1/15公開の次世代AIワークフロー『DataFlow AI』、1/21開幕「第10回 スマート工場 EXPO」で初公開！現場の“秘伝のタレ”をデジタル資産へ

株式会社UnlimiTech

AIワークフローツールを提供するスタートアップ、株式会社UnlimiTech（本社：東京都港区、代表取締役：中川高之、以下「当社」）は、2026年1月21日（水）から23日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第10回 スマート工場 EXPO（ファクトリーイノベーションウィーク内）」に出展することをお知らせいたします。

ブースでは、生成AIと自然言語インターフェースを活用し、現場担当者がチャット形式で指示するだけで業務フローを構築できる次世代ツール『DataFlow AI』のデモンストレーションを実施いたします。1/15に発表したばかりの最新ツールを直接体験いただける貴重な機会となります。

■ 出展の背景：製造現場の「技術継承の壁」を打ち破る

少子高齢化が加速する日本において、製造業は深刻な労働力不足と、それに伴う「現場知恵の断絶」という危機に直面しています。

多くの現場では、長年の試行錯誤を経て最適化された業務プロセスが、熟練担当者による複雑な「Excelマクロ」や「手作業」によって維持されてきました。しかし、これらは極めて属人化しており、担当者の交代や退職によって貴重なノウハウがブラックボックス化、あるいは消失してしまうリスクを抱えています。

当社は、この“秘伝のタレ”とも言える業務ノウハウをデジタル資産として残し、誰でも扱える形にすることを目指しています。今回の展示会では、プログラミングやRPAの専門知識がなくても、現場の言葉で自動化を実現する新しいDXの形をご提案します。

■ 展示プロダクト：次世代AIワークフロー『DataFlow AI』

『DataFlow AI』は、現場の担当者が普段使っている言葉で指示を出すだけで、AIがデータ整形、加工、KPIモニタリングなどの業務フローを自動生成・実行するツールです。

ブースで体験できること

■ 開催概要

■ サービス概要

- 「言葉」がそのままシステムに： 「〇〇のデータを集計して、△△の形式に変換して」とチャットで指示するだけで、AIが背後で複雑な処理を組み立てます。- 非定型業務への対応： 従来のRPAでは困難だった、状況に応じて判断が必要な非定型業務の自動化を、生成AIの力で実現します。- 熟練者の知恵の資産化： 熟練者が行っていた判断基準をAIに学習・指示させることで、個人のスキルに依存しない持続可能な体制を構築します。- 3分で完了する「現場業務のAI自動化」ライブデモ- 熟練者の知恵を言語化する「AIヒアリング」のシミュレーション- 導入検討のための無料個別コンサルティング- 名称： 第10回 スマート工場 EXPO（ファクトリーイノベーションウィーク 2026 内）- 会期： 2026年1月21日（水）～1月23日（金） 10:00～17:00- 会場： 東京ビッグサイト- 小間番号：S28-11- 公式サイト： https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp/about/sfe.html

サービス名： DataFlow AI

提供開始日： 2026年1月15日

対象業界： 製造業全般（自動車、電機、機械、化学、食品など）

主な対象業務：生産、製造、品質保証、物流、在庫の各管理業務

価格： 月額5万円～（導入形態による）

URL： https://dataflow-ai.jp(https://www.dataflow-ai.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260119_expo)

■ 会社概要

会社名： 株式会社UnlimiTech

所在地： 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F

代表者： 代表取締役 中川高之

設立： 2025年3月

URL： https://unlimitech.co.jp(https://unlimitech.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260119_expo)