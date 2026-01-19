YouTube総再生回数12億回超！小学生YouTuberりおなちゃんがスタジオに登場「最近母親に怒られたことは？」の質問に仰天回答！日本人史上最年少での資格試験合格も報告｜ななにー 地下ABEMA

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月18日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#103を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.go.link/atgzT）

#103は、「1回見たら目が離せない！バズりキッズ大集合SP第5弾」と題し、ちゃんみなもSNSで反応した小学2年生のときはおカップルや、番組おなじみのギャル系メディア「KOGYARU」より小学生ギャルモデルいもぴ、ゆなち、るりぴ、そして「KOGYARU」の公式ライバルで清楚・ナチュラル系の小学生雑誌メディア「Natuul」から、なゆ、かんな、るみなも登場し、スタジオではガチバトルが勃発しました。

さらに、先天性疾患による低身長ながら、元気いっぱいの動画を公開し注目を集めるYouTuber・りおなちゃんが登場。動画では主に自宅でのりおなちゃんの様子を公開しており、掃除しているお父さんへ「掃除したら麻雀行けると思っているなんて大間違いやで！」など、小学3年生とは思えない鋭いコメントを披露。動画総再生回数は驚異の12億回を誇る超人気キッズです。早速、りおなちゃんの素顔に迫るべく、キャイ～ン・天野が「ママに怒られたりしない？」と聞くと、りおなちゃんは「最近怒られました。算数の宿題がどうしてもわからなくて、ChatGPTに聞いたらそれがバレた」と最先端のカンニング方法を語り、スタジオは大爆笑。そんな大人びたりおなちゃんに稲垣が「将来の夢は？」と聞くと、「バリキャリ女社長」との答えが…。これにはスタジオも「バリキャリ女社長！？」と驚き、りおなちゃんは「人の役に立てる、人を笑顔にできる会社の社長になりたい」と力強く語ると、香取は「もう社長みたいだよ」と感心した様子でコメントしました。

続いて、香取はそんなりおなちゃんのお母さんに「なんでりおなちゃんはこんな（キャラクター）なの？」と聞くと、お母さんは「分からないです…幼稚園に入園したときにはもうこんな感じで…」といい、YouTubeをはじめたきっかけについて「娘が先天性疾患を持っていて、こういう子がいるっていうことを知ってほしくて始めたんですけど、発信するうちに『この子のおしゃべりが面白い』と話題になった」と言います。キャイ～ン・ウド鈴木が「（おしゃべりは）どこかで勉強しているんですか？」と聞くと、りおなちゃんは「ママとパパの会話を盗み聞きして…」と言い、EXIT・兼近は「ママもバリキャリ女社長になりたかったの！？」「『なんや、麻雀行く気か！』って言ってるってことですよね？」とツッコミ。お母さんは「そんな言い方じゃないですけど…（笑）」とタジタジの様子でコメントしました。

そんなりおなちゃんは韓国アイドルやK-POPが大好きで、今後は韓国語をマスターしたいといいます。さらに、日本人史上最年少でハングル語検定3級に合格したことを明かし、スタジオからは「すごい！」と拍手が送られました。

ほかにも、世界で活躍する天才ヴァイオリニスト兄弟・近藤瑠伊くんと蓮くんが登場。瑠伊くんは13歳にしてセシリア国際音楽コンクールで1位を獲得し、2人は国内外の数々のコンクールで優勝。兄弟でのソロコンサート開催や、東京フィルハーモニー交響楽団との共演など、目覚ましい活躍をみせています。母親は、「ヴァイオリンの先生への謝礼やレッスン代、楽器のメンテナンス代などで毎月20万円ほどかかっている」と明かし、さらに瑠伊くんが使用しているヴァイオリンは知人から借りている1億円以上のもの、蓮くんのヴァイオリンも3,000万円以上すると語り、スタジオを驚かせた『ななにー 地下ABEMA』#103は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/atgzT）

次週は休止回となり、2月1日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#104は、人気企画「私アレで激変しました！衝撃ビフォーアフター大公開SP」第3弾をお届け。今回もダイエット、整形、メイクで驚愕の激変を遂げた5名が大集合。ダイエットで体重140kgから70kgまで激痩せし、市原隼人似に激変した男性はダイエット中救急車で緊急搬送されたと告白。さらに、マイナス35kgのダイエットに成功した元アイドルはなんと「もし痩せられなかったら永住する」と覚悟を決め、セブ島にダイエット留学したといいスタジオを驚かせます。気になるゲスト5名の激変後の素顔とは…？放送をお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#103番組概要

放送日時：2026年1月18日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/atgzT

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#104放送日時：2026年2月1日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/guVRp

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）