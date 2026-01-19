「女性活躍×複業推進×地域創生」の社会課題に取り組み、女性支援団体「パラレルキャリア推進委員会 ®」を運営するソーシャルカンパニーの「エール株式会社」（代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区）は、女性のキャリア形成支援と地域ネットワーク構築を目的とした「47都道府県エールプロジェクト」を正式に始動いたしました。東京都・千葉県・愛知県・滋賀県の設立が決定しましたので、お知らせいたします。今後47都道府県の全国拡大に向けて、活動してまいります。

「47都道府県エールプロジェクト」発足の背景と社会的意義

エール株式会社はこれまで、全国7支部体制という広域ベースで、女性がキャリアの選択肢を広げられる環境づくりに取り組んできました。しかし、地域に根ざした実態や課題は、都道府県ごとに千差万別です。都市部と地方では、・産業構造・雇用機会・働き方の選択肢・子育て・教育環境などが大きく異なり、女性のキャリア形成に求められる支援のあり方も変わります。そうした現実に応えるため、全国統一モデルではなく「地域単位」で支援を届ける仕組みが必要との判断から、これまでの支部制を発展させ、活動単位を都道府県へと細分化する形で、「47都道府県エールプロジェクト」を発足しました。本プロジェクトでは、各地域に拠点を置く女性が主役となり、つながり・学び・挑戦・応援が循環する、“地域内の活力を生み出すコミュニティづくり”を推進します。単なる交流にとどまらず、地域の産業、企業、自治体、大学、そして個人をつなぎ、女性が自分らしい挑戦を選べる文化を育むことを目指します。

消滅可能性都市０（ゼロ）へ

日本国内では人口流出や若年女性の減少により、地方自治体の「消滅可能性都市」リスクが深刻化しています。そして、その鍵を握るのが、女性の存在です。女性が地域を離れず、あるいは地域に戻り、その土地で活躍し、キャリアを築ける環境が整えば、・地域経済の活性化・人材流出の抑制・関係人口の創出・新しい産業機会の発芽といった効果が期待できます。エール株式会社は、「女性の活躍なくして、地域の未来はない」と捉え、本プロジェクトを通じて、団体として掲げるスローガン『消滅可能性都市ゼロ宣言』の実現に挑みます。女性が「この地域で働き続けたい」「この地域で新しい挑戦をしたい」と思える土壌を全国に広げていくことを目的として、以下のような社会的価値を創出します。

①持続可能な地域コミュニティの構築： 都道府県単位の密なネットワークにより、物理的な距離を超えた「心理的・経済的セーフティネット」を構築し、地域に根ざした女性リーダーを育成します。②地域経済の活性化（共創の加速）： 地元企業や自治体との「官民学連携」を視野に入れ、地域の未活用リソースと女性のパラレルキャリアを掛け合わせることで、新たな産業や価値を地域内に創出します。③「消滅可能性都市」から「共創の先進地域」へ： 女性が自分らしいキャリアを築くための仲間づくりと機会創出を推進し、多様な働き方が可能な社会へアップデートすることで、地域創生のロールモデルを目指します。

ブロックリーダー紹介

東京ブロック：2025年12月21日設立

東京リーダー 美宝れいこ

エール株式会社代表取締役パラレルキャリア推進委員会®代表国内外3,000名超の女性が所属する「パラレルキャリア推進委員会®」を主宰し、働く女性を支援する包括的プラットフォームを運営。コミュニティ運営のほか、リスキリングスクール、複業マッチング、法人・行政向けコンサルティングの3事業を展開。「女性活躍推進×複業推進×地域創生」に取り組むソーシャルカンパニーとして、社会課題の解決と持続可能な仕組みづくりを構築。都政課題解決ピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」にて優勝し、2024年より東京都と女性支援協働事業を開始。令和7年度 内閣府モデル事業「関係人口創出・拡大のための対流促進事業」にも採択。ソーシャルマーケティングアワード受賞、著書『人生を変える最強のコミュニティづくり』（ぱる出版）をはじめ、メディア取材、行政・企業イベントでの登壇・講演、メンター、審査員など多数。【メッセージ】日本の経済・情報の中心である東京。私は千葉県出身・千葉県在住ですが、高校・短大・就職と東京でキャリアを積み、そして東京で会社を設立しました。人生のほとんどの時間をこの街で過ごし、東京という地域から、数えきれないほど多くのご縁や経験、そして挑戦の機会をいただいてきました。東京には多様なバックグラウンドを持ち、志高く活動する女性たちが集まっていますが、その一方で、“地元の絆”のような関係を築ける場所は、東京という巨大都市ならではの希少なものでもあります。だからこそ、東京で挑戦する女性同士が強固につながり、お互いをエンパワーメントすることで、「東京だからできること、東京だから叶えられること」を、これから一緒に実現していきたいと考えています。そして、その挑戦と熱量を東京にとどめるのではなく、東京から日本全国へポジティブな波及を広げていきたいと思います！一緒に東京を盛り上げていきましょう！

