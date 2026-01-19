＜熱海銀座おさかな食堂＞熱海城とのコラボ企画を1/22(木)～2/8(日)に実施！『腹が減っては戦はできぬ！』キャンペーン！熱海城に纏わる豪華な海鮮メニューが登場！
熱海の海鮮エンターテインメント食堂「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営会社：株式会社夢タカラ)は、さらなる熱海の回遊性を高めるため、2026年1月22日(木)～2月8日(日)の期間、「熱海城」と初となるコラボ企画『腹が減っては戦はできぬ！』キャンペーンを開催します。
キャンペーン期間中は、熱海銀座おさかな食堂だけでなく、熱海市内のおさかな食堂系列店(一部店舗を除く)で、熱海城コラボメニューとして、熱海城をイメージした“熱海のタカラ城満福3段重”や“出陣！将軍飯”など豪華な海鮮メニューが登場します。
そして、コラボメニューをご注文いただいた方には、“熱海城の入場券割引チケット”をプレゼント！さらに、ご来店の際に熱海城の入場券をご提示で“特製デザート”と“ぐり茶”をプレゼントします。本キャンペーンは、熱海市内に展開しているおさかな食堂系列店が対象となりますが、熱海おさかなパラダイスはビュッフェ形式のためキャンペーンの対象外とさせていただきます。
熱海城と初となるコラボ企画で実現した、「熱海城」に纏わる豪華海鮮メニューを召し上がり、熱海城まで足を運べば、きっと精力が湧き、気運が高まること間違いありません！
「熱海城」×「おさかな食堂系列店」初のコラボ企画『腹が減っては戦はできぬ！』キャンペーン 1/22(木)～2/8(日)に開催！
■「熱海城」×「おさかな食堂系列店」でもっと熱海全体を楽しむ！
「熱海銀座おさかな食堂」は、この度、熱海のシンボル「熱海城」と初めてのコラボレーションを実施します。その名も『腹が減っては戦はできぬ！』キャンペーン！
「熱海銀座おさかな食堂」は、おさかな食堂系列店の旗艦店(1号店)として、2019年8月に熱海銀座商店街にオープンし、熱海ならではの地域食材にこだわり、古き良き熱海らしさと新しい熱海を融合させ、「飲食店を通じて地域のタカラを伝えていく」をコンセプトに掲げています。現在では、熱海市内にコンセプトが異なる7店舗を展開しており、本キャンペーンは、熱海の市街地から少し離れている「熱海城」と熱海市内の様々なエリアに店舗を展開する「おさかな食堂系列店」がコラボすることで、観光客の流れを駅前だけに留まらず、熱海市内全域まで広げ、地域のタカラ(熱海の魅力)をもっと知ってもらいたいという願いを込めて実施する運びとなりました。
熱海を訪れる皆様に、熱海の魅力をもっと知っていただくことで、熱海のさらなる活性化を目指してまいります。
■熱海を回遊してお得なプレゼントをゲット！
熱海城と熱海市内のおさかな食堂系列店(熱海おさかなパラダイスは除く)にお越しいただいた方に、お得なプレゼントをご用意しました。おさかな食堂系列店の対象店舗にて、「熱海城」および「熱海トリックアート迷宮館」の入場券をご提示で、“特製デザート”と“ぐり茶”をプレゼント！
また、おさかな食堂系列店の対象店舗にて、コラボメニューをご注文いただいた方は、「熱海城」および「熱海トリックアート迷宮館」の入場券が“大人100円引き(小人50円引き)”となります。
熱海城に行く前でも行った後でもお得な“美味しい”コラボレーションをぜひお見逃しなく！
＜概要＞
・熱海城
おさかな食堂系列店(熱海おさかなパラダイスを除く)でコラボメニューをご注文いただいた際にお渡しする、「熱海城」「熱海トリックアート迷宮館」入場割引券付きパンフレットをチケット売り場でご提示いただくと、入場料金が【大人：100円引き 小人：50円引き】となります。
・おさかな食堂系列店(熱海おさかなパラダイスを除く)
お食事時、「熱海城」「熱海トリックアート迷宮館」の入場券をご提示いただくと、【特製デザートとぐり茶】をプレゼント！
※コラボメニューに限らず、ご提供しているどのメニューをご注文いただいてもプレゼントいたします。
入場割引券付きパンフレット
■『腹が減っては戦はできぬ！』限定メニュー
熱海・伊豆の海鮮のタカラを存分に堪能できる限定メニューが登場します。「熱海駅前・おさかな丼屋」「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」などは、店舗限定メニューも登場しますので、おさかな食堂系列店巡りがおすすめです！熱海の街を楽しみながら、熱海ならではの食をお楽しみください。
＜販売場所の店舗について、下記番号で記載いたします。＞
熱海銀座おさかな食堂 ：(1)
熱海おさかな・大食堂 ：(2)
熱海銀座おさかな食堂はなれ ：(3)
熱海おさかな食堂炙り家 ：(4)
熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ：(5)
熱海駅前・おさかな丼屋 ：(6)
※熱海おさかなパラダイスは、ビュッフェ形式のため対象外
●全店共通コラボメニュー(熱海おさかなパラダイス除く)
▼熱海城汁
熱海城と富士山をイメージした最中をトッピングしています。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：330円
