「AIユイゴンWell-B」タクシーCMエピソード3「レシピ」　都内タクシーにて本日より放映開始

税理士法人レガシィ

レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ／株式会社レガシィ／行政書士法人レガシィ等、代表：天野大輔、所在地：東京都中央区八重洲）は、デジタル遺言アプリ 「AIユイゴンWell‑B（読み：ウェルビー）」のCMエピソード3「レシピ」編を、東京都内のタクシー車内モニターにて放映を開始します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vembuOUfS4o ]

今回の広告では、「遺言はもっと気軽でいい。」をキャッチコピーに据え、タクシードライバーとお話しするくらい気軽に、そして些細なことも立派なメッセージとして遺言に残すためのサポートができる、アプリの特徴を表現したCMになっています。年末年始に放映されたエピソード１，2に続き、エピソード3が放映されました。

■タクシーCM エピソード3「レシピ」編

お買い物後にタクシーに乗車されたご婦人。手にはお野菜が入った紙袋。嬉しそうな笑顔のその理由は・・・？

タイトル：EPISODE3「レシピ」

放映開始：2026年1月19日(月)～2月1日(日)

放映エリア ： 東京23区、武蔵野/三鷹地区

放映車両 ： タクシーアプリ「S.RIDE」「DiDi」に対応しているタクシー

※一部放映がない車両がございます

YouTube：https://youtu.be/vembuOUfS4o

エピソード１「お酒」編はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=buoN4roxY68)

エピソード２「時計」編はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=9UjUj98tsGE)

■遺言は難しくない、遺言はもっと気軽でいい。

「遺言」って聞くと、難しそう、堅苦しい、まだ書くような年齢ではないと思いがちですが、そんなことはありません。今感じている感謝の気持ちや受け継ぎたい事柄、こう生きていってほしいなどのメッセージも「付言事項」というかたちで遺言に残すことができます。「AIユイゴン Well‑B」ではAIとの対話を通じて、自然な形で遺言草案を作成することができます。

大切な人にプレゼントを選んでいるとき、その人の喜ぶ姿を想像すると自分も嬉しくなるように、感謝の気持ちや、受け継ぎたい想いを遺言にしたためる行為自体が、あなたが大切に思う人の将来だけではなく、今のあなたも幸せにします。”未来へのギフト”としての遺言作成の準備を始めてみませんか？

AIユイゴンWell-B 詳しくはこちら

https://legacy.ne.jp/forCustomer/ai-yuigon-well-b/

■タクシーCM放映記念キャンペーン実施中！

「AIユイゴンWell-B」タクシーCM放映を記念し、アプリ内からのアンケート回答で抽選で100名様にQUOカードPay1,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施中です。

キャンペーン詳細は以下をご覧ください。

URL：https://legacy.ne.jp/topics/20260119/

※アンケート回答にはアプリダウンロードおよび会員登録が必要です。

■アプリ概要

AIユイゴンWell‑B

AIとの対話を通じて、自然な形で遺言草案を作成できるデジタル遺言アプリ。

主な機能

・AIチャットでらくらく作成

レガシィ独自のナレッジを搭載。質問に答えるだけで、一般的な遺言書形式に沿いながら遺言草案を生成。

・音声入力対応

キーボードが苦手でも安心。話すだけでテキスト化。

・会話履歴の暗号化保存、個人情報保護対応など、安心・安全の設計

ダウンロード

- App Store：https://apps.apple.com/app/id6743147465- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.digital.will

※ダウンロード済みの方は、アップデートをお願いいたします。

※ 本アプリはあくまでAI活用により遺言書草案作成を補助するツールです。法的効力を持たせるには、公正証書遺言など正式手続も必要であり、内容の妥当性を含む最終確認としては、専門家にご相談ください。

レガシィについて

当社は「人々の財産を世代を超えて守り、生活と心を豊かにする」というミッションのもと、相続・終活分野でのサービス開発と社会課題の解決に取り組んでいます。

また、シニア層が年齢に関係なくテクノロジーの恩恵を享受できる社会を目指し、シニア向けデジタル支援サービス「ワクデジ」も展開中です。

「ワクワクするデジタル体験をすべての世代へ」をコンセプトに、デジタル遺言はもちろん、スマホの使い方からアプリ活用全体までやさしく伴走し、デジタルを通して地域やご家族とつながるきっかけを提供しています。

ワクデジについての詳細はこちら :https://legacy.ne.jp/service/digital-support/

グループ概要

- レガシィマネジメントグループ

（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

- 所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

- 代表者：天野 大輔

- 税理士登録：東京税理士会・京橋支部所属 税理士法人番号 第378号

- 事業内容 ：相続税申告および税務調査対応、事業承継（M&A）・相続不動産コンサルティング他

- URL ：https://legacy.ne.jp/

- 「AIユイゴン Well-B」についての詳細はこちら(https://legacy.ne.jp/forCustomer/ai-yuigon-well-b/)

-「Well-Bタクシー広告 ep1」についてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000009990.html)

-「Well-B」リリースについてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000009990.html)

-「Well-B」にひとこと日記機能他機能追加についてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000009990.html)