【TAC】US-CMA（米国公認管理会計士）「26年US-CMAにチャレンジ～英語受験or日本語受験～」オンラインセミナー 1/20（火）19:00～開催！

TAC株式会社USCMA試験 オンラインセミナー

日本語試験が導入され、国際資格の中でも最近、注目されているUS-CMA（米国公認管理会計士）。従来の英語受験との相違点や勉強の仕方の違いはあるのか？試験制度やTACのコースのご紹介とともに、US-CMA講座の阿辺講師が分かりやすく解説いたします。

（１）セミナー内容

・試験制度

・日本語試験の最新情報：出題傾向と対策、英語試験との違い

・TACコースの詳細：日本語試験にしっかり対応！本試験問題も的中させるTACコースの内容

・個別相談：ウェビナー終了後にZoomのQ&Aで、あなたの質問に直接回答

（２）参加者限定特典

・入会金10,000円免除券：今すぐ始めたい、TACが初めての方を応援！

・USCMA講座受講料割引券：お得に学べる特別クーポンをプレゼント

（３）開催概要

・日 時：2026年1月20日（火）19:00～20:00

・形 式：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

ご予約はこちら

講師紹介

阿辺 聡 講師阿辺 聡（あべ さとし）講師

US-CMA講座・USCPA講座

平成15年より資格の学校TACにて日商簿記1級の講師、その後、平成18年よりUSCPA（米国公認会計士）講座講師となり現在に至る。大手監査法人勤務の会計士として実務経験も有しており、平成20年には日商簿記検定試験との親和性が高くUSCPA試験への橋渡し的な位置づけとしてもオススメのUS-CMA（米国公認管理会計士）やEA（米国税理士）の資格講座を立ち上げ講師として活躍している。明るくわかりやすい口調の講義で定評がある。

保有資格

米国公認会計士（ワシントン州登録）、日商簿記検定１級、全経上級、BATIC（国際会計検定）(R)コントローラー

