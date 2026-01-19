春限定！爽やかな酸味がクセになる『ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）』

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、ひとくちサイズで食べやすい『ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）』を、2026年1月19日（月）より全国にて期間限定発売します。

■人気の梅フレーバーが今年も登場！

コロコロッと丸くて、ひとくちサイズで食べやすい「ベビースターラーメン丸」から、春にぴったりな『ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）』が期間限定で登場します。

麺の生地には梅肉ペーストを使用し、パクッと一口頬張れば、一粒で梅の爽やかな酸味と豊かな香りが口いっぱいに広がる味わいに仕上げました。 “カリッ・ザクッ・ホロッ”と変化する3段階の食感とともに、思わず手が止まらなくなる濃厚な梅の味わいをお楽しみください。

【商品概要】

商品名：ベビースターラーメン丸（濃厚梅味）

内容量：59g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込168円前後）

発売日：2026年1月19日（月）

販売先：全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。