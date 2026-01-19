【今だけ2カ月0円】10周年記念！オンライン英会話UPトーク特別キャンペーン

セイハネットワーク株式会社

2026年、セイハネットワーク株式会社（福岡県福岡市，代表取締役：坂口正美，以下セイハネットワーク）のグループ会社であるSEIHA ENGLISH NETWORK PHILIPPINES, INC.が運営するオンライン英会話「UPトーク」が、サービス提供開始10周年を迎えました。

フィリピン・セブ島のオフィスからレッスンを提供するUPトーク講師

UPトークは、Zoomを使用してセブ島の講師と英会話ができるオンラインサービス。教員免許やTESOL等の資格を保持する経験豊富な外国人講師が多数在籍しており、はじめてでも安心して英会話を学ぶことができます。また、お子様から大人の方まで楽しく学んでいただけるような多彩なカリキュラムを準備しており、レベルや目的に合わせてお選びいただけるのが特徴です。

今回実施する「2カ月0円」キャンペーンでは、2026年1月5日～5月31日の期間中にセイハ生プランにご入会の方限定で、2か月分の月謝が実質0円になる特典ポイントをプレゼントいたします。特典ポイントは付与日から1年間有効です。

マンツーマンでのレッスン以外にも、ファミリープランでの受講も可能となっております（最大4名まで）。英会話がはじめての方、教室のレッスンだけでは物足りない方、親子で英会話を学びたい方は、ぜひこの機会にUPトークをはじめてみましょう！

■UPトークとは

英会話をもっと身近に。セイハのオンライン英会話サービスでは、2016年の設立以来、フィリピン・セブ島に構えたオフィスから、高品質なレッスンを提供しています。レッスンは、パソコン・スマートフォン・タブレットから、0歳のお子様から大人まで、ご自宅で気軽に受講できます。1回25分のレッスンで、2コマ連続以上の受講も可能です。「セイハのレッスンをご家庭で受けたい」「さらにレベルアップしたい」「教室に通うのが難しい」「家族みんなで学びたい」--そんなご希望を叶えるサービスです。

使用教材は、セイハオリジナルテキストや生徒様の英語レベルに合わせた教材を選択可能。英検(R)対策やトピックトークレッスンなど、目的に応じた内容で学べます。レッスンは、セブ島の安定したネット環境から配信されており、快適な受講が可能です。

講師陣は、セブ島在住のフィリピン人講師に加え、日本の教室で勤務する多国籍な講師陣も在籍。同じ講師で継続して学ぶことも、毎回違う講師を選ぶこともできます。講師間でレッスンの進捗をしっかり共有しているため、安心してレッスンを続けられます。

プランは、一般生プランと、セイハグループの教室にお通いの方が入会できるセイハ生プランがあり、セイハ生プランではお得にレッスンを受講していただけます。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

■UPトークホームページ：https://time.uptalk.jp/top

■オンライン英会話の導入を検討している学校・教育機関の方はこちら：

https://www.seiha.com/company/uptalktime

▼セイハネットワークとは

1985年（昭和60年）創業、福岡市博多区に本社を置き、英語教室運営を中心に展開。主に大手ショッピングセンター内など全国で約850の教室を運営し、約88,000人の生徒が通う人気教室「セイハ英語学院」を主体に「そろばん教室88くん」「セイハダンスアカデミー」「パパイヤ式キッズダンスアカデミー」「プログラミング教室 ロボ団」などの教室運営に加えオンライン英会話「UPトーク」や留学事業などを展開し、2022年からは、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」を開設、「体験型英語学習施設」も運営している。また、2023年12月からは株式会社テスコ「テスコ英会話スクール」、2024年4月からは株式会社神田外語文庫「神田外語キッズクラブ」がグループ会社になっている。

■本社所在地：福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館4F

■代表者：代表取締役 坂口 正美

■設立：昭和60年 3月

■事業内容： 総合教育サービス業、英会話教室事業、保育事業、ダンス教室事業、そろばん教室事業、カルチャー教室事業、プログラミング教室事業、オンライン英会話事業、留学事業、オリジナル英語教室教材の企画・製作、学校法人日本教育学園でのインターナショナル幼稚園、「KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY（北九州英語村）」の運営。