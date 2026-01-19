首都圏で札幌・北海道を満喫！「首都圏さっぽろ応援ショップスタンプラリー」を開催します

札幌市


札幌市では、首都圏にお住まいの皆様に札幌の食の魅力を楽しんでいただくため、「首都圏さっぽろ応援ショップスタンプラリー」を開催いたします。


首都圏にある対象店舗（飲食店や物産店）を巡り、スマートフォンでスタンプを集めて応募すると、抽選でランチペアチケットや札幌・北海道ゆかりの特産品などの豪華景品が当たります！！


ぜひこの機会に、身近な場所で札幌の「おいしい」や「素敵」を見つけてみませんか？



【スタンプラリー概要】


お手持ちのスマートフォンで対象店舗の二次元コードを読み取るだけで、簡単に参加できるデジタルスタンプラリーです。


- 開催期間：令和8年(2026年)1月19日（月）～3月15日（日）
- 対象エリア：東京都および周辺の首都圏エリア
- 対象店舗：首都圏さっぽろ応援ショップのうち、スタンプラリー参加店
※マップ上で「リボン」マークがついている店舗が対象です。
- スタンプ取得条件：・飲食店では500円以上の飲食等でスタンプを1つ取得できます。・一部、取得条件が異なる店舗があります。詳細は特設サイトをご確認ください。
- 景品内容：首都圏さっぽろ応援ショップ「ペアランチチケット」、　　　　　札幌・北海道ゆかりの特産品がもらえるカタログギフト ほか。

【参加方法・詳細はこちら】


参加登録や店舗の詳細、景品への応募は以下の特設ページから！


▼スタンプラリー特設ページ
https://smapeta.jp/lCKdNQnODJ/v2


【公式Instagramで最新情報をチェック】


札幌市東京事務所の公式Instagram「いいっしょさっぽろ(https://www.instagram.com/sapporo_love_official/)」では、首都圏で感じられる札幌・北海道の情報や移住者へのインタビューなどを発信中。応援ショップのこだわりや魅力もご紹介していますので、ぜひフォローしてチェックしてくださいね！


Instagram: @sapporo_love_official


主催・お問い合わせ


主催：札幌市


運営：株式会社TAM



首都圏さっぽろ応援ショップスタンプラリーお問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY8WMheJmfLy5gMdH-EGYqJ9HRWhHDB5aDimgplAHYynML3w/viewform)