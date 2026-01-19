【東京都・築地】レア天丼の専門店2店舗目が開店、飲食店と厨房機器生産者、マグロ専門仲買らが三位一体で食材の良さを引き出し、天丼の新しい価値を築地本店で。

株式会社イートウイング

■レア天丼とは

レア天丼とは、名前の通り表面は揚がっているが、中は半生に近い状態で仕上げる天ぷらを盛付けた天丼のこと。日本は刺身や鮨をはじめとして、生食料理が発達した国です。それは日本が海に囲まれている為、昔から新鮮な魚介が手に入ったことが要因として考えられます。

実は天ぷら専門店において素材によっては、甘みと柔らかさを生かす為に完璧に火入れせずに、半生で仕上げることは常日頃から行っています。



我々は日本の素材の良さと天ぷら・天丼食文化を改めて世界に発信する為に、レア天丼に向いている素材を選別し、その素材の柔らかさと甘み、旨味を分かりやすく味わっていただけるよう、調理方法や調理機器にもこだわり抜いた、世界で初めてのレア天丼専門店を開業致しました。

元々、天ぷら料理のネタの火入れの仕方は、素材の旨味を引き出せる最適な具合に調整してきました。素材によっては食材の特性を引き出す為にレアな状態の火入れで、提供している天ぷらもありました。見た目にも美しく素材に寄って最適な火入れで、各食材の旨味を引き出したレア天丼をご提供します。

2023年6月、1店舗目の銀座本店オープンから3年目を迎え、連日行列で好評いただいている定番メニューに加え、築地に合ったメニュー開発にて満を持して2店舗目をグランドオープンいたします。

■店名三よしとは「三方よし」から

近江商人の「三方よし」は、「売り手よし、買い手よし、世間よし」という経営哲学として語られてきた。ここ数年のコロナ感染症の影響により飲食店を取り巻く環境は悪化し、売り手（卸業）、買い手（飲食業）については事業の存続を危ぶまれる状況に陥り未来が見えない状況となり、世間（お客様）の外食の楽しみも減った。

その中で、まぐろ卸の株式会社魚がし鎌形（鮪専門仲買）と、レア天ぷらの衣がカラッと揚がる、油の揮発が少なく店内が清潔に保てる、廃油を出さないSDGsを推進するフライヤーの開発したクールフライヤー株式会社(神奈川県 代表取締役：山田 光二）との協業により、日本の飲食店の未来を作るレア天丼は開発されました。

レア天丼銀座三よしクールフライヤーのこだわり

■メニュー紹介

黒毛和牛のローストビーフ天重 3,600円（税別）

…ローストビーフ・海老・かぼちゃ・茄子・玉子焼き・いくら

黒毛和牛カタサンカクのレア天丼 3,500円（税別）

…黒毛和牛（カタサンカク）・肉厚椎茸・ヤングコーン・赤玉ねぎ・人参・季節の葉物

海鮮海老天丼＜上＞ 3,300円（税別）

…海老・甘エビ・鮪・鰤・サーモン・茄子・大葉

海鮮海老天丼＜並＞ 2,000円（税別）

…海老・甘エビ・鮪・鰤・サーモン・かぼちゃ・大葉

※仕入れにより内容・価格変更になる可能性があります。予めご了承ください。

レア天丼銀座三よし築地本店メニュー

日本酒の飲み比べセットもおすすめです。

レア天丼銀座三よし築地本店ドリンク

■店舗概要

レア天丼 銀座 三よし（みつよし）築地本店

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地4丁目7-5築地KYビル

アクセス：東京メトロ築地駅1・2出口より徒歩3分

レア天丼銀座三よし築地本店マップ

Map：https://maps.app.goo.gl/suBYmwvUUesGmQ8d8(https://maps.app.goo.gl/suBYmwvUUesGmQ8d8)

TEL：03-6278-8224

Instagram：https://www.instagram.com/rare_ten_tsukiji/(https://www.instagram.com/rare_ten_tsukiji/)



■営業時間

9:00～18:00（L.o.17:30）

※変更になる可能性があります。最新情報はInstagramにてご確認ください。

■取材対応承っております

・テレビ取材

・WEB記事

・インフルエンサー



メディア関係の取材は大歓迎でございます。

【取材問い合わせ先】

株式会社イートウイング

広報担当

MAIL：info@eatwing.jp

※営業に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

