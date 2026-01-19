今年も季節限定で登場！北海道のスキンケアメーカー、ナチュラルアイランドから、春を感じる2つの入浴料。2026年1月23日(金)数量限定※発売。

株式会社ナチュラルアイランド

写真右より アロマバスエッセンス ユーカリとモミ 300mL 2,640円（税込）/ 約18回分 、アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム 300mL 2,640円（税込） / 約18回分

北海道の自然の恵みを活かしたスキンケアを製造・販売する株式会社ナチュラルアイランド（北海道札幌市、代表取締役社長：小松 正和）では、北海道の植物を旬な時期に採取し、美容オイルにトッピングした人気の入浴料「アロマバスエッセンス」シリーズから、春の香り「アロマバスエッセンス ユーカリとモミ」、「アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム」を2026年1月23日(金)より数量限定※で発売いたします。

ユーカリ精油に北海道釧路産モミ精油（トドマツ精油）とパイン精油をブレンドした、透明感のあるすっきりとした森林の香りの「ユーカリとモミ」、咲いてもすぐに散ってしまう八重桜の花びらエキスを使用した、ふんわりつつまれるようなクリーンな香りにゼラニウムやハーブをブレンドした「さくらとゼラニウム」。

どちらもこの時期だけ。季節限定の香りが広がる入浴料で、素敵なバスタイムをお過ごしください。

※2026年４月下旬頃までを想定。予定販売数量に達し次第、販売を終了いたします。

アロマバスエッセンス 製品情報

アロマバスエッセンス ユーカリとモミ

アロマバスエッセンス ユーカリとモミ

300mL 2,640円（税込）/ 約18回分、17mL 253円（税込）/ 1回分

すっとした香りでリフレッシュしたい時におすすめのアロマバスエッセンス。ユーカリ精油やモミ精油の香りで春のモヤモヤした気分を爽やかにしてくれます。

湯舟につかって、浴室いっぱいのシャープですっきりとした爽快な香りを楽しんで。

◎ うるおい美容オイル成分や肌を整える成分を配合●うるおい美容オイル成分 ・カレンデュラオイル（トウキンセンカ花エキス、オリーブ果実油 ） ・コメ胚芽油 ・シア脂油 ●肌を整える成分 ・国産ユーカリ葉エキス ・北海道産白樺葉エキス（シラカンバ葉エキス） ・北海道釧路産モミウォーター（トドマツ葉エキス ） ・国産クロモジウォーター（クロモジ葉/枝水）◎ 関連キーワード

#リフレッシュ #すっきり

アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム

アロマバスエッセンス さくらとゼラニウム

300mL 2,640円（税込）/ 約18回分、17mL 253円（税込）/ 1回分

咲いてもすぐに散ってしまう八重桜をイメージした、ふんわりつつまれるような香りに、ゼラニウムやハーブをブレンドした「さくらとゼラニウム」。寒い冬を乗り越えて春に芽吹く花と、グリーンの爽やかでほんのり甘いピュアな香りです。桜の花エキスと酒粕エキスを組み合わせることで肌にふっくらとしたハリ感をもたらします。生き生きと花咲くすこやかな春の香りを満喫して。

◎ うるおい美容オイル成分やハリ感アップ成分を配合●うるおい美容オイル成分 ・カレンデュラオイル（トウキンセンカ花エキス、オリーブ果実油 ） ・ローズヒップ油 ・オリーブ果実油 ●肌のハリ感アップ成分 ・桜の花エキス（サトザクラ花エキス） ・酒粕エキス◎ 関連キーワード

#乾燥対策 #ボディケア #ながら美容

【共通】水道水の残留塩素を除去

敏感肌の方は、肌がピリピリしてしまうこともある水道水の塩素ですが、アロマバスエッセンスを入れたお湯は、ほぼ精製水と同じくらいに塩素を除去。乳白色で肌あたりがやさしく、やわらかなお湯が全身を包み、しっとり肌に整えます。

【共通】瞑想浴で心地よいバスタイム

１.アロマバスエッセンスを入れた40℃以下のお湯につかり、体をまずは温めます。目を閉じ、全身の力を抜きます。

２.鼻呼吸で、4秒吸って4秒吐くを繰り返して。体がお湯に溶けていくようなイメージで、十分にリラックスします。

会社概要

株式会社ナチュラルアイランドは、北海道の自然の恵みを活かしたスキンケアを製造・販売するメーカーです。北海道の植物などの素材を、科学の力によって肌にとって最適な状態に昇華して配合しています。また、フレグランスデザイナーが手がけた心地よい香りも好評です。

製品は、原料となる植物の栽培や採取も北海道の生産者さんと協力して行っています。自社の研究薬香草園では、就労支援施設の方々と協力してカレンデュラ、セントジョーンズワートなどのハーブを有機栽培しています。

会社名：株式会社ナチュラルアイランド

所在地 ：北海道札幌市中央区南1条西8丁目9-1 エコネットビル８階

（本社所在地：北海道札幌市中央区北1条西28丁目2-35 MOMA Place 2階）

代表者：代表取締役社長 小松正和

事業内容：化粧品・医薬部外品の企画・開発・製造・販売、北海道原料をはじめとした素材原材料の企画・開発・製造・販売、食料品（栄養補助食品含む）の企画・開発・製造・販売、エコロジー関連商品の企画・開発・製造

◎公式ホームページはこちら(https://island.natural-s.jp/)

◎公式インスタグラムはこちら(https://www.instagram.com/naturalisland_official/)

▶フラッグシップ拠点「ナチュの森」はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000024770.html)をご覧ください

▶“香りを体感する施設”「香りのラボ」はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000112757.html)をご覧ください

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルアイランド

0120-9292-81(フリーダイヤル) https://island.natural-s.jp/