「ぬい活」×キャラクターIP。ブランド構築を共に行うパートナークリエイター募集 2026年

StarToon株式会社

StarToon株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森 優紀）は、SNS発のキャラクターIPをプロデュースするパブリッシングプロジェクトを始動し、2026年1月19日よりパートナークリエイターの募集を開始することをお知らせいたします。

背景

現在、SNS発型IPのキャラクターが大きな市場を形成するなか、とりわけ「ぬい活」や「バッグぬい」といった身につけるニッチなアイテムの需要が急速に拡大しています。

StarToon株式会社は、この「ぬい活」市場をターゲットに、個人のクリエイターが生み出したIPをメジャーブランドへと成長させるためのパブリッシング・プロジェクトを開始いたします。

つきましては、当社のプラットフォームを活用し、共にブランドを構築していくパートナー・クリエイターを募集いたします。

StarToon株式会社の事業内容：IPパブリッシングと多角展開

弊社は、クリエイターの「事務所」としての機能と、市場を広げる「パブリッシャー」としての機能を持ち、以下の2軸で事業を推進します。

1. D2Cによる「ぬいぐるみ・身につけるアイテム」の販売

自社ECサイトにて、キャラクターを立体化したぬいぐるみ、およびバッグぬい等の「身につけるアイテム」を中心に展開します。 多様なキャラクターが集まるプラットフォームとしてECサイトを運営し、各IPの相乗効果を最大化させながら、ダイレクトにファン層へ届けます。

2. ライセンス営業による認知拡大とメジャー化

ECサイトでの実績を背景に、弊社が窓口となりライセンス営業を多角的に展開し認知拡大とブランド化を取り組んでまいります。

・カプセルトイ（ガチャガチャなど）

・アミューズメント施設でのプライズ展開

・大手ファッションブランド・企業とのタイアップ 個人では困難な大手メーカーや企業との窓口を弊社が担い、認知を全国区へ広げることでIPの価値を底上げします。

クリエイターが「制作活動」に専念できるビジネス基盤

弊社は、クリエイターが創作以外のリスクや実務を負うことなく、活動を継続・拡大できる環境を提供します。

【収益の還元】

販売実績に応じたロイヤリティをクリエイターに還元いたします。これにより、クリエイター自身が制作活動に専念できる持続可能なサイクルを構築します。

【リスクの完全負担】

アイテムの開発・製造費用、在庫リスク、物流コストはすべて弊社が負担します。

【ビジネス実務の代行】

企業交渉、契約実務、製造管理、発送、カスタマーサポートなど、煩雑な実務はすべて弊社が引き受けます。

クリエイターの皆様には、ブランドの「生みの親」として、キャラクターデザインや世界観、ストーリーの監修に注力していただく体制を整えています。

募集要項

「ぬい活」市場での展開や、自身のキャラクターのブランド化に興味がある以下のアーティストを募集します。

・イラストレーター / ショート漫画家 様

１.独自のキャラクターや世界観を持ち、特にSNS等でストーリー展開を行っている方。

２.立体化やファッション展開に意欲的な方。



・ぬいぐるみ作家 様

１.キャラクターの魅力を最大化させる、独自のキャラクターや世界観を持ち、特にSNS等でストーリー展開を行っている方。

２.すでにぬいぐるみを販売した実績がある方。

応募方法

以下ポートフォリオとSNSアカウントを添えてご連絡ください。

【ご応募・お問い合わせはこちら】

会社アドレス：info@startoon.org



https://www.startoonjp.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B

※HPはリニューアル中ですので途中で仕様が変わりますのでご了承ください。