JAF会員ならおトク！テラチャージ「EV充電特別キャンペーン」を期間限定で継続決定！

Terra Charge 株式会社


電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を提供するTerra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳重 徹、以下「当社」）は、一般社団法人日本自動車連盟（JAF、会長：坂口正芳）とJAF会員限定で全国のTerra Charge充電器をお得に利用できる「EV充電特別キャンペーン」を2026年1月5日(月)～2026年3月31日(火)まで実施いたします。


■ JAF会員限定「EV充電特別キャンペーン」概要

全国に広がるTerra Chargeの充電器が、期間限定で特別価格にて提供させていただきます。まだ当社の充電器を利用したことのない方、日常使いで頻繁に充電する方にも、より手軽にご利用いただけます。



● 対象：全国のJAF会員


● 対象設備：全国のTerra Charge充電器


● 実施期間：2026年1月5日（月）～2026年3月31日(火)


●優待内容：


Terra Charge EV急速充電器の利用料金1,000円割引/回


Terra Charge EV普通充電器の利用料金500円割引/回


Terra Charge EVコンセントの利用料金250円割引/回


●対象人数：会員本人のみ


●利用方法（※クーポンコードなど変更の可能性あり）


１.Terra Chargeアプリのダウンロードおよび会員登録


２.アプリ画面上の（充電を開始する）ボタンを押下後、クーポンコード入力欄に指定のクーポンコードを入力


■ 協業の背景

日本におけるEV普及が加速する一方で、充電インフラの不足や施設側の運用負荷が課題となっています。当社はEV充電インフラにおける強みを、JAFは全国の会員向け優待ネットワークを有しており、両者が連携することで、より身近で使いやすいEV充電環境を整備できると判断しました。



JAFとの取り組み：https://jaf.or.jp/common/news/2025/20251201-001


■ 現在、業界最安値水準（※1）のお得なキャンペーンも実施中

EVユーザーの皆さまにより気軽で安心してご利用いただける環境を提供するため、超急速充電器および普通充電器の料金を、主要事業者との比較において業界最安値水準（※1）となる特別価格で期間限定提供しています。併せてご利用いただけますのでどうぞこの機会にお得に使ってみてくださいませ。


（※1）当社の「業界最安値水準」とは、全国で1,000口以上の充電器を統一価格で提供する事業者の料金体系を基準とした位置づけを指します。






＜詳細はこちら＞


https://terra-charge.co.jp/press-release/20250929/



＜アプリDLはこちら＞


App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge


Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。




本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F


代表者：代表取締役社長 徳重徹


設立：2010年4月1日


URL：https://terra-charge.co.jp/


採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra



■EV充電インフラについてのお問い合わせ


MAIL：info@terra-charge.co.jp


お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/



■報道・メディアからの取材のお問い合わせ


お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/