【魔法の天使クリィミーマミ】コンビニプリントに新コンテンツの「ブロマイドカード」が登場！1枚200円のブロマイドで2枚のカードが全国の対象コンビニでゲットできます！

※2026年12月31日(木)23時59分まで印刷可能　※販売期間は変更になる可能性がございます。

（1）商品の詳細


■「魔法の天使クリィミーマミ」 ブロマイドカード


プリント用紙の種類：写真用紙のL判


販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）


価格：L判200円/枚（税込）


販売期間：2026年1月19日（月）～ 2026年12月31日（木）


※販売期間は変更になる可能性がございます。


商品デザイン：クリィミーマミ、優、マミ＆優＆ネガ＆ポジ



商品ラインナップ（※一例）


・ブロマイドカード　全3種



ご利用方法

１. 専用サイト（https://myseries-collab.com/creamymami）へアクセスして、欲しい商品を選択


２. プリント番号とQRコードを入手


３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす


４. 料金を投入して購入



◆プリントできるコンビニ　全国約30,000店舗


全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。


※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。



(C)ぴえろ


