株式会社Resilire、金型の無償保管リスクを可視化する「Resilire ESG 金型管理」の提供を開始

株式会社Resilire（本社：東京都港区、代表取締役CEO：津田 裕大、以下Resilire）は、製造業のサプライチェーンにおけるESG・コンプライアンス領域に対応した 新サービス「Resilire ESG」を立ち上げ、 その第一弾として、金型管理に特化したクラウドサービス「Resilire ESG 金型管理」の提供を2026年4月より開始します。

「Resilire ESG 金型管理」は、金型・木型・治具などの製造資産を一元管理し、法令遵守と取引の透明性向上を支援するサービスです。分散管理されがちな金型などの資産を製品・部品と紐づけて可視化することで、無償保管リスクを含む管理上の法令遵守上の課題に対し、業務効率化とサプライヤーとの持続可能な取引関係を実現します。

■背景

2026年1月に施行された「中小受託取引適正化法（取適法）」を背景に、取引先が保有する金型などについても、その使用や管理の実態に応じた対応の重要性が、製造業界全体で改めて注目されています。一方で、多くの企業では、金型と部品の情報が体系的に紐づいておらず、サプライヤーに分散して保管される金型の実態を継続的に把握できる管理基盤が整っていないのが実情です。

■「Resilire ESG 金型管理」サービス概要

「Resilire ESG 金型管理」のデモ画面



「Resilire ESG 金型管理」は、製造業における金型等資産の管理を、法令遵守と取引の透明性の観点から見直すための金型管理サービスです。企業が保有する金型などについて、利用実績や保管状況、保管コスト、更新履歴、サプライヤーとの契約条件といった情報を一元管理し、属人的になりがちな判断や運用を、データに基づいて支援します。





〈機能と特徴〉

【通知】法令遵守リスク金型をアラートで通知

金型の遊休期間を継続的にモニタリングし、保管費の支払いが発生する可能性のある金型を自動検知します。対応が必要な金型をアラートで通知し、無償保管リスクを未然に防止します。

【可視化】部品と金型を紐づけ、管理状況を一元化

金型と部品を双方向に紐づけて管理し、使用実態を即座に可視化します。設計図や状態写真、廃棄証明書など、金型ライフサイクルに関わる情報を一元管理できます。

【ワークフロー管理】廃棄・棚卸などのイベントをシステム化

保管期限延長、廃棄、棚卸などの金型ライフサイクル上のイベントをワークフローで管理します。取引先からの申請や写真による棚卸にも対応し、判断経緯と履歴を確実に残します。

【予実管理】金型保管費の適正コストを算出

ベンチマークデータを活用し、金型保管費の適正算出を支援します。使用状況や寿命を踏まえ、更新・買い替え時期の判断をデータに基づいて行えます。



これらの機能は、既存のResilireプラットフォームのサプライチェーンデータやリスク分析機能と連携することで、より高精度な管理・分析を実現します。

■今後の展開

本サービスを通じて、金型管理を単なる保管・台帳管理にとどめることなく、サプライチェーン全体のガバナンス強化やサプライヤーとの持続可能な取引関係の実現を目指します。将来的にはAIや機械学習を活用した分析機能の拡充や、環境・人権といった他のESG指標との統合的なリスク分析を進め、サプライチェーン全体の管理高度化に貢献していきます。

■株式会社Resilire 代表取締役CEO 津田 裕大のコメント

取適法の施行を契機に、金型の保管や管理の在り方について、改めて業界全体で関心が高まりつつあります。今回の金型管理サービスは、自動車業界に限らず、組立産業や化学・化粧品などのプロセス産業を含む製造業全体に共通する課題を前提に設計しています。

金型などが外部委託先に分散して保管される構造は多くの業界で共通しており、その実態を把握できていないことが、法令遵守や取引の透明性の観点から課題となっています。

本サービスを通じて、これまで固定資産管理にとどまりがちだった金型管理を、取引やオペレーションデータなどと結びつけて高度化し、製造業における取引ガバナンスの高度化を支援してまいります。

■ 関連ウェビナー開催のお知らせ

金型無償保管をはじめとする製造業の取適法への具体的な対応ポイントついて解説するオンラインセミナーを開催いたします。

タイトル： 【2026年最新】取適法対応の決定版！弁護士と考える「金型管理」の在り方

日時： 2026年2月19日（木）14:00～15:00

主催：株式会社Resilire/MNTSQ株式会社

お申し込みURL：https://www.resilire.jp/event/6DTWWBjw



■「Resilire ESG 金型管理」について

金型などの製造資産を製品・部品情報や契約条件と紐づけて一元管理し、遊休状況や保管期限、保管費負担の判断に関わる情報を可視化するサービスです。データ管理のみならず、アラートやワークフローを通じて対応プロセスを標準化し、金型管理における法令遵守と業務効率化を支援します。

サービスサイト：https://www.resilire.jp/esg-moldmanagement

■会社概要

社名：株式会社Resilire

代表取締役CEO：津田 裕大

事業内容：サプライチェーン管理サービス「Resilire」の企画・開発・運営・販売

設立：2018年9月

本社：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 10F

URL：https://corp.resilire.jp/