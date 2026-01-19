180店舗の出店が決定！「ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園」愛犬と一緒に楽しめるコンテンツも盛りだくさん！

株式会社FLAFFY

“ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、約18万フォロワーの国内最大級の犬情報メディア事業や人間の服を愛犬の服にリメイクするサービスを展開する株式会社FLAFFY(本社：東京都中野区、代表取締役：廣田 智沙/以下 当社)は、昨年11月に開催し約7万人が来場した「ジャパンわんこフェスタ」に続いて、今年3月に駒沢公園にて「ジャパンわんこエキスポ」を開催いたします。このたび、本イベントを共に盛り上げていただく出店者と開催予定のコンテンツをお知らせいたします。

■イベント概要

当社は、今年3月、わんちゃんの聖地として親しまれている「駒沢オリンピック公園」にて、ペットもヒトも一緒に楽しめる国内最大級のイベントを開催いたします。前回好評だった愛犬向けコンテンツをさらに拡充し、ドッグランやヒトも楽しめるキッチンカーの出店も予定しています。愛犬と一緒にお食事やお買い物を楽しめる新しい体験を通して、愛犬と過ごす特別な時間を、前回以上のスケールでお届けいたします。

＜イベント詳細＞

【イベント名】ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園

【開催日程】2026年3月20日（金・祝）～22日（日）10:00-17:00

【開催場所】駒沢オリンピック公園 中央広場（東京都世田谷区駒沢公園1-1）

【想定動員人数】３日間の合計：約50,000名～70,000名

【入場料】無料

【公式イベントHP】https://japan-wanko-festa.com/wanko-expo

【公式Instagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/

【出店お申込みフォーム】ご好評につき、お申込み締め切りました！

【キャンセル待ち登録フォーム】https://forms.gle/KH7EKFG6FqqEgNXw6

予想をはるかに超える多くのお申込み、誠にありがとうございました！

■一緒にイベントを盛り上げていただける約180店舗の出店者さまが決定！

前回出店いただいた企業に加え、全国各地から選りすぐりのペット関連ブランド・サービスが約180店舗、集結します。ペットフードやケアアイテム、アクセサリー、ウェアなど、愛犬との暮らしを彩る多彩なラインアップをご用意。会場では実際に商品を手に取ってご覧いただけるため、質感やサイズ感を確かめながらお選びいただけます。ぜひ愛犬と一緒に、とっておきのアイテムを見つけてください。

出店内容などの詳細は【公式イベントInstagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/ にて順次ご案内していきますのでお楽しみに！

■コンテンツ内容も充実！ステージコンテンツや犬種別オフ会など、盛りだくさん！

「ペットもヒトも一緒に楽しめる」をテーマに、当日は多彩なコンテンツを展開いたします。愛犬と一緒に撮影できる様々なフォトブースに加え、お馴染みの「わんこ証明写真」もイベント限定フレームで登場します。前回大好評で長蛇の列を博した「わんわん抽選会」や、イベント限定グッズのラインアップも拡充し、さらに充実した内容でお届け予定です！

毎回大盛況のステージコンテンツでは、「わんわんお名前ビンゴ」をはじめ、毎回お馴染みの「デコバギー選手権」など、様々なコンテンツをお届けします。会場で販売するオリジナルグッズを購入した人だけが参加できるコンテンツや、春らしいテーマに沿った新しいコンテンツも予定しています。

毎回、多くのお客様にご参加いただき大人気の「犬種別オフ会」も開催予定です。同じ犬種のわんちゃん同士が集まり、飼い主さま同士も情報交換や交流を楽しめるコンテンツとなっています。参加型コンテンツなども企画しており、今回も盛り上がること間違いなし！犬種別ごとの開催日程や詳細は、決定次第、公式インスタグラムやイベントHPにて発表いたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

■注目の「Adoption Park Board」今回も出店が決定！

毎回イベントで賑わいを見せている『Do One Good』による「Adoption Park Board」が今回も出店します。本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターに掲載されたウェブサイトを通じて保護犬の詳しい情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