販売場所 ：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)
アレルギー：乳成分／大豆
「熱海城汁」330円
▼出世ブリ天守丼
旬のブリをふんだんに使用した丼です。お刺身・炙り・なめろうの3種類を一度にお楽しみいただけます。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：2,178円
販売場所 ：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)
アレルギー：小麦／大豆
「出世ブリ天守丼」2,178円
▼海鮮雲海丼
釜揚げしらすをたっぷり乗せたてっぺん丼です。日替わりのお刺身の漬けにも注目です。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：2,948円
販売場所 ：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)
アレルギー：小麦／さけ／いくら／胡麻／大豆
※本製品で使用しているしらすは、えび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。
「海鮮雲海丼」2,948円
●一部店舗限定コラボメニュー
▼熱海のタカラ城 満福3段重 (3～4人前)
お城のお弁当箱に入ったインパクト抜群で豪華な逸品！
一段目には「金目鯛・いくら・本マグロの海鮮丼」、二段目には「サーモン・ネギトロの海鮮丼」が詰まっています。三段目には、「金目鯛の煮付け」「富士桜ポークの生姜焼き」「本日のお惣菜」「釜揚げしらす」「美味鳥の唐揚げ」「とびっこ」「桜エビ」が入っております。
伊豆、熱海の魅力がたっぷり詰まったメニューです。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：9,350円
※プラス2,750円で伊勢海老をつけることができます。
販売場所 ：(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
アレルギー：卵／えび／小麦／乳成分／鶏肉／豚肉／さけ／牛肉／いくら／
ごま／大豆
※本製品で使用しているしらすは、えび、かに、いかが混ざる漁法で採取しています。
「熱海のタカラ城 満福3段重」9,350円
「熱海のタカラ城 満福3段重(伊勢海老付)」12,100円
▼出陣！将軍飯
赤海老・ブリ・金目鯛・ねぎとろ・いくら・うにが贅沢に乗った将軍が食べるような贅沢飯です。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：3,828円
販売場所 ：(1)、(2)、(3)、(4)
アレルギー：えび／小麦／いくら／ごま／大豆
「出陣！将軍飯」3,828円
●「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」限定コラボメニュー
▼伊勢海老将軍 濃厚トマトクリームパスタ
伊勢海老を丸ごと乗せたトマトパスタ。濃厚なトマトクリームで、飽きずに最後まで楽しめます。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：3,608円
販売場所 ：(5)
アレルギー：えび／小麦／乳成分／卵／カニ／大豆／鶏肉
「伊勢海老将軍 濃厚トマトクリームパスタ」3,608円
▼渚・秘伝の書 オムライス
チキンライスを卵焼きで巻物にしました。熱海の歴史に新たな一幕が誕生します！
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：1,408円
販売場所 ：(5)
アレルギー：卵／小麦／乳成分／鶏肉／大豆
「渚・秘伝の書 オムライス」1,408円
●「熱海駅前・おさかな丼屋」限定コラボメニュー
▼そふとろクリーム 熱海城下町一望(テイクアウト限定)
人気の食べ歩きグルメ“ソフとろクリーム”の熱海城コラボバージョンです。熱海城と富士山をイメージした最中をトッピングします。
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：1,200円
販売場所 ：(6)
アレルギー：えび／小麦／さけ／いくら／大豆
そふとろクリーム 熱海城下町一望 1,200円
▼熱海城天守 海鮮最中(テイクアウト限定)
ねぎとろ・たくあん・いくら・ごはんを最中で挟みました！熱海城へ向かう道中のお供におすすめ！
＜概要＞
発売日 ：2026年1月22日(木)～
価格 ：600円
販売場所 ：(6)
アレルギー：小麦／いくら／大豆
熱海城天守 海鮮最中 600円
●限定商品の販売店舗一覧
▼「熱海銀座おさかな食堂」「熱海おさかな・大食堂」「熱海銀座おさかな食堂はなれ」「熱海おさかな食堂炙り家」「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」「熱海駅前・おさかな丼屋」の6店舗にて発売のメニュー
・熱海城汁
・出世ブリ天守丼
・海鮮雲海丼
▼「熱海銀座おさかな食堂」「熱海おさかな・大食堂」「熱海銀座おさかな食堂はなれ」「熱海おさかな食堂炙り家」「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」の5店舗にて発売のメニュー
・熱海のタカラ城 満福3段重
▼「熱海銀座おさかな食堂」「熱海おさかな・大食堂」「熱海銀座おさかな食堂はなれ」「熱海おさかな食堂炙り家」の4店舗にて発売のメニュー
