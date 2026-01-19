台湾、台北ー20年以上にわたりハードウェア開発の最前線を走り続けるBrook Gamingは、PlayStation 5、PS4、そしてPCでのプレイ体験をより豊かに、より自由にする最新デバイス「Wingman P5」 を世界同時発表いたします。本製品は、格闘ゲームのみならず、あらゆるジャンルのPS5プレイヤーが、使い慣れたXbox Elite Series 2やSwitch Proなどのコントローラーを「ネイティブ」な感覚で使用できるように設計された、技術の粋を集めたソリューションです。

現在、市場には「リモートプレイ」プロトコルを利用した複雑な設定や、入力遅延が避けられない製品が散見されます。しかし、Wingman P5は独自の「Direct Connection(ハードウェア直接接続)」技術を採用。ネットワークを介さない直接的な認証により、体感レベルでの遅延ゼロを実現し、競技レベルの反応速度を全てのプレイヤーに提供します。





ワイヤレスコントローラーを解放し、PS5へ

前代未聞のワイヤレス対応





「私たちはプレイヤーの『こだわり』を尊重します」と、Brookの戦略チームは語ります。「ワイヤレス接続時に振動やジャイロ機能が制限される『機能の妥協』を、Wingman P5は完全に排除しました。開発者が意図した通りの没入体験を、お気に入りのデバイスで楽しんでいただけるはずです」。





あなたのコントローラー資産を









■Wingman P5の主な特長

●3大プラットフォームを制覇(PS5/PS4/PC)：最新のPS5全タイトルへのネイティブ対応はもちろん、PS4およびPC(X-Input)環境でも使用可能。これ1つで、世代やプラットフォームの垣根を超えたゲーミングライフを実現します。





●妥協なき機能維持：ワイヤレス接続時でも、振動機能や6軸ジャイロセンサーを100％維持。リアルな触覚フィードバックを損なうことはありません。





●「Direct Connection」による安定性：面倒なLANケーブル接続やIP設定は不要。挿すだけで瞬時に安定した接続を確立します。





●洗練されたデザイン美：PS5本体の造形美と調和するスリムな外観 。重量わずか11.0gの軽量設計で、持ち運びにも最適です。





●「信頼」という名のブランド血統： 世界的なトーナメントデバイスで培われた技術を継承。システムアップデートに対しても迅速なファームウェア更新で対応する「Stable Brand(安定のブランド)」として、長期間の安心を提供します。





●プロフェッショナルなカスタマイズ性：PC専用ソフト「Converter Center」を使用することで、連射(Turbo)、ボタン配置変更(Remap)、マクロ(Macro)いった高度な設定を自由に行うことができます。





●発売情報：Brook Wingman P5コンバーターは、現在発売中となります。

Wingman P5公式製品ページ： https://brook.gg/4b1sJ2O









■Brook Gamingについて

20年を超えるハードウェア開発の歴史を持つ Brook Gamingは、革新的な技術を通じてプレイヤーの可能性を広げることに尽力しています。台湾が誇る「ものづくり」の精神を胸に、世界のゲームコミュニティへ最高の接続ソリューションを届け続けます。