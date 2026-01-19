フレクト、Auth0を活用したID基盤導入パッケージの提供を開始

株式会社フレクト

株式会社フレクト（本社：東京都港区、代表取締役ＣＥＯ 黒川 幸治、以下「フレクト」）は、Okta, Inc.（本社：米国、以下「Okta」）が提供する企業の顧客向け認証基盤サービス「Auth0」を基盤としたID基盤導入パッケージの提供を開始しました。このパッケージは、Auth0をベースに、国内トップクラスの豊富な構築実績を持つフレクトが機能強化および標準化したトータルID基盤導入パッケージです。これにより、高品質でスムーズ、かつ初期費用を抑えたID基盤の導入をワンストップで支援します。

◼︎ID基盤の重要性とAuth0が選ばれる理由

・セキュリティの強化

不正ログイン等のリスクから企業ブランドと顧客情報を守るためには、ID基盤の整備が不可欠です。パスキー認証をはじめとする最新の認証技術への対応により、多様化・高度化するサイバー攻撃への対応が求められています。

・顧客体験の向上

登録数の向上にとどまらず、サービスを横断したID基盤の実現は、パーソナライズされた顧客体験の提供にも繋がります。

これらのセキュリティ強化と顧客体験向上を両立できる、柔軟性と信頼性に優れたID基盤サービスが、Auth0です。フレクトは、Auth0を利用したID基盤の構築実績をこれまで数多く積み上げてきました。

◼︎ID基盤初期導入のハードルとパッケージ開発背景

一方、ID基盤の初期導入においては、共通して以下のハードルがあります。

・複雑な検討事項の増加と専門性の高さ

パスワード認証のみが一般的だった頃と比較すると、ID基盤に求められるセキュリティ要件は増大の一途を辿っています。最新のフィッシング対策で注目されるパスキー認証や多要素認証、不正ログイン検知など、多岐にわたる専門的な要件への対応が必要です。同時に、企業の担当者はこれらについてセキュリティ上の妥当性を説明できる必要があります。これにより、担当者に求められる専門性や負担が年々増大しています。

・顧客体験実現への考慮

セキュリティ要件への対応だけでなく、ユーザーが安心してサービスを利用できる体験の提供もID基盤の構築と合わせて不可欠となります。プロフィール登録・編集、認証方式の設定、同意管理などアカウントサービス※に関する仕組みなど、安心感を支える機能も幅広く求められます。

※マイページ、マイアカウントなどの呼称で提供されるIDに紐づくプロフィール、認証方法、同意情報などをエンドユーザー自身が管理できるサービス

このような多岐にわたる専門的な要件への対応や、運用に不可欠な周辺機能の整備といった課題は、ID基盤導入を検討する多くの企業にとって、想定以上の難度と負担を伴うものとなっていました。

フレクトは2019年よりAuth0を活用したID基盤の構築を数多く手がけ、国内トップクラスの実績とともに、お客様に求められる多様な要件や顧客体験、そして運用に不可欠な機能整備に対応する知見とノウハウを培ってきました。そこで、これらの導入ハードルを軽減し、企業がより安心してID基盤の導入を進められるよう、その知見とノウハウを標準化したパッケージを開発・提供します。

◼︎ID基盤の初期導入に最適な「ID基盤導入パッケージ」

本パッケージは、Auth0を中核とし、フレクトが長年培ってきた豊富な構築実績とノウハウに基づき、機能補強および標準化したトータルID基盤導入パッケージです。これは、以下の2つのアプローチによって導入のハードルを大幅に低減します。

1.セキュリティ要件のベストプラクティス標準搭載

ID基盤に求められるセキュリティ要件を、フレクトが培ったベストプラクティスとしてあらかじめ標準で準備しております。これにより、複雑なセキュリティ要件の検討負荷を軽減し、高いセキュリティレベルを確保します。

2.顧客体験を実現するテンプレートの提供

アカウントサービスなどの付帯機能も、ベストプラクティスに基づいたテンプレートとして提供します。ユーザーにとってストレスのない、使いやすいサービス環境をスムーズに構築します。

本パッケージを利用することで、企業は高品質なID基盤をより手軽に導入し、セキュリティの強化と顧客体験の向上を両立できます。

◼︎提供プラン

・ライトプラン

Auth0を中心とした最小限の構成で、喫緊のセキュリティ要件への対応を迅速に実現します。例えばパスキー認証への対応など、特定のセキュリティ強化に特化して早期導入を進めたいお客様に最適です。

・スタンダードプラン

アカウントサービスなどの顧客体験を考慮した付帯機能も合わせて導入し、セキュリティ強化と顧客体験向上を両面から実現したいお客様向けのプランです。

いずれのプランにおいてもデータ移行や関連する既存システムとの連携については、オプションメニューとして対応いたします。

今後もフレクトは、本人確認メニューの拡充、IDに関するサポートサイト、サポートAIエージェント、１to１マーケティングとの連携メニューなど、セキュリティに留まらないエンドユーザーの安心と体験の向上に貢献してまいります。

※製品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

株式会社フレクト

フレクトは、クラウド先端テクノロジーとデザインで新しい顧客体験をカタチにする「攻めの DX※」支援を手掛ける国内トップクラスのクラウドインテグレーターです。顧客を中心に360°で繋がるクラウドサービスを幅広く提供するSalesforceやAPI連携プラットフォームの大手MuleSoftからは、豊富な実績や高い技術力が評価され、最高位のパートナー認定実績を有しています。

※攻めのDX: 収益や顧客エンゲージメントの向上を目的として、顧客接点の変革、サービス・商品の変革、ビジネスモデルの変革を通じて新たな顧客体験を創出するためのデジタル化

本社： 〒105-7313 東京都港区東新橋１丁目９-１ 東京汐留ビルディング13階

代表者： 代表取締役ＣＥＯ 黒川 幸治

設立： 2005年8月

TEL： 03-5159-2090

事業内容：DX支援のプロフェッショナルサービス「クラウドインテグレーションサービス」

企業サイト：https://www.flect.co.jp (https://www.flect.co.jp)