スタート！
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、ハーバーのロングセラー、純度99.9％の美容オイル高品位「スクワラン」配合、敏感肌の方にもお使いいただける無添加処方※2のシートマスク『スクワランマスク アクアチューニング』を、2026年3月1日(日)より全国のロフト、＠cosme SHOPPINGにて順次販売を開始いたします。また、バラエティショップやドラッグストア、ECモール※3などでの販売も予定しています。(今後、販路は順次拡大予定)
商品名：『スクワランマスク アクアチューニング』／容量：7枚入り(美容液130mL)／価格：880円(税込)
『スクワランマスク アクアチューニング』は、肌のバリア機能を守りながら、ゆらぎにくい肌へ導くシートマスク。美容オイル高品位「スクワラン」(純度99.9％、スクワラン100％)と、肌本来のうるおいを支える3種類のセラミド※4を配合し、乾燥や外的刺激による肌荒れを防ぎます。敏感肌に配慮した無香料・無着色・アルコール不使用の処方で、毎日のスキンケア習慣に取り入れやすいのもポイント。うるおいを求める方はもちろん、肌荒れを繰り返したくない方の「頼れる味方」となる一枚です。日々のケアに寄り添い、肌を思いやる時間を届ける――そんなアイテムに仕上げました。
※1 一部店舗除く ※2 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加 ※3 ハーバー公式Yahoo!店(Yahoo!ショッピング)では販売しておりません。 ※4 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP
【商品概要】
□商品名 ：スクワランマスク アクアチューニング
□内容量 ：7枚入り(美容液130mL)
□価格 ：880円(税込)
□商品特長：
1. 敏感肌でも毎日使える処方
無添加処方※4をもとにやさしい使い心地にこだわったシートマスク。
バリア機能を守り、肌荒れしにくい肌へ整えます。
無香料・無着色・アルコール不使用です。
敏感肌パッチテスト済み。※すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。
スクワランマスク アクアチューニング
2. 保湿成分スクワラン×セラミド配合でバリア機能をキープ
純度99.9％の美容オイル高品位「スクワラン」(スクワラン100％)とカプセル化した3種のセラミド※5を配合。
うるおいを保ち、空気や紫外線による乾燥ダメージから肌を守ります。
肌をやわらかくし、しっとりとしたぷるぷる肌へ導きます。
保湿成分スクワラン×セラミド配合でバリア機能をキープ
※イメージです
■高品位「スクワラン」
≪化粧オイルカテゴリ≫マーケットシェア8年連続No.1を獲得！
スクワランはもともと皮脂に含まれている成分スクワレンを、より安定性が高く酸化しにくくしたもの。皮脂は、汗などの水分と混じり合い角質層の表面を覆う皮脂膜としてうるおいを維持し、乾燥や紫外線ダメージから肌を守っています。
化粧水の後にたった1滴で乳液・クリームの代わりになり、朝晩1滴ずつの使用で、一番小さいサイズ(15mL)でも約3か月ご使用いただけるコストパフォーマンスの良さも好評です。高純度なので、オイルとは思えないほどサラっとした感触でベタつかず、肌をふっくらと潤わせます。さらに、乾燥や紫外線によるダメージから肌を守り、乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。純度が高く成分が安定しているため、酸化・変質しにくく、紫外線による油やけの心配もありません。
≪化粧オイル カテゴリ≫マーケットシェア8年連続No.1を獲得！
高品位「スクワラン」
●敏感肌用パッチテスト済み ※すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。
●アレルギーテスト済み ※すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。
●ノンコメドジェニックテスト済み ※すべての方にコメド(ニキビのもと)ができないということではありません。
3. 贅沢な美容液成分を配合
ゆらぎ・カサつき・ゴワつき※6・くすみ※7に悩む肌をサポート。
敏感肌ケアだけに偏らず、様々なお悩みに対応し、しっかりケアできる成分を配合しました。
バリア機能を守り、うるおいを逃さない健やかな肌へ整えます。
贅沢な美容液成分を配合
4. 厚手のシートで贅沢なうるおい
肌触りが良く伸びやすい厚手3層構造シート。
外側のしなやかな柔軟性と、内側の美容液をしっかり抱え込む吸収性を備えた3層シートが、心地よい密着感でムラなくうるおいを肌に届けます。
厚手3層構造シート イラスト
5. 美容液をたっぷり130mL配合！
1袋に美容液を130mL含んだ7枚入りのシートマスク。
スペシャルケアにはもちろんのこと、毎日のスキンケアに取り入れてデイリーケアにも◎
紫外線や冷暖房による乾燥を感じるとき、肌が敏感に傾く時季のうるおいチャージにもピッタリです。
美容液をたっぷり130mL配合！
□使用方法：
(1) 洗顔後、目と口の位置を合わせながら顔全体に広げて密着させます。
(2) 5分ほど(乾燥が気になるときは10分ほど)おいてからマスクをはずします。
(3) 顔に残った美容液を手のひらでよくなじませます。
★マスクの後は化粧水とハーバー高品位「スクワラン」でのお手入れがおすすめです。
使用方法イメージ画像
■敏感肌とは…？
≪敏感肌のメカニズム≫
よく耳にする「敏感肌」ですが、実は明確な定義がありません。とは言うものの、多くは、化粧品などで皮膚トラブルを起こしやすく、多くの人には刺激とならないものに対しても敏感に反応してしまう肌状態のことを指します。敏感肌の要因はさまざまですが、主にはお肌のうるおいバリア機能の低下であると考えられています。うるおいバリア機能の低下が外部刺激を受けやすい肌状態を作るのです。
≪敏感肌のケアのポイント≫
敏感肌ケアの主なポイントは、バリア機能が低下しないようにお肌のうるおいを守ること。うるおい補給には、たっぷりの水分や適切な油分、そして、角質層の水分を支える役割を果たすセラミド※5を補ってあげることが重要です。これらのうるおい成分をバランス良く含むシートマスクであれば、お肌に必要な成分を誰でも簡単にムラなく補えるため、特におすすめです。
ハーバー研究所 化粧品開発部 マネージャー 国府田 淳
※4 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加 ※5 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP(保湿成分) ※6 乾燥による ※7 乾燥やキメの乱れによる ※8 ツボクサ葉／茎エキス(皮膚コンディショニング成分) ※9 皮膚コンディショニング成分 ※10 ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na(すべて保湿成分) ※11 サッカロミセス／ハトムギ種子発酵液(皮膚コンディショニング成分) ※12 アスコルビルグルコシド
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
□お客様からのお問い合わせ先
ハーバー研究所
フリーダイヤル： 0120-82-8080
URL ： https://www.haba.co.jp/