株式会社マクニカ（以下マクニカ）、横浜エフエム放送株式会社（以下FMヨコハマ）、横浜未来機構（以下未来機構）、株式会社LEALIAN（以下LEALIAN）の4団体は、自動運転EVバス＊1 を活用した移動価値向上プロジェクト「MOBILE STUDIO MM」を共同で実施します。本プロジェクトは「YOXO FESTIVAL 2026」と連動して展開されます。1．背景近年、自動運転技術やスマートモビリティの進化により、「移動そのものが価値を持つ」体験型移動への期待が高まっています。同時に、音声メディアであるラジオは、街と人を“声”でつなぐ地域メディアとして再評価されています。本プロジェクトは、移動空間に音声体験を融合し、地域住民・観光客・リスナー・地域クリエイターなど多様な層が街と関わる新しい接点を創出することを目指します。2．プロジェクト概要自動運転EVバスを“走るラジオ局”として活用し、FMヨコハマの番組収録、街中リポートを実施。(1)実施期間2026年1月下旬～2月上旬(2)内容① みなとみらい地区を走行する自動運転EVバス内での収録対象番組：Keep Green & Blue出演：MITSUMI特徴：FMヨコハマとして初の“走行中の自動運転EVバス”での収録放送：収録した内容は2026年1月26日～29日21:50-22:00にて放送予定②自動運転EVバスからのリポート「Kiss & Ride」の人気リポーターが、走行中のバスから街の魅力を伝えます。③YOXO FESTIVAL 2026 との連動2026年1月31日（土）・2月1日（日）開催のYOXO FESTIVAL 2026（https://yoxo-o.jp/yoxofestival/）にて自動運転EVバスの走行、本プロジェクトのブースの設置を通じて、来場者へ広く本プロジェクトを発信します。④オリジナルステッカーのプレゼントイベント当日は、ブース周辺にてオリジナルステッカーを配布します。

3．各社の役割■株式会社マクニカ（自動運転技術パートナー）• 自動運転EVバスの提供および運行オペレーション支援• 自動運転EVバスの自動運転プログラムの設計・準備、オペレータ、チューニング• 自動運転実証の専門知見を活かした安全運行の設計■横浜エフエム放送株式会社（メディアパートナー）• ラジオ番組の企画・制作・収録・出演者アサイン• 番組「Keep Green & Blue」および番組内リポートによる情報発信■横浜未来機構（地域連携・プロジェクト推進）• みなとみらい地区における地域連携のコーディネート• YOXO FESTIVAL 2026 との連動企画の統括■株式会社LEALIAN（走行車両の充電施設提供）• 自動運転EVバスの電源供給4．YOXO FESTIVAL2026の展示についてYOXO FESTIVAL 2026では、参加費無料でどなたでも楽しめる特別展示を開催します。ラジオブース仕様に改装された自動運転EVバスに乗車し、番組収録の雰囲気を体験したり、実際に収録されたラジオ番組を聴取することができます。https://yoxo-o.jp/yoxofestival/exhibit/?no=I-08※駐車した車両への乗車体験となります。※内容は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください。※本事業は、「公益信託みなとみらい21まちづくりトラスト」の助成を受けて実施します。

5．今後の展開 本プロジェクトは、自動運転技術と音声メディアを融合した新しい都市体験を通じ、みなとみらいにおける次世代モビリティ活用のモデルケースとなることが期待されます。走行しながら街の魅力を発信する移動型スタジオは、自動運転EVバスへの理解促進に加え、地域の回遊性向上や商業・観光への波及効果も見込めます。今後はスマートシティ推進における新たな実装モデルとしての発展を目指します。＊1：自動運転EVバス EVO（Navya Mobility社製）EVOは自動運転システムを搭載した自動運転シャトルバスです。EV（電気自動車）となり、1回の充電で約9時間（100km）の自動走行が可能です。車両サイズ全長：4,776mm 全高：2,652mm全幅：2,098mm 重量：2,689kg乗車定員：12名実証実験時の乗車定員10名（乗客９名、ドライバー1名）動力源：電動モーター最高速度：18km/h（実証実験時は平均速度15km/h程度）自動運転レベル：レベル2（技術的にはレベル3相当）その他：緊急時は同乗のドライバーが手動介入※本文中に記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。【本件に関するお問い合わせ先】■株式会社マクニカスマートシティ&モビリティ事業部MAIL：auto-solution@macnica.co.jp■横浜エフエム放送株式会社MAIL：info@fmyokohama.jp■横浜未来機構 MAIL：miraikiko@yoxo.jp■株式会社LEALIANMAIL：info@lealian.co.jp