「サーモン」「活〆寒ぶり」食べ比べセットや唐辛子や生姜がクセになるカラシビ味の「味噌らー麺」、人気スイーツ「カタラーナ」をお得なセット価格で楽しめる！「新春 ワクワクキャンペーン」開催！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年1月22日（木）～1月25日（日）の期間、「新春 ワクワクキャンペーン」を、かっぱ寿司全店で開催いたします。

今回のワクワクキャンペーンでは、脂の旨みが魅力の「3種のサーモン」と、とろけるような食感の「国産活〆寒ぶり」の食べ比べが楽しめる『3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット』、唐辛子の「辛（カラ）さとスパイスの「痺（シビ）れ」を効かせた濃厚な味噌ラーメンスープで、鬼金棒監修の「カラシビ味噌らー麺」とスープを最後の一滴まで楽しめるように「おにく飯」をセットにした『カラシビ味噌らー麺＆おにく飯セット』をご用意しました。

好評のサイドメニューからは、「ローストビーフのサラダ～醤油ドレッシング～」と「茶碗蒸し」をセットにした『サラダ＆茶碗蒸しセット』もお得にお召し上がりいただけます。

また、本格的で季節感のある「ごちそうスイーツ」をテーマにした、かっぱ寿司オリジナルのスイーツブランド「ごちCAFE」からデザートもご用意！注文ごとにアイスカタラーナの表面に振ったお砂糖を炙ることで、香ばしい香りとパリパリとした食感を楽しめる「焦がしカラメルのアイスカタラーナ」と「きっと、とろける プレミアムプリン made with KITKAT(R)」をセットにした『ご褒美スイーツセット』は食後にもおやつにもぴったりです。(※KITKATはネスレグループの登録商標です)

さらに、抽選で最大 20 名様に 1万円分のかっぱ寿司の優待割引券をプレゼント！店内飲食限定で 1 組様 1 会計あたり税込 3,000 円以上のお会計の方を対象に、その場で当たりがわかる抽選を実施します。（※クーポンご利用時には値引き後税込3,000円以上のお会計が対象となります。）

かっぱ寿司で冬を満喫！家族や大切な人と一緒に“おいしいひととき”をお過ごしください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【「新春 ワクワクキャンペーン」期間限定のお得なセットメニュー 概要】

・販売期間：2026年1月22日（木）～1月25日（日）

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）



※店内飲食限定となります。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※時期・店舗により価格が異なります。※掲載写真はイメージです。※「茶碗蒸し」は具材に【えび】を使用しています。

『3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット』860円（税込）～ ※単品注文より3０円（税込）お得！

・3種のサーモン食べ比べ

(とろっと焼きサーモンハラス・大切りサーモン・とろサーモン)

・贅沢 国産活〆寒ぶり三昧

(国産活〆寒ぶり・国産活〆寒ぶりはらみ・国産活〆寒ぶりぶつ包み あん肝いくらのせ)

『カラシビ味噌らー麺＆おにく飯セット』740円（税込）～ ※単品注文より３０円（税込）お得！

・鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺(2辛)

・ヤングコーンおにく飯

『サラダ＆茶碗蒸しセット』670円（税込）～ ※単品注文より２０円（税込）お得！

・ローストビーフのサラダ～醤油ドレッシング～

・茶碗蒸し

『ご褒美スイーツセット』630円（税込）～ ※単品注文より２０円（税込）お得！

・焦がしカラメルのアイスカタラーナ

・きっと、とろける プレミアムプリン made with KITKAT(R)

※KITKATはネスレグループの登録商標です。

【抽選で最大20名様にかっぱ寿司の優待割引券1万円分をプレゼント 概要】

・開催期間：2026年1月22日（木）～1月25日（日）予定

・開催店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/202601/wakuwaku

・内容：店内飲食限定で1組様1会計あたり税込3,000円以上のお会計の方を対象に、抽選で最大20名様に1万円分のかっぱ寿司の優待割引券をプレゼント

（※クーポンご利用時には値引き後税込3,000円以上のお会計が対象となります。）

・応募方法：

1. 対象の方へ【お寿司を食べてかっぱ寿司の優待割引券をもらおう 抽選専用QRコード】をレジ等で店員が提示します。

2. QRコードを読み取り、お客様ご自身のメールアドレスと任意のパスワードをご入力ください。

3. 抽選するとその場で当落がわかります。

・参加条件：※店内飲食限定、1組様1会計あたり税込3,000 円以上のお会計の方が対象です。

※ご参加は1組様1日1回までとなります。

※お持ち帰り、デリバリーは対象外となります。

※セルフレジでのお会計時はお会計後レシートを店員にご提示ください。

※景品は、無くなり次第終了となります。終了告知にはお時間をいただく場合がございま

す。

※応募者の中からその場でランダム抽選されるため、当選人数は上記記載の人数に達しな

い場合があります。

※抽選参加の際は応募規約をご確認ください

※詳細はかっぱ寿司公式Webサイト をご確認ください。