「令和8年再エネ設備と蓄電池税制～速報版」と題して、株式会社KKRコンサルティング・山田純也税理士事務所 所長 山田 純也氏/税理士 池田 美香氏によるセミナーを2026年2月25日(水)に開催!!

令和8年の再エネ発電設備及び蓄電池等

に対する税制優遇・補助金～速報版～

-令和7年度の公募内容を基礎として、

自家消費型発電設備・蓄電池の最新の補助金と税制優遇を詳説

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26130

[講 師]

株式会社KKRコンサルティング 代表取締役

山田純也税理士事務所 所長 税理士 山田 純也 氏

税理士 池田 美香 氏

[日 時]

２０２６年２月２５日（水） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

●近年の再エネ設置手法を解説し、補助金制度と税制優遇制度を解説

●補助金制度に関しては、関東を中心に、自治体の補助金も解説

こちらのセミナーは、毎年4月に最新の内容にアップデートして実施しておりましたが、3月、4月の公募情報の公表に備えて、２月にも行うこととしました。

実際の補助金の公募は、2月から4月に開始することが多く、公募内容の詳細の公表もその時点です。しかしながら、公募開始後に0からの補助金申請の準備（補助金活用の提案、営業）を行ったのでは、通常、余裕をもって期限内の申請を行うことが難しいです。

そこで、本セミナーでは、令和7年の補助金を詳細に解説し、令和8年の公募も概ね同様の内容・公募期間で実施される可能性があることを前提として、その公募開始に備えることを目的としています。もちろん、公募期間が異なる、さらに要件が追加される、そもそも公募が行われない等、令和7年の公募内容とは、変更になる可能性も想定されますが、公募の公表に先立った準備が必要と考えている次第です。さらに、本セミナーでは、国の予算への要望や予算決議の内容等も、知りうる範囲でご紹介を致します。令和7年度から始まったペロブスカイト太陽電池に対する補助金制度についても詳説します。また、近年、話題となっている系統用蓄電池に対する補助金制度も詳説します。

そのうえで、自家消費型設備と蓄電池が中心となりますが、最新の税制優遇や補助金を得た場合の税務について解説します。令和8年度改正で創設された生産性向上設備等投資促進税制についても解説します。

再エネ発電設備の販売設置業者様や発電事業者様の受講を想定していますが、製造メーカーの方、中小企業の経理、総務担当者、士業者様に対しても、わかりやすくご説明させていただきます。奮ってご参加ください。

【１】最新の再エネスキームについて

【２】再エネ関係の補助金の解説

１．国の補助金

（１）ストレージパリティ補助金

（２）営農地、カーポート等補助金

（３）地域レジリエンス補助金

（４）倉庫業者向け補助金

（５）宿泊施設向け補助金

（６）ペロブスカイト太陽電池補助金

（７）系統用蓄電池等導入支援補助金

（８）個人住宅向け太陽光補助金

２．関東を中心とした自治体の補助金

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県等

【３】再エネ発電設備と蓄電池に係る税制の解説

１．中小企業経営強化税制による即時償却等

２．カーボンニュートラル税制（大企業適用可）

３．先端設備等導入計画による軽減制度

４．令和8年度創設 生産性向上設備等投資促進税制

【４】質疑応答／名刺交換