■ジャパンわんこエキスポ in 駒沢公園 における、ご協賛企業様のご紹介

＜シルバースポンサー：ロイヤルカナン ジャポン合同会社＞

ロイヤルカナン ジャポン合同会社は、「Dog & Cat First（すべては犬と猫のために）」という理念のもと、「犬と猫の“真の健康”とウェルビーイング」の実現のため、日々努力を重ね、事業を展開しています。獣医師、ブリーダー、ペット専門店など犬と猫の専門家と連携し、一頭一頭の犬と猫に目に見える・実感できる「真の健康」を提供することで、『ペットのためのより良い世界』の実現を目指しています。当社は、人とペットが幸せに生きる共生社会を実現するための取り組みの一貫として、当イベントを協賛しています。

＜ブロンズスポンサー：大正製薬株式会社＞

大正製薬株式会社は、「“家族”みんなのビオフェルミン」として1917年の誕生から、乳酸菌・ビフィズス菌の効果を追求することで、家族みんなの健康を支えてまいりました。この度「わんちゃんも大事な家族」と考え、わんちゃんのための「わんビオフェルミンＳ」を開発致しました。わんちゃんの毎日の健康を支えることで、家族の一員としていつまでも元気で一緒にいたいという思いに寄り添ってまいります。本イベントを通じて、わんちゃんとの健やかな毎日を一層豊かにしていければと思います。

■出店キャンセル待ち受付中！

現在、ジャパンわんこエキスポ実行委員会では、出店キャンセル待ちの受付を行っております。

ご出店をご希望の方は、下記「キャンセル待ちご登録フォーム」よりご登録をお願いいたします。

「ジャパンエキスポ in 駒沢公園」を共に盛り上げていただける出店企業の皆さまからのご登録を、心よりお待ちしております！

【キャンセル待ちご登録フォーム】

https://forms.gle/KH7EKFG6FqqEgNXw6

※キャンセル待ちのご登録は、ご出店を確約するものではございません。

※現在、多くのお問い合わせをいただいており、受付は先着順となっております。

ご希望の方は、お早めにお申し込みください。

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

＜当イベントに関するお問い合わせ先＞

ご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせくださいませ。

https://forms.gle/QKXAw2KgP5MyrUF27

FLAFFY代表 廣田 コメント

株式会社FLAFFY

代表取締役 廣田 智沙

これまではお台場エリアで開催してきた本イベントですが、今回は初めて、駒沢オリンピック公園を舞台に開催いたします。今回も全国から多くの魅力的な出店者の皆さまにご参加いただくことが決定し、愛犬との暮らしをより豊かにする商品やサービス、お取り組みなど、各ブースにそれぞれの想いが詰まっています。愛犬とともに新たな発見や出会いを楽しめる一日となるよう、イベント事務局一同準備を進めてまいります。これまでとは異なる会場で、新しいイベント体験をぜひお楽しみください。

■株式会社FLAFFYについて

【FLAFFY会社概要】

代表： 廣田 智沙

本社： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F

設立日：2021年7月15日

WEBサイト：https://flaffy.me/

FLAFFY(フラッフィー)とは、"ペットとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー17.8万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2025年1月18日時点のフォロワー数

＜当社の事業内容＞

(1)メディア事業｜『FLAFFY.me』（17万フォロワーのInstagramメディア）

(2) 体験型事業｜『FLAFFY marche』などのイベント企画/運営

(3) プロダクト事業｜全国出張撮影サービス『SNAFFY』や『FLAFFY TAYLOR』/『Maison flaffy』などの犬服ブランドを展開

(4) プロデュース事業｜ペットの飼い主様を対象とした事業開発や企画立案や戦略設計、プロモーションなどの総合支援

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter：https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA



お問い合わせ

株式会社FLAFFY 広報担当

E-mail：customer@flaffy.me