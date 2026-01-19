【YUGEN Gallery FUKUOKA】2026年1月24日（土）開幕｜安藤圭汰 個展「灼熱と腐敗／凍寒と発芽」ワークショップ開催のご案内

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2026年1月24日（土）より開催される安藤圭汰の個展「灼熱と腐敗／凍寒と発芽」にて、2026年2月7日（土）、8日（日）の2日間、版画体験ワークショップを実施いたします。



安藤圭汰は九州産業大学芸術学部で洋画を専攻。在学中からさまざまな公募展で入賞を果たし、頭角を現します。2019年にインドネシア・ジョグジャカルタ特別州のアーティスト・イン・レジデンスに参加し、現地の宗教文化体験に強く影響を受け、以後「生と死／循環」をテーマに国内外で作品を発表しています。



本展では、新作の平面作品約50点に加え、安藤が出会い、強い影響を受けている同時代の作家たちの作品もあわせて展示。これらは安藤自身のコレクションであり、東南アジアのアートシーンとの関係性など、これまでの創作活動と地続きとなる深みが感じられる注目の内容となっています。



本展の関連企画として、安藤圭汰の制作背景とも深く関わる版画技法「アルミノグラフィ」を体験できるワークショップを実施いたします。


身近な素材を使って専門的な版画表現に触れられる本ワークショップは、年齢や経験を問わず、お子さまから大人まで、ご家族でもお楽しみいただけます。


■アルミノグラフィとは

アルミノグラフィとは、アルミホイルや油性クレヨンなど、身近な素材を用いて制作する版画技法です。特別な設備を必要とせず、誰でも気軽に取り組める一方で、リトグラフ（石版画）に基づく原理を持ち、独特の描画性や刷りの表情を生み出すことができます。



オルタナティブ・スペース「MAA TAKA DON（マー・タカ・ドン）」でのアルミノグラフィ制作の様子

本技法は、2025年にマレーシアの版画工房CHETAK 17の代表が来日した際、安藤圭汰が直接指導を受けたものです。リトグラフ制作に必要な資材や環境が限られているマレーシアの制作背景から、より入手しやすい素材を用いる工夫として発展してきた技法です。



専門的な版画表現でありながら、制作にあたって難しい知識や経験は求められません。日常的な素材を通して、描くことと刷ることのプロセスを自然に体験できる点も大きな魅力です。


異なる文化圏の制作環境から生まれた技法に触れながら、版画表現ならではの奥行きと制作の楽しさを感じていただけます。



ご参加をご希望される方は下記開催概要に記載の予約フォームよりご予約ください。



また、初日となる1月24日（土）にはレセプションを開催いたします。当日はお飲み物をご用意し、作家と直接お話しいただける機会となっておりますので、あわせてお楽しみください。


イベント開催概要

■開催日時　　：2026年2月7日（土）、2月8日（日）


■開催時間　　：各日13:00～18:00


　　　　　　　　※開催時間内のお好きな時間にご参加いただけます。（入退場自由）　　


■所要時間　　：1～2時間程度


　　　　　　　　※制作内容により、所要時間が前後することがございます。


■参加費　　　：無料


■場所　　　　：YUGEN Gallery FUKUOKA


■住所　　　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■注意事項　　：1.汚れても差し支えない服装でお越しください。


　　　　　　　　2.油性インクを使用するため、作品の乾燥に時間を要します。当日の状況によっては


　　　　　　　　完成した作品を後日のお渡しとさせていただく場合がございます。あらかじめご


　　　　　　　　了承ください。
■予約フォーム：https://form.run/@art-s9k5o9UdcCyPRaKeG8xq　　



展覧会開催概要


■タイトル：灼熱と腐敗／凍寒と発芽


■期間　　：2026年1月24日（土）～2月16日（月）


■開館時間：11:00～19:00


　　　　　 ※最終日のみ17:00終了


■定休日　：火曜日


■レセプション：2026年1月24日（土）16:00～19:00


■イベント：版画体験ワークショップ


　　　　　　2026年2月7日（土）、8日（日）


　　　　　　各日13:00～18:00（※開催時間内のお好きな時間にご参加いただけます。）


■在廊日　：1月24日（金）、25日（土）、31日（金）
　　　　　　2月1日（土）、7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）


　　　　　　※各日正午過ぎより在廊予定


■場所　　：YUGEN Gallery FUKUOKA


■住所　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■入場料　：無料
※作家の在廊スケジュールについての最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/jeaneincjp)をご覧ください。



詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。


https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/keitaando-shakunetsutofuhai-toukantohatsuga-fukuoka　


安藤圭汰作品について

YUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。



■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）


安藤圭汰：https://yugen-gallery.com/collections/keita-ando　


関連作品　




アーティスト・プロフィール


安藤圭汰 ／Keita Ando

あんどう・けいた／画家。1992年神奈川県川崎市生まれ。九州産業大学芸術学部美術学科卒業。在学中からさまざまな公募展で入賞し、卒業制作展では優秀賞（作品買い上げ）。2019年、インドネシア・ジョグジャカルタ特別州のアーティスト・イン・レジデンスに参加。受賞歴は、絹谷幸二賞推薦、第34回三菱商事アートゲートプログラム入選・作品買い上げ。（以上、2017年）、IAG アートギャザリング（2018年）福岡ウォールアートプロジェクト優秀賞（2022年）など。テレビ出演「ミライへの1minute」（テレビ西日本／2025年）ほか。2023年より福岡にてオルタナティブ・スペース「MAA TAKA DON（マー・タカ・ドン）」を運営。現在は福岡を拠点に活動。

instagram：@_keita_ando_(https://www.instagram.com/_keita_ando_/)



展覧会


2025年 福岡・alternative space MAA TAKA DON インドネシア×日本 交流展「Vol.2 Confusing


　　　　Power Grid」


　　　　インドネシア・Zen1 Gallery 国際交流展「INDONESIA INTERNATIONAL ART


　　　　CONNECTION -BALI- 2025」


　　　　福岡・アートスペース貘 個展「とめどない死と誕生のエントロピー」


　　　　福岡・福岡アジア美術館 交流ギャラリー 川上繁治コレクション展「啓発の空間」


　　　　福岡・alternative space MAA TAKA DON マレーシア×日本 交流展


　　　　「CHETAK TAKA DON」


2024年 福岡・alternative space MAA TAKA DON インドネシア×日本 交流展「Confusing


　　　　Power Grid」


　　　　福岡・alternative space MAA TAKA DON 個展「優しい暴力」


2023年 福岡・ アートスペース貘 impact.vol.8「魂の在り家」


　　　　福岡・operation table「KangenIndonesianih!」「インドネシアが恋しい!」


　　　　熊本・なかお画廊「絵画旅行/Painting Trip」


　　　　マレーシア・A.P art Gallery 個展「Burn&Rotting」


　　　　福岡・アートスペース貘 個展「灼熱と腐敗」



アーティスト・イン・レジデンス


2023年　BARE HANDS RESIDENCY/akaldiulu (Malaysia)


2022年　萩文化財アート回遊ウィーク (山口・萩)


2019年　sangkring art space (indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)



YUGEN Galleryについて


YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。



ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。



当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。



【ギャラリー概要】


＜YUGEN Gallery＞


■住所　　　：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


■営業日　　：展覧会開催期間のみ


■営業時間　：平日13時～19時／土日祝13時～20時


※展覧会により異なる場合があります。



＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞


■住所　　　：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F


■営業時間　：11時～19時


■休業日　　：毎週火曜日


※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。



■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)


■公式ＳＮＳ：


X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)


Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)


Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)



