医療的ケア児と家族を支える仙台発プロジェクト・今年度最終回『第3回ほのぴあ・リアルイベント』開催決定

『ほのぴあ』は、医療的ケア児や重い障害をもつお子さんを育てる母親たちの声から生まれた、市民協働プロジェクトです。孤立しがちな家族をつなぎ、先進的なピアサポートの形で「誰も取りこぼさない未来」を育むことを目指しています。

■医療的ケア児・者とは？人工呼吸器、胃ろう、痰の吸引など、日常的に医療的ケアが必要な方。

■重症心身障害児・者とは？重い身体障害と知的障害をあわせ持つ方。

『ほのぴあ・リアル』イメージ（バンビグラフィックス）

仙台市全域のご家族とつながることを目指し、社会福祉法人あいの実は仙台市障害者支援課と連携し、リアルイベントを開催してまいりました。今年度最終回となる第3回目は、仙台市若林区にて実施予定です。

今回のテーマは、『“子どもに障害がある”と知ったとき…心が沈んだとき、悩んだとき、どうやって乗り越えてきたの？』。センシティブなテーマに対し、当事者同士が互いを思いやりながら語り合う場を設けます。

それぞれの歩みを分かち合いながら、明日へ進むヒントを見つけていただくとともに、日常生活に役立つ知恵や工夫の共有も行います。

以前のリアルイベントの様子。自身も医療的ケアのある子どもを育てる家族相談員たち

『ほのぴあ』の活動やご利用方法、今までのイベントについてはこちらから(https://honopeer.ainomi.com/)ご覧になれます。

開催概要

イベント名：第3回 ほのぴあ・リアル

テーマ：『‘’子どもに障害がある‘’と知ったとき…心が沈んだとき、悩んだとき、どうやって乗り越えてきたの？』

日時：2026年1月28日（水）10:30～12:30（受付 10:15～）

会場：仙台市医師会館5階研修室（仙台市若林区舟丁64-12）

対象：医療的ケア児・者、重症心身障害児・者のご家族および支援者（例：看護師、保健師、相談員等）

参加費：無料（事前申込制）

お申込み

参加申込フォームはこちら

※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

https://forms.office.com/r/qjwpKugEhP

取材のご案内

本イベントは、仙台市と市民が協働で進める家族支援の先進的な取り組みを、直接ご覧いただける貴重な機会です。メディア関係者の取材を受け付けております。

ご取材を希望される場合は、事前に下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

ほのぴあ事務局（社会福祉法人あいの実／カフェ・ドゥ・チルミル併設）

〒981-3224 宮城県仙台市泉区西田中松下23

MAIL：honopeer@ainomi.com

TEL：022-785-9440

WEB：https://honopeer.ainomi.com

＜ご参考：『ほのぴあ』について＞『ほのぴあ』という名称は、“心を休める入江”を意味する「ほのるる」と、“仲間同士の支え合い”を意味する「ピアサポート」を掛け合わせた造語です。医療的ケアや重い障害を持つお子さんと家族が、安心して交流し、未来へ歩み出すための「心の港」となることを願って名付けられました。