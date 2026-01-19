【法人用Wi-FiがAmazon.co.jpに登場】法人向けWi-Fi 7アクセスポイント「EAP770」「EAP720」1月24日（土）発売

ティーピーリンクジャパン株式会社

世界170か国以上でネットワーク機器およびスマートホーム製品を展開するTP-Linkグループ（本社：米国カリフォルニア州アーバイン）の日本法人、ティーピーリンクジャパン株式会社（本社：東京都千代田区外神田）は、 BE9300 天井取り付け型 トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント「EAP770」（Amazon.co.jp限定モデル）、BE3600 天井取り付け型 デュアルバンドWi-Fi 7アクセスポイント「EAP720」（Amazon.co.jp限定モデル）を発表しました。販売開始は2026年1月24日（土）を予定しています。

TP-Linkは、家庭から企業まで幅広いユーザーに高品質なネットワーク製品を提供し、世界的に信頼されるブランドとして成長しています。今回発表する「EAP770」「EAP720」は、Amazon.co.jpから購入できる弊社法人向け製品となっており、小規模事業者やホームオフィス・小規模オフィス環境で事業を行う個人事業主のお客様の既存ネットワークをビジネスネットワークにアップグレードし、利便性と安全性をさらに高めます。※

両製品は、TP-Linkの法人向け製品・ソリューションブランド「Omada」から登場したWi-Fi 7アクセスポイントです。2.5Gbpsポートを搭載し、合計で最大9.3Gbps（「EAP770」）/3.6Gbps（「EAP720」）の無線通信を提供。専用アプリからも管理することができ、オフィスや自宅のネットワークを強力にサポートします。

※設定にはネットワークの専門的な知識が必要になります。

「EAP770」製品ページはこちら(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap770/)

「EAP720」製品ページはこちら(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap720/)

【「EAP770」「EAP720」の特徴】

■【Amazon.co.jp限定モデル】法人向けアクセスポイント

「EAP770」「EAP720」はWi-Fi 7テクノロジーに対応し、MLOやMulti-RUによって快適な通信環境をサポートします。PoE+給電に対応した2.5Gbpsポートも搭載しており、環境に合わせて柔軟に設置可能です。*1

■ライセンス費用不要の集中管理

「EAP770」「EAP720」はクラウドソリューション「Omada」に対応しています。Omada SDNでは複数ネットワーク機器の集中管理が可能。複数機器を集中管理するための法人向け管理ツールの利用にはライセンス費用がかかることが多いですが、「Omada」はライセンス費用不要で運用が可能なため、より手軽に導入できます。

※設定にはネットワークの専門的な知識が必要になります。

【製品情報】

■BE9300 天井取り付け型 トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント「EAP770(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap770/)」

想定販売価格：税込72,900円

<製品情報>

- Wi-Fiスピード*2 ： 5765Mbps（6GHz/802.11be）+2882Mbps（5GHz/802.11be）+688Mbps（2.4GHz/802.11be）- ストリーム数：6- インターフェース：2.5Gbps LANポート×1*3- 電源：802.3at PoEまたは12V/2.5A DC- 寸法：220 × 220 × 32.5mm- Wi-Fi暗号化：WPA3-Personal/Enterprise *4・WPA2-Personal/Enterprise・WPA-Personal/Enterprise- 製品保証：業界最長クラスの5年保証*5

<製品スペック>

- トライバンド：6ストリームに対応し合計9300Mbps*2高速接続を実現- 最新世代Wi-Fi 7テクノロジー対応*6：高速*7、低遅延*8な新時代のWi-Fiテクノロジーを採用- 2.5Gbpsポート搭載*2：2.5Gbpsアップリンクポート搭載- 後方互換：Wi-Fi 6/6Eはもちろん、Wi-Fi 5やWi-Fi 4にも互換性があり、Wi-Fi 7非対応の端末との通信も可能

■BE3600 天井取り付け型 デュアルバンドWi-Fi 7アクセスポイント「EAP720(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-ceiling-mount/eap720/)」

想定販売価格：税込59,900円

<製品情報>

- Wi-Fiスピード*2 ： 2882Mbps（5GHz/802.11be）+688Mbps（2.4GHz/802.11be）- ストリーム数：4- インターフェース：2.5Gbps LANポート×1*3- 電源：802.3at PoEまたは12V/1.5A DC- 寸法：160 × 160 × 36.7mm- Wi-Fi暗号化：WPA3-Personal/Enterprise *4・WPA2-Personal/Enterprise・WPA-Personal/Enterprise- 製品保証：業界最長クラスの5年保証*5

<製品スペック>

- デュアルバンド：4ストリームに対応し合計3600Mbps*2の高速接続を実現- 最新世代Wi-Fi 7テクノロジー対応*6：高速*7、低遅延*8な新時代のWi-Fiテクノロジーを採用- 2.5Gbpsポート搭載*2：2.5Gbpsアップリンクポート搭載- 後方互換：Wi-Fi 6/6Eはもちろん、Wi-Fi 5やWi-Fi 4にも互換性があり、Wi-Fi 7非対応の端末との通信も可能

*1：EAP770およびEAP720は無線アクセスポイントです。ご利用には、インターネット接続用のルーターをご用意ください。PoE給電を利用する場合は、PoE+給電に対応したハブなどの給電機器をご用意ください。

*2：最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。実際のワイヤレスデータスループット・ワイヤレスカバレッジおよび最大接続デバイス数は、ネットワーク条件、クライアントの制限、建築材料・物理的障害・トラフィック量と密度・製品の設置場所等の環境要因によって左右される為、保証されるものではありません。

*3：2.5Gbpsのインターネット速度には、対応するサービスプランへの加入と機器が必要です。実際のネットワーク速度は、各機器のイーサネットWAN/LANポートの速度・LANケーブルの対応速度・ご契約のインターネット回線・その他環境要因によって制限される場合があります。

*4：WPA3の利用にはクライアント端末側もWPA3に対応している必要があります。

*5：サポートはメールサポートのみ受け付けております。

*6：Wi-Fi 7（802.11be）/ Wi-Fi 6（802.11ax）およびMLO・4K-QAM・Multi-RU・OFDMA・MU-MIMOの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。本製品は、IEEE 802.11be仕様で承認されている全ての必須機能に対応していない場合があります。Wi-Fiの世代とは、Wi-Fi規格のIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beを意味しています。接続端末はIEEE 802.11規格に対応している必要があります。

*7：高速のWi-Fi速度とは、Wi-Fi 7クライアントをWi-Fi 7アクセスポイントに接続した場合と、Wi-Fi 6またはWi-Fi 6Eアクセスポイントに接続した場合を比較した際の理論上の速度を指します。

*8：低遅延とは、実験室のテストデータに基づいており、Wi-Fi 6/6E アクセスポイントと比較してWi-Fi 7アクセスポイントの遅延が改善されたことを指します。

【TP-Linkグループについて】

TP-Linkグループは、世界170か国以上で12億人以上のユーザーにネットワーク機器およびスマートホーム製品を提供するグローバルネットワーク機器プロバイダーです（IDC調べ、2024年第3四半期時点）。本社は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界42拠点に現地法人を展開しています。

【ティーピーリンクジャパン株式会社 概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/jp/