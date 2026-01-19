「せいせい(田向星華)」プロデュース＆イメージモデルカラコン『RESAY（リセイ）』より“最大直径15.0mmのマンスリーシリーズ”が発売決定！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原 博道）は、2026年1月28日（水）に令和のモテ女王として人気の「せいせい(田向星華)」がプロデューサー＆イメージモデルを務めるカラーコンタクトレンズブランド『RESAY（リセイ）』より、賢く選ぶギャルのためのマンスリー『RESAY 1MONTH（リセイ ワンマンス）』を発売いたします。

毎瞬、盛れなきゃギャルじゃない！ガチ盛れコスパ最強カラコン始動！

RESAYより１DAY人気カラー『SILVER WOLF（シルバーウルフ）』、『CHARMY CAT（チャーミーキャット）』、『SPICY QUEEN（スパイシークイーン）』、『BAD GIRL（バッドガール）』の4色が１MONTHレンズとして発売いたします。

DIA15.0mmとDIA14.5ｍｍの2サイズ展開で盛れ度が選べ、 全ギャルに刺さる“強め”にも“甘め”にも盛れるカラーラインナップです。

また、『RESAY 1MONTH』は1箱2枚入りの「1,650円(税込)」で、1日あたり「約55円（※30日使用した場合）」のハイコスパマンスリーです。毎日オシャレを我慢せずに楽しみたいギャルの皆様の為に、気になったらゲットしやすく、リピートしやすい価格で毎日のKAWAIIを応援します。

■新商品概要

SILVER WOLF（シルバーウルフ）

DIA 15.0mm / 着色直径14.2mm

攻めクール盛れ

濃密太フチと高発色グレーで、

オオカミのような力強い瞳に。

#地雷ギャル ＃圧倒的クール ＃強め

CHARMY CAT（チャーミーキャット）

DIA 15.0mm / 着色直径14.2mm

派手カワ盛れ

くりっと太フチとちゅるんブラウンで、

子猫のようなチャーミングな瞳に。

#平成ギャル ＃圧倒的うるうる ＃甘め

【せいせいプロデュースカラー】

SPICY QUEEN（スパイシークイーン）

DIA 14.5mm / 着色直径13.7mm

強め女っぽ盛れ

高発色ヘーゼルカラーで、

強めに盛れる私だけの魅惑の瞳に。

＃王道ギャル #盛れる＝正義！#毎日優勝すぎる

BAD GIRL（バッドガール）

DIA 14.5mm / 着色直径13.7mm

媚びないクール盛れ

スモーキーな白っぽグレーで、

誰にも媚びないクールな瞳に。

#韓国ギャル #最強装備 #隠せない盛れ度

商品概要

商品名 ：RESAY（リセイ）1MONTH

価格 ：1,500円(税抜) 1,650円(税込)（2枚入り)

カラー ：全4色

レンズ ：BC 8.6mm/BC 8.7mm DIA 14.5mm/DIA 15.0mm UVカット

含水率 ：38%

使用期間 ：終日装用、1ヶ月交換

度数 ：±0.00D（度なし）、 -0.75D~-5.00D（0.25D刻み）、 -5.50D~-8.00D（0.50D刻み）

※-0.50D/-5.25D/-5.75Dのお取り扱いなし

販売名 ：ハイドロン マンスリー

承認番号 ：22900BZX00215000

販売ルート：各WEB販売店、ドン・キホーテにて順次販売予定

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

取扱い販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/resay/resay1month

LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/lilyanna/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/

LILY ANNA Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna

LILYANNA Amazon店：

https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

※他web販売店各社

『RESAY（リセイ）』について

『RESAY（リセイ）』は強く印象的な瞳に導く、視線くぎづけ間違いなしのカラコンブランドです。

写真でもリアルでも盛れる高発色カラーで強さ、美しさ、華やかさを演出します。

公式HP・SNS

公式HP：https://www.resay.jp

公式X：https://x.com/resay_lens

公式Instagram：https://www.instagram.com/resay_lens/

せいせい（田向星華）プロフィール

せいせい（田向星華）

2001年8月28日生まれ、大阪府出身の24歳。

「令和のモテ女王」としてSNSでバズり中！

釣りを特技とする唯一無二の「清楚系韓国ギャルモデル」。

ABEMA恋愛リアリティーショー「恋する(ハート)週末ホームステイ」に歴代最多の4回出演し、

SNS総フォロワー数は170万人超。

圧倒的ビジュアルと「プロ顔負けのメイク技術」が注目されており、女性からの支持も急増中！

X：https://x.com/seika_tamukai

Instagram：https://www.instagram.com/seika____official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seika_25

YouTube：https://www.youtube.com/@seika_official

会社概要

社名 ： PIA株式会社

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー10F

代表 ： 代表取締役 見原 博道

事業内容： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ： http://www.pia-corp.co.jp/