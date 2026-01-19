【1月22日(木) 無料セミナー】『人工知能技術がもたらす産業変革 ― 画像・映像認識などの技術応用と実社会への導入』を開催（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

製造業向けAIエージェント『Aconnect』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー『人工知能技術がもたらす産業変革 ― 画像・映像認識などの技術応用と実社会への導入』を1月22日 (木)に開催致します。

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260122/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260122/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260122)

■セミナーの概要

人工知能技術は今や研究段階を超え、製造、自動車、インフラ、素材・化学、半導体といった幅広い産業の現場で実課題の解決に活用され始めています。

特に画像・映像認識を中心としたAI技術は、外観検査や異常検知、動作解析、作業自動化など、多様なユースケースで成果を上げつつあります。

本セミナーでは、世界的な研究実績を持ち、画像・映像認識など人工知能技術を軸に幅広く研究を推進している北海道大学・メディアダイナミクス研究室の小川教授を迎え、研究内容から産業実装までをつなぐ最新動向を解説します。

北海道大学大学院情報科学研究院では製造・交通・建設・半導体など多数の企業と共同研究を行い、実社会データと現場知を融合した実装志向のAI開発モデルを確立しています。

技術開発に携わる方や、マルチモーダルAI、先端研究に関心のある方、自社製品へのAI応用を検討する方、産学連携の可能性を探る方など、産業現場で機能するAI活用の状況を知りたい方は、ぜひご参加ください。

■このような方におすすめです

・自動車、製造、素材・化学、半導体などの分野で画像解析や異常検知などのAI導入を検討している技術者や開発担当者

・映像認識やマルチモーダルAI、フィジカルAIなどの最先端研究に興味がある方

・自社の製品やサービスに画像・映像AIを応用しようとする製品企画/技術企画の責任者や担当者

・AI × 実社会データをテーマとした産学連携・共同研究に関心のある研究企画・オープンイノベーション推進担当者

・AI技術の産業応用動向や、研究から実装への橋渡しに関心を持つ経営者・マネージャー

■登壇者

小川 貴弘氏

北海道大学 大学院情報科学研究院 メディアダイナミクス研究室 教授

■経歴

2003年 3月 北海道大学工学部情報工学科 卒業

2005年 3月 北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻修士課程 修了

2007年 9月 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻

博士後期課程 修了

2007年10月 日本学術振興会特別研究員

2008年 4月 北海道大学大学院情報科学研究科博士研究員

2008年 7月 北海道大学大学院情報科学研究科 助教

2016年10月 北海道大学大学院情報科学研究科 准教授

2019年 4月 北海道大学大学院情報科学研究院 准教授

2023年 1月 北海道大学大学院情報科学研究院 教授 （現職）

■ 研究概要・実績

北海道大学大学院情報科学研究院およびデータ駆動型融合研究創発拠点において、画像・映像をはじめとする多様なモダリティを対象とした人工知能技術の研究を推進している。基礎研究のみならず、異分野融合研究にも重点を置き、実社会で機能するAIシステムの構築に取り組んでいる。研究成果は、査読付き論文誌230件、査読付き国際会議417件、国内学会527件（うち132件受賞）に及び、国際的にも高い評価を得ている。さらに、スタンフォード大学、トロント大学、清華大学、香港科技大学、東南大学、南京師範大学、南方科技大学など、世界有数の研究機関との国際共同研究を積極的に展開している。

■ 産学官連携への取り組み

人工知能技術を核とした異分野融合研究を通じ、産官学の枠を越えた協働体制を構築している。製造、交通・インフラ、建設、素材・化学、半導体といった企業群と多数の共同研究を進めており、研究室の強みである「AI × 実社会データ × 現場知」を基盤として、研究成果を事業・サービスへと接続する“実装志向”の研究開発モデルを形成している。実課題の抽出から技術実装、検証、共同知財化に至るプロセスを一体的に支援できる点が特徴であり、国内外の企業からの協働ニーズに対応する体制を整えている。

■開催概要

日 時：2026年1月22日（木）11:00-12:00

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260122/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260122

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/