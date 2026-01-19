どうして「あ」から始めるの？ 発達特性のあるわが子に実践。文字学習の新アプローチ。『クリスタリア式 文字学習教材』（実用新案出願済）2026年2月発売

crystalia

「書けない」のではなく、「始め方が合っていなかっただけ」

本教材は、一人の母親がアスペルガー（自閉スペクトラム症／ASD）のわが子との実践から生まれた、

新しい学習アプローチ

『クリスタリア式 文字学習教材』を2026年2月に発売します（実用新案出願済）。

本教材は、従来の五十音順ではなく、「線→形→文字」という独自のステップ構成。

子どもが「できた！」を重ねながら、自然と文字への自信を育てていくことを目指した教材です。

背景：書字に悩む子どもと学びのつまずき

近年、書字に苦手意識を感じる子どもや、発達特性をもつ子どもが増えていると言われています。

五十音順の学習ではつまずきやすく、学習そのものへの苦手意識やストレスにつながることがあります。

こうした“つまずき”に目を向け、比較的簡単なカタカナから始め、「線→形→文字」という、形を組み合わせいく構造で学べる教材づくりに取り組んできました。開発者自身の、アスペルガー（自閉スペクトラム症／ASD）の子どもに実践し、苦手意識を軽減。「できた！」を増やし、自信を積み重ね、ひらがなへの移行も前向きに取り組むことができました。

『クリスタリア式 文字学習教材』の特徴

『クリスタリア式 文字学習教材』は、書字に悩む子どもや発達特性のある子どもが、「線」と「形」の理解を土台に、無理なく文字へと進めるよう設計された教材です。視覚的な理解や「できた！」という小さな成功体験を積み重ねることで、自信を育んでいきます。

【教材の4つの特徴】

１.「あ」から始めない自由設計

子どもの理解しやすい順序で学べる構造により、最初の一歩のハードルを下げます。

２.線と形の組み合わせによる理解

暗記ではなく、「線」や「形」のパターンを視覚的に理解し、その組み合わせとして文字を捉える設計です。

３.カテゴリー表による学び

文字を形のパーツとして分類したカテゴリー表を用いることで、「この文字とこの文字は同じ形の仲間」という気づきを促し、理解を助けます。

４.苦手意識を持たせないステップ設計

“できた！”を積み重ねていくことで、少しずつ自信を育んでいきます。

親子の「できた！」と笑顔を育む教材

この教材は、文字を覚えるだけの教材ではありません。

子どもたちが「できた！」を重ねることで自信を育み、学びに向かう気持ちを支えることを大切にしています。

書字に悩む子どもと向き合う保護者にとっても、「どこから、どう始めればいいのか」という迷いを減らし、親子で一緒に取り組める学びの時間をつくることを目指しています。

『未来は、きっと、もっと、やさしく あたたかい』

この教材から、やさしく あたたかい 未来の学びが広がっていくことを願っています。

《商品概要》

商品名：クリスタリア式 文字学習教材（実用新案出願済）

発売時期：2026年2月予定

想定対象：書字に悩む子ども、発達特性のある子ども など

仕様・価格：

ドリル本体 91ページ

文字の形パーツ サポート教材

別添ドリル（ガ行など）

できた！シール

販売方法：公式WEBサイトで販売

https://garasunokutu-kobe.com/workbook

《お問い合わせ先》

crystalia クリスタリア

〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町2-6-21

TEL：090-2894-8538

Mail：garasunokutu52@gmail.com

WEB：https://garasunokutu-kobe.com