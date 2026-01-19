【魔法の天使クリィミーマミ】コンビニプリントに新コンテンツの「ブロマイドカード」が登場！1枚200円のブロマイドで2枚のカードが全国の対象コンビニでゲットできます！

株式会社サムライソード

（1）商品の詳細

※2026年12月31日(木)23時59分まで印刷可能 ※販売期間は変更になる可能性がございます。

■「魔法の天使クリィミーマミ」 ブロマイドカード

プリント用紙の種類：写真用紙のL判

販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）

価格：L判200円/枚（税込）

販売期間：2026年1月19日（月）～ 2026年12月31日（木）

※販売期間は変更になる可能性がございます。

商品デザイン：クリィミーマミ、優、マミ＆優＆ネガ＆ポジ

商品ラインナップ（※一例）

・ブロマイドカード 全3種

@ぴえろ@ぴえろ

※画像はイメージです。

※実物は画像と異なる場合があります。

ご利用方法

１. 専用サイト（https://myseries-collab.com/creamymami）へアクセスして、欲しい商品を選択

２. プリント番号とQRコードを入手

３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす

４. 料金を投入して購入

◆プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗

全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。

※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

(C)ぴえろ

IPホルダー・版元様へ

当社では、コンビニプリントを活用したIP展開をご希望の企業様を随時募集しております。

ぜひ『マイシリーズIPコラボレーションズ』をご活用ください

＜実施するメリット＞

・初期費用・運用コストは完全ゼロのレベニューシェア方式： 導入リスクを抑え、最小限の工数でスタートできます。

・最短1か月で販売開始が可能： 原稿データのご支給だけで、企画～販売～運用まで当社が一貫対応。

・推し活層・ファン層に刺さる企画からPRまでフルサポート： ファン導線を理解したクリエイティブと、SNS～メディア露出まで一括支援します。コンビニプリントでのIP展開にご興味をお持ちでしたら、小さく試して大きく伸ばせる仕組みをご案内いたします。



ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

＜サービス提供＞

株式会社SAMURAI SWORD

プリントサービス事務局 担当：石原

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL：03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/