千葉ブロック：2026年2月4日設立

千葉リーダー 吉成光世

会社員千葉県で育ち在住50年。地方銀行で27年、うち15年間、営業部門の管理職として組織運営・資産運用コンサルティングに従事し、多くのビジネスや地域経済の現場に携わる。 退職後、自身の関心領域であったサステナビリティの分野へ転身。エシカルコンビニやオーガニックコスメブランドの運営・支援に携わり、持続可能な社会づくり、消費の在り方から地域や社会課題解決を目指す「ソーシャルビジネス」の現場を経験する。 現在は会社員へ戻り、組織の論理と個人の想い社会の両方を大切にしながら活動。【メッセージ】千葉県は、都心へのアクセスの良さ、豊かな海と山、そして都市の利便性、世界に繋がる空港、地域との距離の近さが共存する場所。私はこの50年間、千葉の移り変わりを肌で感じてきました。時代が変わっても変わらないのは、「一歩踏み出す勇気が、景色を変える」ということ。 皆のこれまでの人生や仕事、暮らしの中で培った経験そのものを強みに、「これ、面白そうじゃない？」「それ、一緒にやろうよ！」 そんなポジティブなエネルギーが溢れる場所を、一緒に作っていきませんか？ あなたの「やってみたい」が、千葉を、そしてあなた自身の未来をキラキラに輝かせる原動力になります。 私たちが地域の未来を作る主体となる。千葉から輪を広げていくワクワクする物語を一緒に書き始めましょう！

愛知ブロック：2026年1月11日設立

愛知リーダー 浅見ゆかり

ColorCharmY代表 カラーコンサルタント色彩講師 セミナープロデューサー色の理論を、ビジネスや暮らしに活かすカラーコンサルタント。色が人や印象に与える効果を、ビジネス・ファッション・暮らしの中で、実践的に活かせる形で提案している。2001年に ColorCharmY を立ち上げ、ファッション分野を起点に活動をスタート。現在は、色の活用を軸とした教育・セミナー・コンサルティングを中心に展開している。大学・専門学校・カルチャースクール・企業・団体向けの講座や研修に加え、個人向けのパーソナルカラー診断も行い、講師・セミナー実績は延べ1,000回以上にのぼる。現在は美容専門学校の非常勤講師として、色彩・パーソナルカラー分野を担当。また2014年からは、キャリア支援を目的とした C♡Sourire を立ち上げ、セミナーのプロデュースや交流イベントの企画、コミュニティ運営にも携わってきた。【メッセージ】想いやスキルを持ちながら、つながるきっかけを探している人も多いのではないかと感じています。 私自身、これまでの活動を通して、人と人が出会うことで新しい可能性が生まれる場面を見てきました。 愛知ブロックでは、それぞれのペースや立場を大切にしながら、安心して関われる場を育てていきたいと思っています。 学びや仕事のきっかけが自然につながり、無理のない形で応援が循環するコミュニティを、皆さんと一緒につくっていけたら嬉しいです。

滋賀ブロック：2025年12月21日設立

滋賀リーダー 田中 可奈子

合同会社core 代表地域情報サイト「たかしまじかん」編集長貸しスペース「wacca」オーナー岡山県出身。岡山→東京での会社員生活を経て、琵琶湖と山に囲まれた自然豊かなまち、滋賀県高島市に家族で移住。地縁も知人もゼロの状態から、地域メディア「たかしまじかん」を立ち上げ、つながるキッカケをつくる情報発信をスタート。現在は「言語化×デザイン×PR」を強みに、合同会社coreの代表として企業や行政のブランディング・PR支援を行うほか、関係人口の創出や移住促進、起業・複業の支援にも取り組む。【メッセージ】子育て中でも、介護中でも、女性でも、地方でも──。叶えたい未来に向かって挑戦できる環境があることで、人生はぐっと豊かになる。そんな環境を、滋賀でも、エールの中でも広げていけたらと考えています。わたし自身、まだ小学生2児の母であり創業2年目という、日々挑戦の毎日です。 肩書きや年齢にとらわれず、安心してつながりあえる「やさしい輪」を、パワースポット琵琶湖から広げていきましょう。

取材・協力のお願い

本プロジェクトでは、地域に根ざした女性のキャリア形成支援という新しい挑戦を進めています。「消滅可能性都市ゼロ」を掲げ、地域から女性活躍のサイクルを生み出す前例の少ない取り組みです。現場の声、各地域の取り組み、リーダーたちの想いを積極的にお伝えしていきたいと考えております。ぜひ取材の機会をいただければ幸いです。個別取材、現場同行、イベント取材等も柔軟に対応いたします。

エール株式会社／パラレルキャリア推進委員会®

代表者 ：美宝れいこ所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F会社HP ：https://aile-official.co.jp/お問合せ先 ：03-6555-3967 | media@aile-official.co.jp

活動スローガン： 消滅可能性都市ゼロ宣言！ ビジョン： 場所・年齢・性別に関係なく、｢働く｣｢生きる｣が楽しめる持続可能な社会を創る ミッション： パラレルキャリアで女性の活躍を応援 バリュー：「学び×つながり×挑戦」で女性の人生の選択肢を増やす◾️社会課題（現状） 地方には「女性がやりがいを感じる仕事」「柔軟な働き方」の選択肢が不足しており、若年女性の流出が進行している。その結果、消滅可能性都市が拡大している。（現在744自治体） ◾️取り組み（提供価値）パラレルキャリア（複業）という“年齢や場所に依存しないスキルと働き方”を提供することで、女性に多様なキャリア機会を創出する。 ◾️結果（アウトカム） 女性は「好きな地域に住み続けながら、キャリアも発揮できる」環境を得られ、キャリアの選択肢が広がり定着率が向上する。 ◾️未来（ソーシャルインパクト）地域の女性人財流出が抑制され、人や地域経済が活性化し、最終的に“消滅可能性都市ゼロ”に近づく。事業内容：女性の活躍を応援する女性支援NPO団体パラレルキャリア推進委員会(R)運営働く女性のためのスクールAile Academy運営、複業マッチング事業エールビジネスプロダクション運営。東京都協働事業、内閣府モデル事業採択など多数実績。