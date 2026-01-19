Tricentis Japan合同会社

Tricentis Japan 合同会社 - 2026年1月19日 - AI拡張型ソフトウェア品質分野のグローバルリーダーであるTricentis(https://www.tricentis.com/ja)はこの度、同社CEOであるケビン・トンプソンによる、ソフトウェア品質市場における2026年のトレンド予測を発表しました。

生成AIの急速な進化により、アプリケーション開発や業務プロセスのスピードはかつてない水準に達しています。一方で、品質低下、リリース後の障害増加、AI投資に対するROIが十分に可視化されていないという課題も顕在化しています。 こうした状況を受け、Tricentisは、世界中の顧客企業との取り組みや市場動向の分析をもとに、2026年に向けて企業競争力を左右する主要トレンドとして、「品質を起点とした開発プロセスの再設計」と、「汎用AIから特化型AIインテリジェンスへの転換」が加速すると予測しています。

１．AIの進化に先回りする：事業リスクを回避するための品質再設計が主流に

AI主導の変化のスピードは、これまでビジネスの世界が経験してきたあらゆる変革を上回っており、今後もさらに加速していくと予測しています。直近18カ月で、アプリケーションの更新頻度は四半期単位から週次、さらには日次へと移行しました。その一方で、システム連携の不具合は増加し、AIが生成するコードは、開発チームが検証しきれない速度で環境に流入しています。その結果、品質は低下し、リリース後のロールバックは増加傾向にあります。企業間においては、従来のソフトウェア開発・テスト手法では、AI時代のスピードに十分対応できないことを認識されはじめています。

Tricentisは、2026年にこの緊迫した状況が企業に抜本的な変革を迫ると予測しています。こうした環境下では、従来の「90～95％のテストカバレッジを達成すれば十分」という考え方は、限界を迎えつつあります。変化が最も激しく、依存関係とリスクが集中する残りの5～10％こそが見落とされやすく、重大な障害を引き起こす要因となり得るからです。

現在もQA予算の約80％が人手に費やされている中で、企業が自律型AI主導のテストと、変更点および検証すべき領域を正確に特定するリスクベースのインテリジェンスへと移行していく必要があると見ています。2026年は、企業が「品質ファースト」「AIファースト」「オートメーションファースト」を軸に、開発からデリバリーまでのプロセス全体を再設計する決定的な転換点となるでしょう。これにより、企業は事業リスクを回避し、AIと同様のスピードで前進できるようになります。

TricentisのCEOであるケビン・トンプソンは、次のように述べています。

「2026年は、AIのスピードに品質が追いつけるかどうかが、企業の競争力を左右する分水嶺になるでしょう。私たちは世界中の企業が直面する品質課題を見てきました。その中で明らかなのは、AI時代において品質はもはやテスト工程ではなく、経営判断そのものだということです。品質を後工程で担保する時代は終わり、開発の起点として品質を再設計することが不可欠になります」

２．AI投資の転換点：汎用AIから「特化型インテリジェンス」へ

これまで多くの企業がAIに投資してきましたが、実ビジネスにおける明確なROIを創出できた事例は限定的でした。その主因は、汎用的なAIや大規模言語モデル（LLM）への過度な期待にあります。

汎用AIは幅広い知識を「広く浅く」持つ一方で、業界固有の文脈や業務特有の制約を深く理解すること

に苦戦します。そのため、実際の生産性向上や事業成果につながる、ドメイン特化型で高い信頼性が求められる課題を、安定的に解決することができませんでした。しかし、2026年にこの状況が大きく変わると予測しています。

企業は、実験的な汎用AIの活用から脱却し、業務領域ごとに最適化された特化型AIインテリジェンスを中核とするビジネスアプリケーションの導入へと本格的に移行します。

こうしたドメイン特化型アプリケーションは、AIの処理能力に加え、専門的な知見や業務文脈を備え、信頼性と実用性の高い形で業務を遂行します。

企業が真のROIを実感するのは、汎用チャットボットではなく、各ビジネスやワークフローの複雑性を理解した、用途特化型のAIシステムにおいてです。特化型インテリジェンスへの転換を受け入れた企業は、AIを表層的な活用にとどめることなく、事業成果や収益に直結する実践的な活用段階へと進むことができるでしょう。そして先に述べたように、2026年に向けて問われるのは、AIを導入しているかどうかではなく、AIのスピードに耐えうる品質基盤を構築できているかどうかです。

