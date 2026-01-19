累計販売本数60万本突破の“マジで軽い傘”がさらに進化！シリーズ初！待望の“耐風”機能を搭載した世界最軽量級の晴雨兼用日傘／「マジカルテック プロテクション」1月15日より新モデル発売

ムーンバット株式会社

ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、世界最軽量級の晴雨兼用日傘「マジカルテック プロテクション」から、シリーズ初となる耐風仕様の新モデルを2026年1月15日より発売いたします。

今回新たに、カーボン骨を2重に配し、軽さを保ちつつ6本骨を強化した「タフ W rib」モデルと、骨組みの本数を通常モデルの倍以上12本にすることで、軽さと強さ、そして美しいシルエットを実現した「タフ 12 rib」モデルが加わり、合計8モデルのラインナップとなります。また、「マジカルテック プロテクション」から帽子シリーズも新登場。晴雨兼用日傘と同じ高機能生地を採用し、遮光・UVカット・遮熱・防水性を兼ね備えた軽量帽子を実現しました。日常使いからレジャーまで幅広く活躍する全3モデルを展開します。

ムーンバットは2024年2月、遮光率・UVカット率100％の高機能遮光生地を使用しながら、傘業界で「100gを下回ると超軽量」と言われる基準を大きく下回る約82gを実現した「マジカルテック プロテクション」を発売いたしました。当社独自の特殊カーボン骨（実用新案登録済）と相性のいいハイスペック軽量遮光生地を開発し、遮光と軽量を両立した「マジで軽い傘」としてご好評いただいています。持っていることを忘れるほど軽いことから、バッグに入れっぱなしにする「バッグに置き傘」としても大人気の商品となりました。2026年2月4日より東京ビッグサイトにて3日間開催される日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市『東京インターナショナル・ギフト・ショー』へも出展予定です。

【新商品特徴】

■シリーズ初、待望の耐風性能を備えた2モデルが新登場

「マジカルテック プロテクション」シリーズとして初めて、耐風性能を強化したモデルが登場しました。強化した傘骨構造により、風速30m/s※の強風にも耐える高い耐久性を実証しています。

※風速30 m/sとはトラックが横転するレベルの強風で大変危険です。あくまで傘骨の高強度実証試験ですので、強風時の使用はお避けください。

・タフ W rib 55

カーボン骨を2重構造とし、骨の本数を5本から6本へ増やすことで耐久性を向上。軽量さを保ちながら、耐風性にも優れたバランスを実現しました。

・タフ 12 rib 55

骨の本数を12本とし、通常タイプの倍以上の設計にすることで、1本あたりの負担を軽減し、耐久性を高めました。傘を開いたときのシルエットも美しく、軽さと審美性を兼ね備えた折りたたみ日傘です。

【マジカルテック プロテクションシリーズの強み】

■遮光率・UVカット率100％の生地を使用、遮熱効果も抜群

遮光率・UVカット率100％、紫外線防護係数もUPF50＋と、いずれも日傘の性能として最高基準を取得しています。

傘の製品遮熱性評価試験において 32.5℃の差が認められました。サーモグラフィ試験で、頭頂部の表面温度-14.8℃、右肩の表面温度-4.2℃の温度差が認められました。

■魔法のような軽さと確かな生地性能

マジカルテック プロテクションは、独自開発した超軽量カーボン骨とハイスペック軽量遮光生地を使用することで軽さを実現しています。撥水加工を施した、遮光率・UVカット率100％の生地を使用しています。

【商品概要】

商品名：マジカルテック プロテクション

最軽量級晴雨兼用（遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+・遮熱効果・撥水加工）

ラインナップ：全6色共通（ブラック・ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■＜NEW＞タフW rib 55cm：重さ 約133g～

価格：\5,500（税込）

親骨：55cm 全長：約22cm 広げたサイズ：約99cm

重さ：約133g（ブラック）

約155g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■＜NEW＞タフ12 rib 55cm：重さ 約178g～

価格：\6,600（税込）

親骨：55 cm 全長：約23.5cm 広げたサイズ：約99cm

重さ：約178g（ブラック）

約204g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■スリム50cm：重さ 約82g～

価格：\4,400（税込）

親骨：50 cm 全長：約20.5 cm 広げたサイズ：約81 cm

重さ：約82g（ブラック）

約98g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■スリム55 cm：重さ 約93g～

価格：\4,730（税込）

親骨：55 cm 全長：約22 cm 広げたサイズ：約87 cm

重さ：約93g（ブラック）

約112g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■5フラット50 cm：重さ 約124g～

価格：\4,400（税込）

親骨：50 cm 全長：約15.5 cm 広げたサイズ：約88 cm

重さ：約124g（ブラック）

約137g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■自動開閉50cm：重さ 約155g～

価格：\5,500（税込）

親骨：50cm 全長：約23.5 cm 広げたサイズ：約81 cm

重さ：約155g（ブラック）

約168g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■自動開閉58cm：重さ 約240g～

価格：\5,830（税込）

親骨：58cm 全長：約29cm 広げたサイズ：約106cm

重さ：約240g（ブラック）

約264g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■ワイド61cm：重さ 約158g～

価格：\5,280（税込）

親骨：61cm 全長：約20cm 広げたサイズ：約109cm

重さ：約158g（ブラック）約178g（ディープブルー・ライトグレー・ペールスカイ・ベージュ・ホワイト）

■＜NEW＞アドベンチャーハット

価格：\3,960（税込）

サイズ：頭回り（内寸）約58.5cm 高さ：約9.5cm

つば：約8.5cm ネックガード：約18cm

■＜NEW＞キャップ

価格：\2,970（税込）

サイズ：頭回り（内寸）約58.5cm 高さ：約11cm つば：約6.5cm

■＜NEW＞バケットハット

価格：\3,630（税込）

サイズ：頭回り（内寸）約58.5cm 高さ：約9cm つば：約7cm

商品サイト：https://estaa.jp/magical/

＜発売先＞

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ロフト、ハンズ他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト

https://estaa.jp/

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、 製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official