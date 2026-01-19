スープ・タレ・パウダーの3重の味付製法で仕上げた、“更なるチキン体験” 『ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン 濃厚チキン味）』

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、スープ・タレ・パウダーの３重の味付製法で、どこまでもチキンにこだわった『ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン 濃厚チキン味）』を2026年1月19日（月）より順次全国のセブン‐イレブンにて先行発売します。

スープもタレもパウダーも！

どこまでもチキンにこだわったトリプル味付製法

1999年の発売以来、つまみやすく食べやすい幅広麺と香ばしいチキンの風味でおなじみのベビースタードデカイラーメン。

そんなベビースタードデカイラーメンから、チキン味にこだわり、3重の味付製法で更なる濃厚な“チキン体験”が楽しめる『ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン 濃厚チキン味）』が登場します。

『ベビースタードデカイラーメン（チキンチキンチキン 濃厚チキン味）』は、ベビースター秘伝のチキン味のスープで味付けした麺の生地に、濃厚で旨みたっぷりのチキン味のタレをかけ、さらに香ばしい鶏ガラ風味のチキン味パウダーで味付けして仕上げました。どこまでもチキンにこだわった３重のトリプル味付製法により、濃厚なチキンの旨みが口いっぱいに広がるベビースターならではの更なる“チキン体験”を実現。濃厚なチキン味の余韻を心ゆくまでお楽しみください。

【商品概要】

商品名：ベビースタードデカイラーメン

（チキンチキンチキン 濃厚チキン味）

価 格：140円（税込151.20円）

内容量：68g

発売日：2026年1月19日（月）より順次

全国のセブン‐イレブンにて先行発売

※取扱い状況は店舗により異なります。