ユニーリサーチ、「自動文字起こし・AI要約機能」をリリース

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、新たに「自動文字起こし・AI要約機能」をリリースいたしました。

これにより、インタビュー動画の視聴と同時に、会話内容の全文テキストやAIによる要約を確認することが可能となり、定性調査における振り返りや分析業務の効率化を強力に支援します。

■ 機能開発の背景

「ユニーリサーチ」は、スタートアップから大手企業まで累計3,300社以上の企業様にご利用いただいており、インタビューを中心として累計81,000件もの調査が実施されています。

その中で、ユニーリサーチでインタビュー調査を行った企業様より「振り返りのために動画を見返すのに時間がかかる」「手動での文字起こしが大変」といったお声を多くいただいておりました。

そこで、強固なセキュリティ環境を維持したまま、インタビュー後の振り返りや議事録作成の手間を大幅に削減するため、本機能を開発いたしました。

録画・文字起こしデータはAIモデルの学習には一切利用されないため、機密性の高いインタビューでも安心してご利用いただけます。

■ 新機能の詳細

「インタビューPro」プランをご利用の企業様は、ユニービデオ通話（録画あり）で実施されたインタビューにおいて、追加料金なしで以下の機能をご利用いただけます。

1.話者分離による高精度な文字起こし

インタビュー完了後、録画データをもとに会話内容の全文テキスト化が自動で行われます。高精度な話者分離により、文字起こし精度を向上しました。

アーカイブ視聴画面ですぐに内容を確認でき、テキストはワンクリックでコピーして議事録等に活用可能です。

自動文字起こし

2.AI要約の自動生成

会話内容の全文テキスト化だけでなく、AIによる要約（サマリ）の生成まで自動で行われます。インタビュー後の振り返りや分析業務の効率化を支援します。

AI要約

3.タイムスタンプによるスムーズな振り返り

文字起こしテキスト内の発言をクリックすると、動画の該当箇所へジャンプします。「あの発言をもう一度聞きたい」という場面でも、動画全体を探すことなく、ピンポイントで映像と音声を確認できます。

4.データ学習を行わない安心のセキュリティ

本機能で処理される動画データおよび生成されるテキストデータは、AIモデルの教師データとして学習に利用されることは一切ありません。セキュリティポリシーの厳しい大手企業様や、機密情報を含むインタビューでも安心して導入いただけます。

<対象サービス>

ユニーリサーチ「インタビューPro」プランにおける「ユニービデオ通話」利用時

※ユニービデオ通話の利用も無料です

ユニーリサーチについて

ユニービデオ通話の基本機能

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーインタビューを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームです。新規事業やサービス開発に取り組む企業が、ユーザーのリアルな声をスピーディかつ低コストで収集することができます。現在までに3,300社以上の企業が導入し、累計81,000件以上のインタビューが行われており、スタートアップから大企業まで幅広い企業が顧客理解・仮説検証・新規事業開発に活用しています。



公式サイト：https://unii-research.com/business

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp