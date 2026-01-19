【TAC】US-CMA（米国公認管理会計士）「26年US-CMAにチャレンジ～英語受験or日本語受験～」オンラインセミナー 1/20（火）19:00～開催！
USCMA試験 オンラインセミナー
日本語試験が導入され、国際資格の中でも最近、注目されているUS-CMA（米国公認管理会計士）。従来の英語受験との相違点や勉強の仕方の違いはあるのか？試験制度やTACのコースのご紹介とともに、US-CMA講座の阿辺講師が分かりやすく解説いたします。
（１）セミナー内容
・試験制度
・日本語試験の最新情報：出題傾向と対策、英語試験との違い
・TACコースの詳細：日本語試験にしっかり対応！本試験問題も的中させるTACコースの内容
・個別相談：ウェビナー終了後にZoomのQ&Aで、あなたの質問に直接回答
（２）参加者限定特典
・入会金10,000円免除券：今すぐ始めたい、TACが初めての方を応援！
・USCMA講座受講料割引券：お得に学べる特別クーポンをプレゼント
（３）開催概要
・日 時：2026年1月20日（火）19:00～20:00
・形 式：オンライン（Zoom）
・参加費：無料
ご予約はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma/uscma_gd_idx.html
まずは「パンフレット」でしっかり確認するのもオススメ！
TAC USCMAデジタルパンフレット
メールですぐに見られる！デジタルパンフレット進呈中
US-CMAをもっと良く知りたい方に「TAC US-CMAパンフレット」を無料で進呈しております。資格の魅力やTACのコースもご案内。データでスグに確認できるのでオススメです。
パンフレットの閲覧はこちら :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscma.html#digitalPamphlet
講師紹介
阿辺 聡 講師
US-CMA講座・USCPA講座
平成15年より資格の学校TACにて日商簿記1級の講師、その後、平成18年よりUSCPA（米国公認会計士）講座講師となり現在に至る。大手監査法人勤務の会計士として実務経験も有しており、平成20年には日商簿記検定試験との親和性が高くUSCPA試験への橋渡し的な位置づけとしてもオススメのUS-CMA（米国公認管理会計士）やEA（米国税理士）の資格講座を立ち上げ講師として活躍している。明るくわかりやすい口調の講義で定評がある。
保有資格
米国公認会計士（ワシントン州登録）、日商簿記検定１級、全経上級、BATIC（国際会計検定）(R)コントローラー
《資格の学校TAC US-CMA講座 公式SNS・X情報》
■X 国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai
《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/