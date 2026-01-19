ワンキャリア・ベネッセ i-キャリア主催カンファレンス『新卒採用カンファレンス 2026冬』に当社執行役員の井上が登壇

株式会社ミギナナメウエ

「即戦力RPO」などの人材事業を提供する株式会社ミギナナメウエ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 古鍜冶 賢）は、新卒採用サービス「ワンキャリア」を提供する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）と新卒オファーサービス「dodaキャンパス」を運営する株式会社ベネッセ i-キャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：風間 直樹、以下「ベネッセ i-キャリア」）が開催する、新卒採用に特化した企業・団体の人事・採用担当者向けオンラインカンファレンスに登壇します。

カンファレンス概要

今回のテーマは「学生の“いま”を、すぐ使える採用施策に変える」

採用難の現代は「学生理解」が採用成功の大きなカギとなっています。少子化や若者のキャリア観の変化が加速する中、学生の価値観や意思決定プロセスはこれまで以上に多様化しており、従来の採用アプローチだけでは十分ではありません。「学生のリアル」を把握した上で企業自身が打ち手を磨けるかどうかが、これからの採用競争力を大きく左右します。

そこで、本イベントでは、学生の声や調査データを取り入れたほか、企業と学生が垣根を超えて共に話し合う機会を設けるなど、多様なノウハウを提供することで、企業が自社の採用活動や人材育成の具体的なアクションにつなげることを目指します。

登壇概要

開催日時 ：2026年1月29日（木）14時15分～14時40分

タイトル ：学生に聞いた"本当の離脱理由"とは？内定辞退防止から逆算する、5つの採用戦略

登壇者 ：株式会社ミギナナメウエ 執行役員 井上 愛海

カンファレンス開催概要

イベント名 ：新卒採用カンファレンス 2026冬

主催 ：株式会社ワンキャリア、株式会社ベネッセ i-キャリア

開催日時 ：2026年1月28日（水）～1月29日（木） 10:00～17:00 ※予定

参加方法 ：オンライン

参加対象 ：企業・団体の人事・採用担当者

参加費 ：無料

申込方法 ：以下のイベントページからお申し込みいただけます。

イベントページ：

https://campus.doda.jp/enterprise/business/seminar/conference/ocbic4?fm_cp=693221a720263c1e3f905471&fm_mu=69397003c71ad80ed511a17a&utm_campaign=seminar2026012829&utm_medium=email&utm_source=migi-nanameue(https://campus.doda.jp/enterprise/business/seminar/conference/ocbic4?fm_cp=693221a720263c1e3f905471&fm_mu=69397003c71ad80ed511a17a&utm_campaign=seminar2026012829&utm_medium=email&utm_source=migi-nanameue)

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、大学生向け新卒採用メディア、求職者向け中途採用メディア、人事向け採用DX支援サービスの3つを展開しています。

株式会社ベネッセ i-キャリアについて

株式会社ベネッセホールディングスとパーソルキャリア株式会社が2015年4月に設立した合弁会社です。株式会社ベネッセコーポレーションの大学教育事業部門とパーソルキャリア株式会社の新卒就職支援部門が一緒になり、大学の教育支援、学生の就活支援、企業の採用支援を行う事業を推進しています。大学生向け教育事業と新卒学生に特化した就職支援事業を組み合わせ、学生が自分を活かせる職場に出会い、自らの力で社会に貢献できる人材になることを支援。教育と就職支援を一体的に運営し、「まなぶとはたらく をつなぐ」ことを目指しています。

株式会社ミギナナメウエ 会社概要

ミギナナメウエ グループについて (https://migi-nanameue.co.jp/)

本社所在地 ： 東京都渋谷区渋谷東1-22-11 東京セントラル渋谷3階

代表取締役： 古鍜冶 賢

設立 ： 2018年9月

事業内容 ： 採用支援事業・人材紹介事業・キャリアコーチング事業・システム開発支援事業

日本を代表する会社を作るというビジョンのもと、本質的な事業の創造をミッションにIT・人材の領域で問題解決を行っています。

業界にとらわれないポートフォリオ経営で創業以来毎年、売上高200％以上の成長を継続しているベンチャー企業です。

採用支援事業

『人事を一人採用するより安く、プロの人事が面接業務以外の業務を代行する』というキャッチフレーズで、エンジニア採用をはじめ新卒から中途・CXOクラスまでの採用を幅広く提供する採用代行サービス。

20万件以上の独自データを活用しながら採用マーケティングを取り入れた支援で、企業が欲しい時に欲しい人材を採用するためのサポートを提供しています。

“採用に困ったら「即戦力RPO」“と、採用支援領域において第一想起されるサービスを目指し、日々お客様に価値提供を行なっています。