・出陣！将軍飯
▼「熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ」のみで発売のメニュー
・伊勢海老将軍 濃厚トマトクリームパスタ
・渚・秘伝の書 オムライス
▼「熱海駅前・おさかな丼屋」のみで発売のメニュー
・そふとろクリーム 熱海城下町一望(テイクアウト限定)
・熱海城天守 海鮮最中(テイクアウト限定)
キャンペーン実施店舗(外観)
※表示価格はすべて税込です。 ※写真はすべてイメージです。
■キャンペーン概要
企画名 ：熱海城×熱海銀座おさかな食堂コラボ
『腹が減っては戦はできぬ！』キャンペーン
開催期間：2026年1月22日(木)～2月8日(日)
開催場所：熱海城(〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993)
熱海銀座おさかな食堂／熱海おさかな・大食堂／
熱海銀座おさかな食堂はなれ／熱海おさかな食堂炙り家／
熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ／熱海駅前・おさかな丼屋
※熱海おさかなパラダイス／熱海おさかな食堂は
対象外となりますのでご注意ください。
営業時間：「熱海城」9:00～17:00(最終入場16:30)
「おさかな食堂系列店」 店舗により異なります。
定休日 ：「熱海城」年中無休
「おさかな食堂系列店」 不定休
※各店舗、公式HPまたは公式SNSにてご確認ください。
■おさかな食堂系列店について
「熱海銀座おさかな食堂」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社夢タカラ)は、おさかな食堂系列店の旗艦店(1号店)として、2019年8月にオープンし、現在は熱海市を中心に7店舗展開しております。また御殿場プレミアム・アウトレット内にも姉妹店がございます。本キャンペーンにおいては、熱海市内の店舗のみを対象とし、さらに熱海おさかなパラダイスはビュッフェ形式のためキャンペーン対象外となるため、合計6店舗での実施となります。
当店は、「飲食店を通して、地域のタカラを伝えていく。」をコンセプトに掲げ、全8店舗で熱海のタカラである“海鮮”の魅力を発信しています。“地魚”の宝庫である熱海ならではの魅力溢れる海鮮をお届けします。
熱海銀座おさかな食堂(外観)
●店舗一覧
名称 ： 熱海銀座おさかな食堂
所在地 ： 静岡県熱海市銀座町8ｰ8
公式サイト： https://www.osakana-atami.com/
「古き良き熱海らしさと新しい熱海」を表現した“熱海ノスタルジー”がコンセプト。オープンキッチンを中心に刺身、炉端、蒸しなど様々な形態で作りたてを提供します。
名称 ： 熱海駅前・おさかな丼屋
所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-7
公式サイト： https://www.osakanadon-atami.com/
熱海銀座おさかな食堂が手掛ける海鮮丼専門店。近隣漁港から仕入れた熱海ならではの海鮮丼が味わえます。
名称 ： 熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ
所在地 ： 静岡県熱海市渚町5-1 大舘呉服店ビル1F
公式サイト： https://www.osakana-bistro.com/
地場の海鮮を中心に魚介類を特製のお皿に豪快に盛り合わせた海鮮料理「オーシャンプラッター」、静岡の大自然で育ったあしたか牛のステーキなど豊富なメニューを取り揃えています。
名称 ： 熱海おさかな食堂
所在地 ： 静岡県御殿場市深沢1312
御殿場プレミアム・アウトレット2065区
公式サイト： https://www.osakana-gpo.com/
「熱海銀座おさかな食堂」の姉妹店。熱海市以外にある唯一の店舗です。
名称 ： 熱海銀座おさかな食堂はなれ
所在地 ： 静岡県熱海市銀座町6-6
公式サイト： https://www.osakana-hanare.com/
朝はおばんざいビュッフェ、昼は海鮮丼と海鮮釜めしを提供いたします。
名称 ： 熱海おさかな・大食堂
所在地 ： 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル2F
公式サイト： https://www.osakana-daishokudo.com/
熱海の「タカラ」を心から満喫していただきたい。笑顔で溢れる心のこもったサービスでおもてなし。
名称 ： 熱海おさかなパラダイス
所在地 ： 熱海市田原本町3-1 熱海魚熊ビル3F
公式サイト： https://www.osakana-paradise.com/
熱海の海の幸を思う存分召し上がっていただけるお刺身食べ放題のお店。まさにおさかなの楽園！
名称 ： 熱海おさかな食堂炙り家
所在地 ： 静岡県熱海市銀座町4-9
公式サイト： https://www.osakana-aburiya.com/
「街に灯を灯す」をテーマに、伊豆・熱海が誇る海鮮食材をメインで使用した数々の「炙り」メニューをお届けします。
■会社概要
商号 ： 株式会社夢タカラ
所在地 ： 〒413-0019 静岡県熱海市咲見町1-13 A.Iビル303
代表者 ： 代表取締役 下鳥 正人
設立 ： 平成19年8月
事業内容： 飲食店経営、飲食店への経営コンサルティング
資本金 ： 1,000万円