NEC、「ANCHOR KOBE イノベーションマルシェ」でVCを活用したデジタル来場証を発行

日本電気株式会社（以下、NEC）は、2026年1月25日（日）にANCHOR KOBEで開催される「ANCHOR KOBE イノベーションマルシェ」にて、出展企業と連携し、検証可能な資格証明「Verifiable Credentials（以下、VC、注1）」を活用したデジタル来場証を発行します。

NECは、VC発行による利用者の利便性向上や複数事業者が共創したエンゲージメント施策の可能性を検証します。

発行するVCについて

- ANCHOR KOBE イノベーションマルシェ 来場記念VC兵庫県神戸市のご当地VTuber「九十九 みな」さんの特別画像を埋め込んだVCです。2月にBloomingCampで開催予定のメタバース関連イベントに本VCを持参すると、特別デザインのVCを提供予定です。- 川崎重工ブース 来場記念VC世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」の特別画像を埋め込んだVCです。- JR西日本網干総合車両所「ふれあいフェア2025」ソダテツブース来場記念VC保有者向け限定VC2025年11月3日に開催されたJR西日本網干総合車両所『ふれあいフェア2025』内の鉄道ゲームアプリ「ソダテツ(https://www.sodatetsu.jp/)」ブースで配布された記念証をご提示いただいた方だけが手にできる、特別仕様デザインです。

★印の「来場記念VC配布場所」にお越しください

ANCHOR KOBE イノベーションマルシェ開催概要

開催日：2026年1月25日（日）11:00～16:00

場所：〒650-0001 神戸市中央区加納町4丁目2番1号 神戸三宮阪急ビル 15階

Google Map(https://www.google.co.jp/maps/place/ANCHOR+KOBE/@34.6938281,135.1912948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60008fc6d2fec343:0x79309402198363c0!8m2!3d34.6938688!4d135.1934195?hl=ja)

入場料：無料

イベントサイト：https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=36833

（注1）

デジタル形式で安全に管理できる証明書のことで、第三者によって信頼性が確認された情報を持ち主が自身で管理し、必要に応じて相手に証明できる仕組みです。VCの大きな特徴は、ユーザーが自分の情報を自分で管理できることと、提示時にその情報の真正性が第三者に検証できることです。

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC BluStellar Communities 関西地域共創プログラム事務局

E-Mail：activate-kansai@dmsig.jp.nec.com