「努力の証をアートに残す」「美とトレーニングの融合」をテーマとした スーパーブリー株式会社「SUPERB MODE」とのコラボレーション企画開始に関するお知らせ

フィットイージー株式会社 フィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、アミューズメントフィットネスクラブの展開を通じて、トレーニングのみならず、「楽しみながら健康になれる」「楽しみながら目標達成できる」環境の提供を目的に、これまで様々なアミューズメントサービスを開発・導入し、新たな価値観の提供に務めてまいりました。この度、「トレーニング × 美容 × アート」を融合させた新しい価値を提供することを目的に、韓国発祥のボディプロフィール撮影のプロフェッショナルであるスーパーブリー株式会社と協業し、以下の2つのコラボレーション企画を展開いたしますので、お知らせいたします。

1. コラボレーション企画に至った背景

当社では、セルフ美容サービスとして、「セルフエステ」「セルフホワイトニング」「骨盤底筋トレーニングマシン」「コラーゲンマシン」サービスを提供し、市場での差別化を図ってまいりました。

今回のコラボレーションでは、トレーニングを通じて得られた「努力の証をアートに残す」という、フィットネスの新しい価値を追求します。スーパーブリー株式会社が持つ高い撮影技術と、プロフェッショナルな美容アートメイク（SUPERB INK）サービスを融合させることで、「トレーニング後も続く美の提供」を実現し、「手間をかけずに常に美しくありたい」という美容志向層のニーズに応えます。

これにより、「トレーニング」「セルフケア」「プロフェッショナルな美容」をワンストップで提供するトータルビューティサービスを確立し、ブランド価値の向上とターゲット層の拡大を目指します。

2. コラボレーション企画の概要

スーパーブリー株式会社が運営するボディプロフィール専門スタジオ「SUPERB MODE」は、韓国で根付いた“ボディプロフィール文化”の完成度を取り入れながらも、日本人特有の骨格・肌色・感性に合わせた独自の表現を追求するスタジオです。

・日本人専用ライティング：肌の透明感や立体感を引き出す光の演出。

・ポージング指導：筋肉や曲線を自然かつ美しく魅せる角度を提案。

・プロのヘアメイク：表情・髪・メイクを含めたトータルコーディネート。

・韓国の完成度 × 日本のPOPカルチャー：大人の品格から可愛さまで幅広く表現。透明感あふれる仕上がりからドラマティックな演出まで、選手一人ひとりの魅力を最大限に引き出します。

3. 今後の展開

本コラボレーションは、会員様がトレーニングの成果をアートとして残し、高い満足度と達成感を得ることで、会員ロイヤルティとモチベーションの維持・向上を促進します。

また、高品質な写真が会員様のSNS投稿を通じて自然に拡散されることで、集客力・拡散力の拡大に繋がり、新規会員獲得のプロモーション効果が期待されます。

今後は、これらのトータルビューティサービスの提供を通じ、「手間をかけずに常に美しくありたい」というニーズに応えるとともに、美容志向層・女性層の会員拡大を継続的に図ってまいります。

また、様々な分野での新たな価値提供の為の企画を戦略的に展開してまいります。

◆スーパーブリー株式会社 概要

所 在 地：東京都渋谷区恵比寿南1-18-13 第一向山ビル102

代 表 者：代表取締役 原本洋平

事 業 内 容：ヘアサロン、まつ毛エクステンションサロン、ネイルサロン、メイクサロン、その他各種美容サロンの経営・美容室の経営、美容関連商材、その他各種 商品の企画、製造、販売 等

U R L：https://superbly.co.jp/

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：245店舗 ※2026年1月19日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）