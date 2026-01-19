「Stella AI for Biz」、RAG機能で主要クラウドサービスとの連携を開始

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、「当社」）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）の外部サービス連携機能を2026年1月19日（月）より提供開始します。

■背景

近年、生成AIを業務に活用する企業が急増する一方で、社内文書や最新資料をAIに参照させる際の課題が顕在化しています。特に、日々更新される営業資料・マニュアル・契約書などを扱う部署では、RAGデータベースへのファイルアップロード作業が定期的に発生し、運用負荷が高まっています。

また、総務省「令和７年通信利用動向調査」※ によれば、企業のクラウドストレージ利用率は80%を超え、Googleドライブ、SharePoint、Boxといった主要サービスが業務インフラとして定着しています。こうした状況をふまえ、「既に社内で使っているストレージと生成AIをシームレスに連携させたい」というニーズが高まっていました。

■機能

「Stella AI for Biz」のRAG機能において、Googleドライブ、SharePoint、Boxとの連携機能を提供します。従来はRAG データベースにファイルをアップロードする手間がありましたが、外部のクラウドストレージサービスと連携することで、ファイルアップロードの手間が不要になり、常に最新の社内情報を参照した回答生成が可能になります。

今後も、One Driveなどの他の外部サービスへの対応を順次拡大予定です。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

Stella AI：https://lp.stella-ai.net/

Stella AI for Biz LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※：総務省「令和7年通信利用同行調査」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd111210.html